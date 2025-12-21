Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Honda Việt Nam giảm lãi suất 0% cực hấp dẫn cho xe côn tay Winner R

Honda Việt Nam (HVN) triển khai ưu đãi đặc biệt dành cho xe côn tay Winner R, tạo cơ hội để người dùng dễ dàng sở hữu xe với mức trả góp lãi suất 0% hấp dẫn.

Thảo Nguyễn
Video: Đánh giá Honda Winner R 2025 tại Việt Nam.

Nhằm tri ân sự tin tưởng, đồng hành của khách hàng với dòng xe côn tay thể thao Honda suốt thời gian qua, đồng thời mở rộng cơ hội để nhiều khách hàng - đặc biệt là người trẻ - dễ dàng tiếp cận và cảm nhận Winner R mới, Honda Việt Nam triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 0% dành cho khách hàng sở hữu Winner R.

1-3058.jpg
Honda Việt Nam giảm lãi suất 0% cực hấp dẫn cho xe côn tay Winner R.

Từ ngày 20/12/2025 đến hết ngày 31/03/2026, chương trình được triển khai trên toàn quốc dành cho khách mua xe Winner R theo hình thức trả góp tại các Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD), thông qua các công ty tài chính hợp tác cùng HVN.

Thông qua chính sách ưu đãi lãi suất 0%, HVN sẽ hỗ trợ toàn bộ phần lãi vay tùy theo mức trả trước và kỳ hạn mà khách hàng lựa chọn. Đây không chỉ là một ưu đãi tài chính, mà còn là lời tri ân chân thành gửi đến những ai yêu thích sự mạnh mẽ, quyết đoán và không ngừng tìm kiếm cảm giác lái phấn khích mỗi ngày.

2-5166.jpg
Thông qua chính sách ưu đãi lãi suất 0%, HVN sẽ hỗ trợ toàn bộ phần lãi vay tùy theo mức trả trước và kỳ hạn mà khách hàng lựa chọn.

Bên cạnh CTKM lãi suất đặc biệt dành riêng cho Winner R, HVN vẫn tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi “Rinh lộc năm mới – Hứng khởi du xuân” cho các dòng xe máy và xe gắn máy điện đến hết ngày 16/02/2026. Như vậy, với khách hàng lựa chọn Winner R sẽ được hưởng niềm vui nhân đôi, khi được tham gia đồng thời chương trình khuyến mại "Ưu đãi đỉnh- lái bản lĩnh" (Hỗ trợ lãi suất 0%) và "Rinh lộc năm mới - Hứng khởi du xuân" (Quay số trúng thưởng).

#Honda Winner R 2025 mới #Honda Winner R giảm giá bán #giá xe Honda Winner R 2025 #Honda Winner R 2025 ưu đãi #Winner R 2025 thế hệ mới #Honda Winner R 2025 tại Việt Nam

Bài liên quan

Xe

Suzuki Satria 150 ABS từ 49 triệu sắp về Việt Nam "đấu" Honda Winner?

Suzuki Satria 150 PRO ABS 2025 vừa được hãng xe Nhật Bản làm mới kiểu dáng thiết kế, bổ sung hàng loạt trang bị, tính năng vừa được ra mắt thị trường Indonesia.

1-2300.jpg
Không lâu sau khi Honda tung ra thị trường phiên bản Winner hoàn toàn mới mang tên Honda Winner R, mới đây đến lượt Suzuki có động thái "đáp trả" khi vừa trình làng phiên bản Suzuki Satria ABS 2025 mới (còn được biết đến với tên gọi Suzuki Raider tại Việt Nam).
10-3850.jpg
Theo đó, sau nhiều thông tin, hình ảnh bị rò rỉ mới đây phiên bản mới của dòng xe côn tay này đã chính thức được hãng xe Nhật Bản giới thiệu đến khách hàng khu vực Đông Nam Á. Indonesia - thị trường xe máy lớn nhất khu vực là nơi đầu tiên được Suzuki chọn để giới thiệu Suzuki Satria 2026.
Xem chi tiết

Xe

SYM VFE185i 2025 có gì để thách thức Yamaha Exciter và Honda Winner?

SYM tại Malaysia đã chính thức ra mắt thị trường phiên bản 2025 của mẫu xe côn tay VFE185i. Đây được xem là đối thủ của Yamaha Exciter và Honda Winner.

2-9433.jpg
SYM VFE185i 2025 là mẫu xe côn tay mới nhất của thương hiệu xe máy Đài Loan, xe vừa được giới thiệu cùng thời điểm với hai mẫu xe tay ga khác là SYM Cruisym 400i và SYM Naga 155 tại thị trường Malaysia.
3-7156.jpg
Ở phiên bản mới 2025 này, mẫu xe côn tay VFE185i tại thị trường Malaysia được phân phối với ba tùy chọn màu sắc gồm trắng, xanh lá và xanh dương, trong khi các trang bị khác không có nhiều thay đổi.
Xem chi tiết

Xe

Honda Winner R, ADV350 và Rebel 1100 mới ra mắt Việt Nam

Honda Việt Nam đồng loạt ra mắt ba mẫu xe mới tại sự kiện Honda Biker Rally Đà Lạt gồm: Winner R hoàn toàn mới, ADV350 và Rebel 1100 phiên bản nâng cấp.

Video: Xem chi tiết Honda Winner R hoàn toàn mới tại Việt Nam.

Honda Biker Rally Đà Lạt được tổ chức tại Quảng trường Lâm Viên, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng vào ngày 13 và 14/9. Đây là sự kiện quy mô lớn dành cho cộng đồng biker tại Việt Nam, quy tụ hơn 600 người chơi xe từ nhiều tỉnh thành như TP.HCM, Đắk Lắk, Nha Trang. Tại sự kiện lần này, Honda Việt Nam đồng thời ra mắt ba mẫu xe gồm: Winner R hoàn toàn mới, ADV350 lần đầu xuất hiện tại Việt Nam và Rebel 1100 phiên bản nâng cấp.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới