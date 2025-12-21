Hà Nội

'Nhà sư đẹp trai nhất Myanmar' sau khi cưới vợ ra sao?

Cộng đồng trẻ

'Nhà sư đẹp trai nhất Myanmar' sau khi cưới vợ ra sao?

Khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo kết hôn vào đầu năm nay, Paing Takhon đang có cuộc sống tân hôn ngọt ngào bên bà xã hơn 1 tuổi.

Thiên Anh
Paing Takhon (sinh năm 1996) là cái tên không xa lạ với nhiều dân mạng châu Á, được biết đến với vẻ ngoài điển trai, lãng tử. Anh còn gắn với biệt danh "nhà sư đẹp trai nhất Myanmar" khi hình ảnh anh cạo đầu, mặc trang phục nhà sư để tham gia tu trong thời gian 10 ngày hồi năm 2021 lan truyền.
Paing Takhon cũng được trang phê bình độc lập về điện ảnh, sắc đẹp của Mỹ TC Candler bình chọn là người đứng đầu danh sách 100 gương mặt điển trai nhất thế giới năm 2021.
Sau thời gian hoạt động ổn định trong showbiz, hồi đầu năm nay, Takhon gây bất ngờ khi thông báo kết hôn. Nửa kia của anh là Linn Mya Phu, hơn anh 1 tuổi.
Cặp đôi công khai hẹn hò vào tháng 8/2024 qua một bài đăng trên trang cá nhân của nam nghệ sĩ. Trước đó để giữ sự riêng tư cho bạn gái, suốt 5 năm bên nhau, anh không chia sẻ nhiều về chuyện tình cảm hay công khai hình ảnh cô.
Hôn lễ của cặp đôi được tổ chức theo phong cách truyền thống Myanmar và cả hiện đại. "Bốn năm trước, anh từng hứa sẽ cưới em khi anh bước sang tuổi 28. Giờ ngày đó đã tới, anh đã sẵn sàng để dành cả đời này chăm sóc em", Takhon từng khiến nhiều người xúc động với lời bày tỏ dành cho bà xã.
Trước khi kết hôn, bà xã Takhon khá kín tiếng khi để trang cá nhân ở chế độ riêng tư. Hiện, cô đã chuyển về chế độ công khai và chia sẻ nhiều hình ảnh cá nhân. Hồi tháng 11, Linn Mya Phu đăng tải loạt ảnh ở khu nghỉ dưỡng, cập nhật cuộc sống hôn nhân.
Về phía Takhon, anh khiến nhiều người bật cười khi chia sẻ hình ảnh được vợ quan tâm, bôi kem khắp người.
"Sau khi đi biển về, da tôi bắt nắng sạm quá nên vợ tôi đã dùng Thanakha (hỗn hợp bột nhão từ vỏ cây, là phương pháp dưỡng da truyền thống ở Myanmar) để làm trắng da tôi trở lại", Takhon chú thích.
Linn Mya Phu từng được Takhon mô tả là người "anh muốn tỉnh dậy cùng mỗi sáng, là mẹ của những đứa trẻ trong tương lai". Cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ khi duy trì tình cảm lâu bền, ngọt ngào suốt từ khi yêu kín tiếng đến khi về chung một nhà.
Bà xã Takhon xuất thân giàu có, trong khi anh cũng là diễn viên, người mẫu có tiếng ở Myanmar. Bởi vậy, cặp đôi có cuộc sống tài chính dư dả, thường xuyên tận hưởng những chuyến du lịch, nghỉ dưỡng ở nhiều nơi trên thế giới và chia sẻ trên mạng xã hội cho người theo dõi.
Thiên Anh
