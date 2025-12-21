“Nữ thần tắm suối” Jessie Vard xinh đẹp hút hồn khi du lịch Trung Quốc

Hà Nội

Trong chuyến du lịch Trung Quốc mới đây, Jessie Vard khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa trước nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Thiên Anh
Trong chuyến du lịch Trung Quốc mới đây, Jessie Vard – người đẹp lai Thái–Ireland từng gây sốt mạng xã hội với biệt danh “nữ thần tắm suối” – tiếp tục khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa trước nhan sắc ngày càng thăng hạng.
Không cần những bộ bikini táo bạo quen thuộc, Jessie vẫn nổi bật giữa khung cảnh tuyết trắng và kiến trúc cổ kính nhờ vẻ đẹp lai Tây cuốn hút cùng thần thái tự tin, quyến rũ.
Qua loạt ảnh được chia sẻ, Jessie Vard lựa chọn phong cách thời trang đơn giản nhưng tinh tế: áo len dáng rộng màu xám nhạt kết hợp váy ngắn, quần tất mỏng và boots cao cổ. Set đồ mang hơi hướng mùa đông châu Âu giúp cô vừa giữ được sự ấm áp, vừa tôn lên đôi chân thon dài và vóc dáng cân đối.
Giữa nền tuyết trắng, làn da sáng mịn cùng gương mặt lai sắc sảo của Jessie càng trở nên nổi bật, tạo nên tổng thể vừa mong manh, vừa cuốn hút.
Ở những khung hình cận cảnh, Jessie gây ấn tượng với đường nét gương mặt hài hòa: sống mũi cao, đôi mắt to có chiều sâu và bờ môi đầy đặn gợi cảm. Mái tóc nâu uốn nhẹ buông xõa tự nhiên giúp cô toát lên vẻ dịu dàng nhưng không kém phần cá tính. Biểu cảm tinh nghịch, khi nháy mắt đáng yêu, lúc lại trầm lắng, suy tư giữa khung cảnh núi rừng và bậc thang cổ kính, khiến người xem khó rời mắt.
Nhiều khán giả nhận xét, dù không trang điểm quá đậm hay diện trang phục hở bạo, Jessie Vard vẫn giữ được “chất” rất riêng – nét quyến rũ đến từ thần thái và sự tự tin.
Bên cạnh vẻ đẹp hình ảnh, Jessie Vard còn là cái tên quen thuộc trong giới người mẫu và KOL tại Thái Lan cũng như nhiều quốc gia châu Á. Sở hữu hai dòng máu Thái Lan và Ireland, cô sớm thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình lai Tây nổi bật.
Jessie bắt đầu được cộng đồng mạng biết đến rộng rãi qua các bộ ảnh nội y, bikini, trong đó nổi tiếng nhất là loạt ảnh tắm suối từng gây bão mạng xã hội, giúp cô gắn liền với những biệt danh như “nữ thần thoát tục” hay “thiên thần áo tắm”.
Không ngại chia sẻ thẳng thắn, Jessie Vard từng công khai việc can thiệp thẩm mỹ như niềng răng, nâng ngực để hoàn thiện nhan sắc. Với cô, làm đẹp là quyền cá nhân và là cách để tự tin hơn trong công việc.
Chính sự cởi mở này giúp Jessie nhận được nhiều sự đồng cảm từ người hâm mộ, đồng thời khẳng định hình ảnh một người đẹp hiện đại, dám sống thật với bản thân.
Thiên Anh
