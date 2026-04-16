Gần 20.000 xe Jaecoo J7 nguy cơ gặp tai nạn vì lỗi hệ thống điện

Omoda & Jaecoo chính thức triệu hồi trên toàn cầu 19.758 chiếc SUV Jaecoo J7 vì nguy cơ mất nguồn điện đột ngột, làm tăng nguy cơ tai nạn cho người sử dụng.

Thảo Nguyễn
Video: Mẫu xe SUV Jaecoo J7 của Trung Quốc dính án triệu hồi.

Omoda & Jaecoo (thuộc tập đoàn Chery, Trung Quốc) vừa chính thức phát đi thông báo triệu hồi quy mô lớn đối với mẫu SUV Jaecoo J7 trên phạm vi toàn cầu. Nguyên nhân được xác định là do lỗi thiết kế ở hệ thống dây điện điều khiển, có thể dẫn đến tình trạng xe mất nguồn điện đột ngột khi đang di chuyển, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Theo thông báo từ nhà sản xuất, tổng cộng có 19.758 chiếc Jaecoo J7 bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi này. Các phương tiện nằm trong danh sách được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 đến ngày 8/12/2025.

2-8400.jpg
Jaecoo J7 bị triệu hồi toàn cầu vì hệ thống điện, nguy cơ gây tại nạn.

Lỗi kỹ thuật nằm ở cách bố trí bộ dây điện của Bộ Điều Khiển Điện Tử (ECU). Do sai sót trong quá trình sản xuất, bộ dây điện ECU có khả năng bị cọ xát vào giá đỡ động cơ. Theo thời gian, sự ma sát này có thể làm mòn, hỏng lớp vỏ bảo vệ và gây hư hại cho các dây điện bên trong.

Hệ quả xấu nhất là sự cố này dẫn đến việc mất kết nối tín hiệu giữa ECU và các hệ thống khác của xe. Điều này gây ra tình trạng động cơ bị tắt đột ngột hoặc mất nguồn điện điều khiển (motive power) mà không có bất kỳ cảnh báo trước nào cho người lái.

3-4572.jpg
Trước đó vào tháng 1/2026, Omoda Jaecoo Australia cũng đã triệu hồi 1.028 chiếc Jaecoo J7 vì nguyên nhân tương tự. Trang tin Carexpert cho biết, Jaecoo tại Úc nhấn mạnh trong thông báo triệu hồi: "Tình trạng mất nguồn điện đột ngột và/hoặc động cơ bị tắt khi đang lái xe có thể làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn, gây thương vong cho người ngồi trong xe và/hoặc những người tham gia giao thông khác".

Đáng chú ý, đợt triệu hồi lần này chỉ áp dụng cho các phiên bản Jaecoo J7 trang bị động cơ xăng tăng áp 1.6L, 4 xi-lanh. Các phiên bản xe lai sạc điện (PHEV) sử dụng hệ thống SHS không bị ảnh hưởng bởi lỗi này.

4-2564.jpg
Người tiêu dùng Việt Nam đang sở hữu chiếc Jaecoo J7 phiên bản động cơ xăng 1.6L cần đặc biệt lưu tâm đến thông tin triệu hồi này.
Omoda & Jaecoo hiện đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam, mẫu SUV Jaecoo J7 đã được giới thiệu tới người tiêu dùng Việt và nhận được sự quan tâm đáng kể nhờ thiết kế hiện đại và trang bị công nghệ phong phú. Hiện vẫn chưa có thông tin phản hồi từ nhà phân phối Omoda & Jaecoo Việt Nam về mẫu xe này
Mặc dù thông báo triệu hồi toàn cầu chưa chỉ đích danh các lô xe cụ thể tại thị trường Việt Nam, nhưng người tiêu dùng Việt Nam đang sở hữu chiếc Jaecoo J7 phiên bản động cơ xăng 1.6L cần đặc biệt lưu tâm đến thông tin này.
Chủ xe nên chủ động liên hệ với các đại lý hoặc trạm dịch vụ ủy quyền của Jaecoo tại Việt Nam để kiểm tra xem phương tiện của mình có nằm trong danh sách bị ảnh hưởng hay không. Việc kiểm tra và khắc phục kịp thời là vô cùng quan trọng để đảm bảo an toàn khi vận hành xe.
Jaecoo J7 lập đỉnh doanh số, Omoda & Jaecoo lọt top 8 tại Anh

Tháng 1/2026 đánh dấu cột mốc quan trọng của Omoda & Jaecoo tại thị trường Anh quốc – một trong những thị trường ôtô cạnh tranh và khắt khe nhất châu Âu.

Riêng Jaecoo J7 đạt 4.059 xe bán ra trong tháng, trở thành mẫu xe bán lẻ bán chạy nhất toàn thị trường và đứng thứ hai về tổng doanh số. Tính chung toàn thương hiệu, Omoda & Jaecoo ghi nhận 6.696 xe trong tháng 1, qua đó vươn lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các thương hiệu ôtô bán chạy nhất tại Anh.

Jaecoo J7 đang bán ở Việt Nam bị triệu hồi hàng loạt tại Trung Quốc

Hiện chưa rõ đợt triệu hồi lỗi do nguy cơ chết máy tại Trung Quốc có ảnh hưởng đến những chiếc xe SUV Jaecoo J7 đang bán ở Việt Nam hay không.

Chery đã nộp kế hoạch triệu hồi lên Tổng cục Quản lý Giám sát Thị trường Trung Quốc đối với một số xe do phát hiện lỗi an toàn tiềm ẩn. Theo Y-Auto, đợt triệu hồi được đăng ký với mã S2026M0007V vào ngày 23/1/2026 tại Trung Quốc.

Khách hàng nói gì về Omoda & Jaecoo sau 1 năm trải nghiệm J7 SHS

Theo anh Nguyễn Ngọc Minh Đức, từ khi sở hữu Jaecoo J7 SHS, anh đi hơn 8.000 km nhưng chỉ đổ xăng đúng 5 lần – con số khiến chính anh cũng phải bất ngờ.

Trong bối cảnh người Việt ngày càng quan tâm đến chi phí vận hành và xu hướng “xanh hóa” giao thông, nhưng hạ tầng trạm sạc vẫn chưa phổ biến, những mẫu SUV plug-in hybrid (PHEV) trở thành lựa chọn cân bằng – vừa tiết kiệm, vừa tiện dụng. Và Jaecoo J7 SHS nổi lên như một đại diện điển hình, được chứng minh bằng chính trải nghiệm thực tế từ khách hàng sau một năm sử dụng.

