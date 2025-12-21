Hà Nội

Kỹ năng đặc biệt của loài 'quái điểu' vùng biển lạnh giá Alaska

Giải mã

Kỹ năng đặc biệt của loài 'quái điểu' vùng biển lạnh giá Alaska

Vẹt biển ngù lông (Fratercula cirrhata) là loài chim biển phương Bắc nổi bật với chỏm lông vàng độc đáo và tập tính kiếm ăn đặc biệt.

T.B (tổng hợp)
Có chỏm lông vàng đặc trưng trên đầu. Đặc điểm này giúp phân biệt vẹt biển ngù lông với các loài vẹt biển họ hàng khác khác. Ảnh: Pinterest.
Sinh sống quanh Bắc Thái Bình Dương. Loài này thường gặp ở vùng biển lạnh gần Alaska và Siberia. Ảnh: Pinterest.
Là tay bơi lội cừ khôi. Đôi cánh ngắn giúp chúng “bay” dưới nước rất linh hoạt. Ảnh: Pinterest.
Thức ăn chủ yếu là cá nhỏ. Cũng giống như các loài họ hàng, vẹt biển ngù lông có thể ngậm nhiều con cá cùng lúc trong mỏ. Ảnh: Pinterest.
Làm tổ trên vách đá ven biển. Chúng thường đào hang hoặc tận dụng hốc đá để sinh sản. Ảnh: Pinterest.
Màu mỏ thay đổi theo mùa. Mỏ chúng rực rỡ hơn trong mùa sinh sản để thu hút bạn tình. Ảnh: Pinterest.
Có tuổi thọ khá cao. Một số cá thể có thể sống hơn 20 năm. Ảnh: Pinterest.
Là biểu tượng sinh thái vùng biển lạnh. Sự hiện diện của Vẹt biển ngù lông phản ánh nguồn lợi cá dồi dào. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
