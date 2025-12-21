Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 22/12: Kim Ngưu may mắn tới, tiền bạc hanh thông

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 22/12: Kim Ngưu may mắn tới, tiền bạc hanh thông

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 22/12, Kim Ngưu đường tài lộc tốt nhưng vận đào hoa hư hao. Cự Giải cố gắng tiết kiệm chi tiêu. 

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương gặp chuyện gì cũng hay nghĩ theo hướng xấu trước, quá tiêu cực bi quan cũng chẳng giúp ích gì cho việc làm. Sự nghiệp hơi yếu, khi làm việc trước tiên đừng tự dọa chính mình, áp lực bên ngoài đã đủ nhiều rồi, học cách vui trong khổ để hoàn thành nhiệm vụ mới là việc chính. Tài lộc bình thường, không có dự án tốt để chọn thì cứ chờ trước đã, vội vàng chẳng ích gì chi bằng thả lỏng. Tình cảm hơi yếu, trong mối quan hệ thân mật nội tiêu hao nhiều, nghi ngờ tới nghi ngờ lui chẳng bằng thẳng thắn trao đổi mới có ích. Sức khỏe hơi yếu, cẩn thận bị mất ngủ.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu làm việc phải vững chắc từng bước, càng gần thành công càng phải cẩn thận. Sự nghiệp khá tốt, ở nơi làm việc cần to gan hơn, dự án nhìn trúng thì phải nỗ lực duy trì không được vội vã, gan lớn tâm nhỏ không hoảng loạn mới có thể đạt thành tích tốt. Tài lộc tốt, trong đầu tư tài chính dự án mới bắt đầu cứ thúc đẩy ổn định, may mắn sẽ mỉm cười với bạn, tiền bạc hanh thông. Tình cảm khá tốt, hai người muốn ở bên nhau lâu dài thì bớt giận dỗi tranh cãi, hai bên không phải quan hệ cạnh tranh cần gì nặng mùi thuốc súng như vậy. Sức khỏe hơi tốt, thể lực dồi dào.
Song Tử (21/5 - 21/6): Song Tử làm tốt việc của mình là được, chuyện của người khác đừng xen vào kẻo rước họa vào thân. Sự nghiệp khá tốt, ở nơi làm việc cần có phương án dự phòng, tránh khi có sự cố bất ngờ không ứng phó được, môi trường xung quanh có thể hỗ trợ mình cũng không nhiều có khi chẳng trông cậy được ai giúp. Tài lộc khá ổn, trong đầu tư tài chính dựa vào tình hình thực tế của bản thân chọn dự án là được. Tình cảm bình thường, bạn và nửa kia đừng cứ nói chuyện không liên quan, nên quan tâm nhiều hơn đến nhu cầu tình cảm của nhau. Sức khỏe khá tốt, trạng thái tổng thể vẫn ổn.
Cự Giải (22/6 - 22/7): Cự Giải làm việc cần từ từ, vội vàng sẽ dễ sai sót. Sự nghiệp bình thường, ở nơi làm việc đối nhân xử thế cần theo quy củ thì đa số mới không có ý kiến, nếu không sẽ gặp nhiều trở lực còn phải đấu khẩu không cần thiết. Tài lộc bình thường, kiếm tiền không dễ, cần có kế hoạch thúc đẩy từ từ mới có thu hoạch. Tình cảm bình thường, ở bên bạn đời bớt làm bộ, có chuyện gì cứ nói thẳng ra là thích hợp, hai người cùng nghĩ cách mạnh hơn một mình. Sức khỏe bình bình, giữ nhịp sinh hoạt đều đặn, đừng tùy tiện thay đổi.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử hôm nay tổng thể khá ổn, cần nâng cao hiệu suất làm việc, chậm hơn người khác nửa nhịp thì chuyện tốt gì cũng chẳng kịp. Sự nghiệp khá ổn, khi làm việc chú ý tăng tốc là thích hợp, vừa đảm bảo chất lượng vừa hoàn thành đúng hạn, cứ kéo dài thì có chuyện tốt cũng chỉ còn lo lắng suông. Tài lộc bình thường, nghĩ kỹ rồi mới mua đồ, đừng mua một đống thứ không dùng đến lãng phí tiền. Tình cảm khá ổn, trong mối quan hệ thân mật khi trao đổi với nhau nên nói lý lẽ, bớt nóng nảy kiên nhẫn một chút. Sức khỏe bình bình, cẩn thận va chạm, tránh bị thương là được.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ làm việc có tiêu chuẩn riêng, không dễ bị người khác lừa gạt. Sự nghiệp tốt, ở nơi làm việc hành sự theo tiêu chuẩn của mình, đầu óc tỉnh táo có sức quyết đoán không bị lừa, tốt nhất chú ý khi giao thiệp với bên đối tác phải giữ lễ phép. Tài lộc khá tốt, dự án đang cầm trong tay làm tốt sẽ phát triển không tệ, biết dừng đúng lúc cũng là trí tuệ. Tình cảm hơi tốt, nửa kia không thích cách nói dài dòng thiếu trọng điểm, có chuyện nói thẳng gọn gàng là tốt nhất. Sức khỏe khá tốt, tinh thần dồi dào.
Thiên Bình (23/9 - 23/10): Thiên Bình dễ phiền lòng lo lắng vì những chuyện lặp đi lặp lại. Sự nghiệp khá yếu, khi làm việc đừng bận tâm người khác đánh giá mình thế nào, cuối cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ là cấp trên và khách hàng không có ý kiến là được, giảm chú ý không cần thiết thu hồi lực chú ý lại thì hơn. Tài lộc khá yếu, trong đầu tư tài chính cứ lo mình bị tổn thất chi bằng làm tốt phương án dự phòng mới là việc chính. Tình cảm khá yếu, bạn không giỏi biểu đạt cảm xúc của mình, tự kìm nén không có lợi cho việc ở bên nhau chẳng cần phải nhẫn nhịn. Sức khỏe hơi yếu, cẩn thận bị mất ngủ.
Bọ Cạp (24/10 - 21/11): Bọ Cạp có việc muốn làm sẽ lập tức bắt tay hành động, ít suy nghĩ quá nhiều lần khân. Sự nghiệp hơi tốt, ở nơi làm việc sức hành động mạnh, cấp trên và khách hàng đều đánh giá cao thái độ làm việc như vậy, ít nhất sẽ nghe lời động lên chứ không tìm cớ, dù chi tiết có thô ráp cũng có thể được tha thứ. Tài lộc tạm được, trong đầu tư tài chính muốn giành dự án quan tâm thì phải hành động nhanh, cân nhắc quá lâu sẽ không kịp. Tình cảm khá tốt, cả hai đều chủ động bày tỏ ý kiến, tích cực tìm kiếm sự ủng hộ và đồng tình. Sức khỏe khá tốt, cơ thể khỏe mạnh.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã làm việc không được vội, bất kỳ thành quả nào cũng cần thời gian mới có được. Sự nghiệp hơi tốt, ở nơi làm việc cần nhìn toàn cục, chỉ cần không ảnh hưởng đến thành tích thì việc khác tạm gác lại, tập trung sức làm việc lớn thì tốt. Tài lộc khá tốt, có được lợi nhuận đáng kể không khó, chú ý nắm bắt cơ hội giành dự án tốt là được. Tình cảm khá tốt, ở bên nhau vấn đề không lớn có thể bình tĩnh giao tiếp, không cãi vã gì. Sức khỏe khá tốt, cơ thể khỏe mạnh không có gì khó chịu.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết không có chuyện lớn gì đa phần bình bình đạm đạm trôi qua. Sự nghiệp khá tốt, giải quyết rắc rối không khó khăn gì, kinh nghiệm của mình đủ để ứng phó, thuận lợi hoàn thành dự án đang cầm nhận được lời khen từ khách hàng rất dễ. Tài lộc khá ổn, trong đầu tư tài chính có thể phát hiện lỗ hổng dự án, chỉ cần sửa sớm sẽ không bị tổn thất gì, ngàn vạn đừng xem nhẹ. Tình cảm khá ổn, ở bên bạn đời không dễ cãi vã, có bất mãn có thể giải quyết lý tính. Sức khỏe khá tốt, nghỉ ngơi nhiều đừng lao lực quá mệt là được.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình bản thân luôn có việc làm không nổi, thay vì buồn bã chi bằng chấp nhận hiện thực. Sự nghiệp khá yếu, ở nơi làm việc làm việc thiếu cảm giác vững chắc, không có sức khống chế thì chỉ có thể thuận theo tự nhiên bớt lo lắng thì tốt hơn, lính đến tướng chặn nước đến đắp đê vậy. Tài lộc khá yếu, trong đầu tư tài chính dự án tốt không nhiều, càng giãy giụa không cam tâm tổn thất càng lớn chi bằng nằm yên thì hơn. Tình cảm khá yếu, cả hai đều cảm thấy không thoải mái, không muốn đối mặt vấn đề nhưng lại không thể làm ngơ. Sức khỏe hơi yếu, nghỉ ngơi cho tốt đừng tùy tiện.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư làm việc sẽ dựng khung trước, có hướng đại khái sẽ không đi lệch. Sự nghiệp khá tốt, khi làm việc khá thực tế và quy củ, phong cách làm việc của bạn có nhiều người công nhận, giữ tốt sẽ đạt thành tích dễ dàng. Tài lộc khá tốt, dự án thúc đẩy khá thuận lợi, thêm một thời gian nữa là có thể thu lợi nhuận, hiện tại đừng vội. Tình cảm tạm được, mối quan hệ thân mật ở bên nhau thuận lợi, cơ bản sẽ phát triển theo dự đoán của mình. Sức khỏe tạm được, vận động nhiều tốt cho cơ thể.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cặp đôi chòm sao kết hợp giàu nhanh chóng. Nguồn: Lịch Ngày Tốt.
