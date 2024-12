"Soi" Ford Puma Gen-E - SUV điện cỡ nhỏ hơn 921 triệu đồng

Thị trường SUV cỡ nhỏ có một đối thủ điện mới, và nó đang khoác lên mình một diện mạo quen thuộc. Puma Gen-E của Ford đã chính thức gia nhập đội hình tại châu Âu như một sự thay thế hoàn toàn bằng điện cho mẫu xe Puma hybrid phổ biến. Với sức mạnh ở cấp độ ST, phạm vi hoạt động 376 km cũng như nội thất được cải tiến, Ford Puma Gen-E 2025 mới đang bước vào cuộc đua xe EV cỡ nhỏ với Stellantis và Renault 4. Puma Gen-E dựa trên Fiesta chạy bằng một động cơ điện duy nhất gắn trên trục trước, tạo ra công suất 166 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm. Về mặt thông số, điều này khiến nó yếu hơn 2 mã lực so với Puma ST hybrid, phiên bản mạnh nhất của chiếc SUV nhỏ này, nhưng có mô-men xoắn tăng thêm 42 Nm. Tuy nhiên, với trọng lượng 1.553 kg, Gen-E tăng thêm một chút trọng lượng nhờ bộ pin 43 kWh. Trọng lượng tăng thêm đó thể hiện ở các con số thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h là 8 giây, chậm hơn 0,6 giây so với biến thể ST. Tốc độ tối đa được giới hạn ở mức khiêm tốn 160 km/h, cho thấy ý định tập trung vào thành phố của nó. Tùy thuộc vào từng phiên bản của Puma Gen-E, Ford tuyên bố phạm vi hoạt động từ 347-376 km cho một lần sạc. Con số này hơi kém so với các đối thủ như Jeep Avenger hoặc Peugeot E-2008 của Stellantis, có dung lượng pin lớn hơn một chút trong phạm vi 50-54 kWh. Gói pin nhỏ hơn của Puma Gen-E được phản ánh trong các số liệu WLTP của nó, nhưng Ford quảng cáo hiệu suất ấn tượng là 13,1 kWh/100 km. Mặt tích cực là nó hỗ trợ sạc nhanh DC 100 kW, sạc pin từ 10-80% trong khoảng 23 phút, một con số làm dịu đi cú sốc của phạm vi trung bình của nó. Cổng sạc pin của xe nằm ở cùng vị trí với nắp nhiên liệu trong Puma chạy bằng xăng. Điểm mạnh của Puma Gen-E nằm ở thiết kế và tính thực tế. Chiếc SUV này được trang bị cản trước được cải tiến với lưới tản nhiệt đóng và các cửa hút gió thanh mảnh hơn gợi nhớ đến Mustang Mach-E. Ngoài ra, xe không có thay đổi gì nhiều ở thiếu kế ngoài những nâng cấp nhỏ như vành hợp kim độc đáo, cánh gió sau được tinh chỉnh đôi chút và tất nhiên là không có ống xả. Bên trong, Ford chơi bài thực dụng, tận dụng động cơ điện nhỏ gọn để tạo ra nhiều không gian lưu trữ hơn. Cốp xe có dung tích 574 lít, cộng với cốp trước 43 lít, hoàn hảo để sạc cáp hoặc đồ tạp hóa. Thậm chí còn tuyệt hơn, "Megabox" được đặt tên khéo léo dưới sàn cốp xe đã được nâng cấp thành "Gigabox". Buồng lái kỹ thuật số được chia sẻ với Puma chạy xăng, bao gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,8 inch và màn hình cảm ứng thông tin giải trí 12 inch, được giới thiệu vào đầu năm nay như một phần của bản cập nhật giữa vòng đời. Tuy nhiên, phiên bản điện có bảng điều khiển trung tâm nâng lên với ngăn chứa đồ mới tận dụng không gian thường bị hộp số chiếm giữ. Puma Gen-E đang được sản xuất tại nhà máy Ford Otosan ở Craiova, Romania, mặc dù các bộ truyền động điện đang được vận chuyển từ Halewood, Vương quốc Anh. Ford đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng, với thời gian giao hàng dự kiến bắt đầu vào mùa xuân năm 2025. Mức giá xe Ford Puma Gen-E 2025 tại châu Âu khởi điểm là 36.900 euro (38.800 USD - khoảng hơn 921 triệu đồng) tại Đức, khiến đây trở thành mẫu xe điện giá cả phải chăng nhất của Ford trong khu vực. Để so sánh, mẫu xe chạy bằng xăng Puma có giá khởi điểm là 28.900 euro (30.400 USD), trong khi mẫu xe hybrid Puma ST có giá là 40.600 euro (42.700 USD). Điều đó đưa Gen-E vào vị trí cạnh tranh hấp dẫn đối với những người mua muốn sử dụng xe điện nhưng chưa sẵn sàng chi tiền cho Mustang Mach-E hoặc Capri EV. Các đối thủ của Ford Puma Gen-E bao gồm Jeep Avenger , Fiat 600e, Alfa Romeo Junior, Peugeot E-2008 và Opel Mokka Electric từ Stellantis, cùng với Renault 4 E-Tech và Mini Aceman . Video: Giới thiẹu Ford Puma Gen-E - SUV điện cỡ nhỏ.

