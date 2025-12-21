Honda Việt Nam giảm lãi suất 0% cực hấp dẫn cho xe côn tay Winner R.

Video: Đánh giá Honda Winner R 2025 tại Việt Nam.

Nhằm tri ân sự tin tưởng, đồng hành của khách hàng với dòng xe côn tay thể thao Honda suốt thời gian qua, đồng thời mở rộng cơ hội để nhiều khách hàng - đặc biệt là người trẻ - dễ dàng tiếp cận và cảm nhận Winner R mới, Honda Việt Nam triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 0% dành cho khách hàng sở hữu Winner R.

Từ ngày 20/12/2025 đến hết ngày 31/03/2026, chương trình được triển khai trên toàn quốc dành cho khách mua xe Winner R theo hình thức trả góp tại các Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD), thông qua các công ty tài chính hợp tác cùng HVN.

Thông qua chính sách ưu đãi lãi suất 0%, HVN sẽ hỗ trợ toàn bộ phần lãi vay tùy theo mức trả trước và kỳ hạn mà khách hàng lựa chọn. Đây không chỉ là một ưu đãi tài chính, mà còn là lời tri ân chân thành gửi đến những ai yêu thích sự mạnh mẽ, quyết đoán và không ngừng tìm kiếm cảm giác lái phấn khích mỗi ngày.

Bên cạnh CTKM lãi suất đặc biệt dành riêng cho Winner R, HVN vẫn tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi “Rinh lộc năm mới – Hứng khởi du xuân” cho các dòng xe máy và xe gắn máy điện đến hết ngày 16/02/2026. Như vậy, với khách hàng lựa chọn Winner R sẽ được hưởng niềm vui nhân đôi, khi được tham gia đồng thời chương trình khuyến mại "Ưu đãi đỉnh- lái bản lĩnh" (Hỗ trợ lãi suất 0%) và "Rinh lộc năm mới - Hứng khởi du xuân" (Quay số trúng thưởng).