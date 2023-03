Qua Vũ "khoe" lái Jeep Gladiator từ Đắk Lắk tới Sài Gòn... chả mệt

Mặc dù sở hữu tất cả các dòng xe sang, siêu xe và off road nổi tiếng nhất Việt Nam, nhưng ông Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn rất ưu ái cho dòng xe Jeep, đặc biệt là dòng xe Jeep Gladiator của Qua Vũ được mệnh danh là vua offroad đến từ Mỹ. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ chia sẻ: “Lâu lâu Qua hay tự cầm lái những mẫu xe này di chuyển từ Đắk Lắk xuống TP.HCM và ngược lại mà không cần tài xế chở. Khi di chuyển lâu trên những chặng đường dài, Qua vẫn không cảm thấy mệt vì xe chạy rất êm". Theo ước tính, quãng đường ông Đặng Lê Nguyên Vũ cầm lái Jeep Gladiator Rubicon đi từ TP. HCM đến Đắk Lắk và ngược lại dài khoảng 700 km. Jeep Gladiator Rubicon từ lâu đã được biết đến là phiên bản xe pick up phục vụ mục đích off road và một trong những mẫu bán tải được giới “chơi xe" off road quan tâm nhiều nhất. Đây là chiếc xe pickup không có niên hạn sử dụng, không bị giới hạn như các dòng bán tải thông thường khác. Gladiator Rubicon của vua cà phê được trang bị bồn xe gia cố với jeepbar, giảm xóc Fox, lốp 33 inch Falken chuyên dụng, cản trước/sau bằng thép. Nếu như chiếc SUV Wrangler tại Việt Nam dùng động cơ 2.0L thì chiếc bán tải Gladiator dùng động cơ 3.6L V6, công suất 285 mã lực cùng mô-men xoắn 352 Nm cùng hệ dẫn động 4x4 và hộp số tự động 8 cấp. Ngoài ra, xe còn được ông Vũ được độ nhiều món đồ chơi phục vụ off road như ống thở Safari, tời điện của hãng Warn, bệ bước chân và khung gia cố Hammer,... Đặc biệt, để khiến chiếc Gladiator Rubicon của mình trở nên độc đáo hơn, Ông Vũ đã dán lên màu xanh quân đội rất mạnh mẽ và hợp với vẻ ngoài khá bụi bặm sẵn có của xe. Những đường nét thiết kế của từng chi tiết đều thể hiện sự mạnh mẽ và dứt khoát. Bộ lưới tản nhiệt, hệ thống đèn thân trước từ đèn pha, đèn sương mù và đèn ban ngày đều được thừa hưởng và tinh chỉnh từ thiết kế của Jeep Wrangler.Jeep Gladiator của Đặng Lê Nguyên Vũ là dòng xe cực kì đặc biệt mang đến cho người dùng trải nghiệm mới lạ khi mở khoang lái và tận hưởng không gian một cách tối đa, thậm chí hạ kính chắn gió, gỡ hoàn toàn 4 cửa xe tận hưởng khí trời và thiên nhiên một cách tối đa, và thậm chí, có thể di chuyển chỉ với bộ khung xe cơ bản mà không cần mui, nóc, cửa và vẫn không bị đánh giá là thay đổi cấu trúc của xe. Toàn bộ hệ thống đèn trên Gladiator Rubicon đều được trang bị full LED nhằm đem đến ánh sáng chất lượng tốt nhất, kéo dài tầm nhìn cho người lái một cách tối đa. Ngoài ra, nắp ca-pô được mở một cách dễ dàng nhờ tháo 2 chốt nằm ở 2 góc trên mặt ca-pô. Vòm bánh được thiết kế khá lớn, tích hợp đèn xi-nhan. Jeep Gladiator Rubicon được đánh giá có khoang lái rộng rãi với các thiết kế chi tiết và tỉ mỉ. Hầu hết các chức năng trên Jeep Gladiator Rubicon được thiết kế chỉnh cơ nhằm hạn chế tối đa sự cố khi di chuyển địa hình khó khăn mà những chi tiết chỉnh điện dễ gặp trục trặc. Nội thất chiếc bán tại đến từ Mỹ với bảng điều khiển trung tâm dày đặc các nút bấm, và 2 cần số đặc biệt hiếm thấy, cùng với màn hình trung tâm cỡ vừa tích hợp hệ thống thông tin giải trí mới nhất của FCA với màn hình tinh thể lỏng đặc biệt sắc nét Được biết, thời điểm hiện tại bộ sưu tập siêu xe của vua café Trung Nguyên có 6 xe Jeep, bao gồm: 3 chiếc Jeep Wrangler Willys; 1 chiếc Jeep Wrangler Rubicon 02 cửa; 1 chiếc bán tải địa hình Jeep Gladiator Rubicon. Không biết ông Vũ có dự tính them thương hiệu RAM vào bộ sưu tập siêu xe của mình để đủ hết các thương hiệu hay không. Video: Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ cầm lái Jeep Wrangler hai cửa.

