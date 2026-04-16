Gần 20.000 xe Jaecoo J7 nguy cơ gặp tai nạn vì lỗi hệ thống điện

Omoda & Jaecoo (thuộc tập đoàn Chery, Trung Quốc) vừa chính thức phát đi thông báo triệu hồi quy mô lớn đối với mẫu SUV Jaecoo J7 trên phạm vi toàn cầu. Nguyên nhân được xác định là do lỗi thiết kế ở hệ thống dây điện điều khiển, có thể dẫn đến tình trạng xe mất nguồn điện đột ngột khi đang di chuyển, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Theo thông báo từ nhà sản xuất, tổng cộng có 19.758 chiếc Jaecoo J7 bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi này. Các phương tiện nằm trong danh sách được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 đến ngày 8/12/2025.
Lỗi kỹ thuật nằm ở cách bố trí bộ dây điện của Bộ Điều Khiển Điện Tử (ECU). Do sai sót trong quá trình sản xuất, bộ dây điện ECU có khả năng bị cọ xát vào giá đỡ động cơ. Theo thời gian, sự ma sát này có thể làm mòn, hỏng lớp vỏ bảo vệ và gây hư hại cho các dây điện bên trong.
Hệ quả xấu nhất là sự cố này dẫn đến việc mất kết nối tín hiệu giữa ECU và các hệ thống khác của xe. Điều này gây ra tình trạng động cơ bị tắt đột ngột hoặc mất nguồn điện điều khiển (motive power) mà không có bất kỳ cảnh báo trước nào cho người lái.
Trước đó vào tháng 1/2026, Omoda Jaecoo Australia cũng đã triệu hồi 1.028 chiếc Jaecoo J7 vì nguyên nhân tương tự. Trang tin Carexpert cho biết, Jaecoo tại Úc nhấn mạnh trong thông báo triệu hồi: "Tình trạng mất nguồn điện đột ngột và/hoặc động cơ bị tắt khi đang lái xe có thể làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn, gây thương vong cho người ngồi trong xe và/hoặc những người tham gia giao thông khác".
Đáng chú ý, đợt triệu hồi lần này chỉ áp dụng cho các phiên bản Jaecoo J7 trang bị động cơ xăng tăng áp 1.6L, 4 xi-lanh. Các phiên bản xe lai sạc điện (PHEV) sử dụng hệ thống SHS không bị ảnh hưởng bởi lỗi này.