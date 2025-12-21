Hà Nội

Cận cảnh loài mực kỳ lạ nhất thế giới, tự tạo vỏ bảo vệ như ốc

Giải mã

Cận cảnh loài mực kỳ lạ nhất thế giới, tự tạo vỏ bảo vệ như ốc

Giữa đại dương mênh mông, mực phủ có cánh (Argonauta hians) gây tò mò bởi chiếc vỏ mong manh và lối sống khác thường.

T.B (tổng hợp)
Không phải học hàng gần của ốc anh vũ. Dù có “vỏ” xoắn giống ốc anh vũ, mực phủ có cánh thực chất là họ hàng gần của các loài mực, không thuộc nhóm ốc anh vũ. Ảnh: inaturalist.
Chỉ con cái mới có vỏ. Chiếc vỏ mỏng như giấy do con cái tiết ra để bảo vệ trứng, con đực hoàn toàn không có vỏ. Ảnh: meerwasser-lexikon.de.
Vỏ không gắn liền với cơ thể. Con cái chỉ ôm vỏ bằng hai xúc tu đặc biệt, có thể rời bỏ vỏ nếu gặp nguy hiểm. Ảnh: Pinterest.
Có thể bơm khí vào vỏ. mực phủ có cánh điều chỉnh lượng khí trong vỏ để kiểm soát độ nổi khi di chuyển. Ảnh: commonnaturalist.com.
Con đực cực kỳ nhỏ bé. Con đực chỉ bằng vài phần trăm kích thước con cái, là một trong những trường hợp lưỡng hình giới tính rõ rệt nhất ở động vật. Ảnh: infradoxxs.com.
Sinh sản theo cách kỳ lạ. Con đực có xúc tu mang tinh trùng (hectocotylus) tự tách rời, trôi sang con cái để thụ tinh. Ảnh: infradoxxs.com.
Sống trôi nổi giữa đại dương. Loài này chủ yếu sống ở vùng nước mặt, trôi theo dòng hải lưu hơn là bám đáy. Ảnh: alchetron.com.
Được con người ngưỡng mộ từ thời cổ đại. Chiếc vỏ đẹp của mực phủ có cánh từng xuất hiện trong nhiều tác phẩm nghệ thuật và ghi chép cổ Hy Lạp. Ảnh: ebayimg.com.
T.B (tổng hợp)
