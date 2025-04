Porsche 911 GT3 hơn 16 tỷ, "tình cũ" Cường Đô la giờ ra sao?

Vào năm 2022, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường hay còn gọi là Cường Đô la tậu Porsche 911 GT3 thế hệ mới nhất lúc bấy giờ, là bản 992. Sau khi mua xe được khoảng 3 tháng, anh đã nâng cấp thêm gói độ Touring có giá khoảng 500 triệu đồng, nhằm lược bỏ cánh gió cỡ lớn ở phía sau đuôi và thay nắp động cơ mới có logo GT3 Touring. Không hổ danh là tay chơi siêu xe thích trải nghiệm, Cường Đô la đã cho chiếc xe Porsche 911 GT3 này khám phá nhiều tỉnh thành trong nước, thậm chí còn mang xe đi qua các nước Lào, Campuchia và Thái Lan trong hành trình dài tới 3.000 km. Sau 1 thời gian sở hữu của Cường Đô la bán Porsche 911 GT3 hàng hiếm cho 1 thương lái. Và sau nhiều tháng rao bán không có ai mua, chiếc siêu xe đua đường phố Porsche 911 GT3 này đã tìm thấy bến đỗ mới cho cuộc đời của mình. Đó là 1 doanh nhân kín tiếng, và trong hình ảnh mới đây, cho thấy chiếc Porsche 911 GT3 hàng hiếm này đã được trang bị thêm 1 vật bất ly thân với chủ xe, đó là đệm lót ghế khá lạ lẫm. Lý do là vì Porsche 911 GT3 thuộc mẫu xe đua đường phố, nên phần ghế ngồi làm từ carbon, sẽ rất đau lưng nếu lái xe đường dài. Vì thế, việc thêm đệm vào ghế giúp chủ nhân thoải mái hơn trong các chuyến đi. Theo quan sát, có thể thấy tình trạng nọi thất của chiếc xe Porsche 911 GT3 này vẫn ở mức khá tốt, chỉ có phần bên hông ghế lái có vết nhăn nhẹ do quá trình lên xuống xe tạo thành. Các trang bị nổi bật trên xe gồm loa Bose, nâng/hạ gầm xe thông qua 1 nút bấm, gói thể thao Sport Chrono với núm chỉnh chế độ lái trên vô lăng và đồng hồ cơ tại bảng táp-lô, dây đai an toàn đồng màu ngoại thất,... Porsche 911 GT3 2022 được ra đời với sự hỗ trợ của bộ phận xe đua nên xe được trang bị động cơ 6 xi-lanh hút khí tự nhiên, dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất tối đa 503 mã lực tại vòng tua máy 8.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 470 Nm tại tua máy 6.100 vòng/phút. Phiên bản Porsche 911 GT3 992 này được trang bị hộp số 7 tốc độ PDK chỉ mất thời gian 3,7 giây để tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h. Vận tốc tối đa trên bản sử dụng số tự động là 318 km/h. Porsche 911 GT3 được Cường Đô la mua vào tháng 3/2022. Theo một đại lý tư nhân ở Hà Nội, mức giá bán lại của chiếc Porsche 911 GT3 màu xanh dương này là 16,5 tỷ đồng. Video: Cường Đô La Trải Nghiệm Siêu Xe Porsche 911 GT3

