Lý do Toyota Land Cruiser Prado 2025 bạc tỷ, kênh giá vẫn đắt khách?

Dù sở hữu mức giá cao hàng đầu trong dải sản phẩm của Toyota tại Việt Nam, dao động từ 3,46 - 3,48 tỷ đồng chưa tính mức chênh vài trăm triệu để lấy xe, Toyota Land Cruiser Prado thế hệ mới vẫn đạt doanh số ấn tượng trong tháng 3/2025 với 80 xe bán ra. Con số này thậm chí vượt qua nhiều mẫu xe phổ thông có giá bán rẻ hơn rất nhiều. Theo thống kê từ báo cáo doanh số của Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), VinFast và Hyundai Thành Công (HTV), trong tháng 3/2025, Toyota Land Cruiser Prado 2025 mới có doanh số cao hơn 13 mẫu xe khác trên thị trường. Trong số này có 4 mẫu xe có giá trên 1 tỷ đồng và 9 mẫu xe ở phân khúc dưới 1 tỷ đồng. Ở nhóm xe có giá dưới 1 tỷ đồng, nhiều cái tên quen thuộc như Kia Soluto, Isuzu mu-X hay Toyota Corolla đều có doanh số thấp hơn Land Cruiser Prado 2025. Những mẫu xe này đã duy trì doanh số ở mức thấp trong một thời gian dài. Đáng chú ý, trong phân khúc xe trên 1 tỷ đồng, mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser Prado 2025 còn vượt mặt cả những đối thủ trực tiếp như Ford Explorer và Hyundai Palisade - hai mẫu xe có giá thấp hơn khá nhiều. Cụ thể, Ford Explorer hiện có giá niêm yết 1,999 tỷ đồng, trong khi Hyundai Palisade có giá dao động từ 1,469 - 1,589 tỷ đồng. Với kết quả doanh số tích cực, Land Cruiser Prado ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng lên tới 175% so với tháng trước. Theo chia sẻ từ đại diện một đại lý Toyota tại Hà Nội, lượng xe về trong tháng vừa qua nhiều hơn, giúp cải thiện đáng kể số xe giao đến tay khách hàng. Hầu hết xe đều được bàn giao ngay sau khi về đại lý. Hiện nhu cầu mua xe Toyota Land Cruiser Prado 2025 vẫn ở mức cao. Khách hàng muốn sở hữu xe phải ký chờ và nhận xe theo thứ tự đặt hàng. Lý giải về sức hút của mẫu SUV này, một nhân viên kinh doanh tại Toyota Hà Đông cho biết, ngoài thiết kế bề thế và độ bền nổi tiếng của Toyota, Land Cruiser Prado còn được ưa chuộng bởi hình ảnh gắn liền với giới lãnh đạo và doanh nhân thành đạt. Về Toyota Land Cruiser Prado 2025 tại Việt Nam, xe kế thừa dáng vẻ bề thế với kích thước tổng thể được nâng cấp so với phiên bản tiền nhiệm. Nhờ kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.925 x 1.980 x 1.935 mm và chiều dài cơ sở 2.850 mm, xe sở hữu không gian nội thất rộng rãi, thoáng đãng hơn. Xe sở hữu không gian nội thất 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi, vô lăng 3 chấu bọc da chỉnh điện 4 hướng, nhớ vị trí, các tính năng an toàn chủ động Toyota Safety Sense. Ngoài ra, xe còn có bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch với 12 tùy chỉnh chế độ hiển thị, kết hợp cùng tính năng hiển thị trên kính lái, màn hình giải trí tăng kích thước từ 7 inch lên 12,3 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại không dây. Bên ngoài, mẫu xe nhà Toyota được thiết kế với thân xe dạng hình hộp cùng các góc cạnh vát nhẵn và sắc nét. Phần đầu xe vuông vức với lưới tản nhiệt gồm các thanh dọc to bản sơn đen, cụm đèn chiếu sáng LED hình chữ nhật hoàn toàn mới với công nghệ đèn chiếu xa tự động thích ứng và cụm đèn hậu LED tạo hình hiện đại. Xe được trang bị gương chiếu hậu chỉnh điện/sấy gương/tự điều chỉnh khi lùi, vành la-zăng nhôm đúc 20 inch với thiết kế 6 chấu kép màu đen thể thao hơn, cửa cốp sau mở lên thay vì mở ngang như thế hệ cũ, tích hợp mở cốp rảnh tay (đá cốp) và ô cửa kính cốp sau có thể mở riêng giúp việc lấy đồ thuận tiện hơn tại các khu vực chật hẹp. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Toyota Land Cruiser Prado 2025 là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.4L, sản sinh công suất tối đa đạt 267 mã lực và mô-men xoắn cực đại 430 Nm, hộp số tự động 8 với cần số dạng thẳng hàng cùng số bán tự động “M - Lựa chọn cấp số”. Thêm vào đó là hệ dẫn động 4 bánh, hệ thống treo tự thích ứng kiểm soát lực giảm chấn theo các chế độ lái và hệ thống chống ồn chủ động. Cuối cùng là những tính năng an toàn hiện đại như 8 túi khí, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp, camera 360 độ, 8 cảm biến hỗ trợ đỗ xe, hệ thống cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, đèn chiếu xa tự động thích ứng, điều khiển hành trình chủ động, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Video: Đánh giá Toyota Land Cruiser Prado thế hệ mới tại Việt Nam.

Dù sở hữu mức giá cao hàng đầu trong dải sản phẩm của Toyota tại Việt Nam, dao động từ 3,46 - 3,48 tỷ đồng chưa tính mức chênh vài trăm triệu để lấy xe, Toyota Land Cruiser Prado thế hệ mới vẫn đạt doanh số ấn tượng trong tháng 3/2025 với 80 xe bán ra. Con số này thậm chí vượt qua nhiều mẫu xe phổ thông có giá bán rẻ hơn rất nhiều. Theo thống kê từ báo cáo doanh số của Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), VinFast và Hyundai Thành Công (HTV), trong tháng 3/2025, Toyota Land Cruiser Prado 2025 mới có doanh số cao hơn 13 mẫu xe khác trên thị trường. Trong số này có 4 mẫu xe có giá trên 1 tỷ đồng và 9 mẫu xe ở phân khúc dưới 1 tỷ đồng. Ở nhóm xe có giá dưới 1 tỷ đồng, nhiều cái tên quen thuộc như Kia Soluto, Isuzu mu-X hay Toyota Corolla đều có doanh số thấp hơn Land Cruiser Prado 2025. Những mẫu xe này đã duy trì doanh số ở mức thấp trong một thời gian dài. Đáng chú ý, trong phân khúc xe trên 1 tỷ đồng, mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser Prado 2025 còn vượt mặt cả những đối thủ trực tiếp như Ford Explorer và Hyundai Palisade - hai mẫu xe có giá thấp hơn khá nhiều. Cụ thể, Ford Explorer hiện có giá niêm yết 1,999 tỷ đồng, trong khi Hyundai Palisade có giá dao động từ 1,469 - 1,589 tỷ đồng. Với kết quả doanh số tích cực, Land Cruiser Prado ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng lên tới 175% so với tháng trước. Theo chia sẻ từ đại diện một đại lý Toyota tại Hà Nội, lượng xe về trong tháng vừa qua nhiều hơn, giúp cải thiện đáng kể số xe giao đến tay khách hàng. Hầu hết xe đều được bàn giao ngay sau khi về đại lý. Hiện nhu cầu mua xe Toyota Land Cruiser Prado 2025 vẫn ở mức cao. Khách hàng muốn sở hữu xe phải ký chờ và nhận xe theo thứ tự đặt hàng. Lý giải về sức hút của mẫu SUV này, một nhân viên kinh doanh tại Toyota Hà Đông cho biết, ngoài thiết kế bề thế và độ bền nổi tiếng của Toyota, Land Cruiser Prado còn được ưa chuộng bởi hình ảnh gắn liền với giới lãnh đạo và doanh nhân thành đạt. Về Toyota Land Cruiser Prado 2025 tại Việt Nam, xe kế thừa dáng vẻ bề thế với kích thước tổng thể được nâng cấp so với phiên bản tiền nhiệm. Nhờ kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.925 x 1.980 x 1.935 mm và chiều dài cơ sở 2.850 mm, xe sở hữu không gian nội thất rộng rãi, thoáng đãng hơn. Xe sở hữu không gian nội thất 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi, vô lăng 3 chấu bọc da chỉnh điện 4 hướng, nhớ vị trí, các tính năng an toàn chủ động Toyota Safety Sense. Ngoài ra, xe còn có bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch với 12 tùy chỉnh chế độ hiển thị, kết hợp cùng tính năng hiển thị trên kính lái, màn hình giải trí tăng kích thước từ 7 inch lên 12,3 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại không dây. Bên ngoài, mẫu xe nhà Toyota được thiết kế với thân xe dạng hình hộp cùng các góc cạnh vát nhẵn và sắc nét. Phần đầu xe vuông vức với lưới tản nhiệt gồm các thanh dọc to bản sơn đen, cụm đèn chiếu sáng LED hình chữ nhật hoàn toàn mới với công nghệ đèn chiếu xa tự động thích ứng và cụm đèn hậu LED tạo hình hiện đại. Xe được trang bị gương chiếu hậu chỉnh điện/sấy gương/tự điều chỉnh khi lùi, vành la-zăng nhôm đúc 20 inch với thiết kế 6 chấu kép màu đen thể thao hơn, cửa cốp sau mở lên thay vì mở ngang như thế hệ cũ, tích hợp mở cốp rảnh tay (đá cốp) và ô cửa kính cốp sau có thể mở riêng giúp việc lấy đồ thuận tiện hơn tại các khu vực chật hẹp. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Toyota Land Cruiser Prado 2025 là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.4L, sản sinh công suất tối đa đạt 267 mã lực và mô-men xoắn cực đại 430 Nm, hộp số tự động 8 với cần số dạng thẳng hàng cùng số bán tự động “M - Lựa chọn cấp số”. Thêm vào đó là hệ dẫn động 4 bánh, hệ thống treo tự thích ứng kiểm soát lực giảm chấn theo các chế độ lái và hệ thống chống ồn chủ động. Cuối cùng là những tính năng an toàn hiện đại như 8 túi khí, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp, camera 360 độ, 8 cảm biến hỗ trợ đỗ xe, hệ thống cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, đèn chiếu xa tự động thích ứng, điều khiển hành trình chủ động, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Video: Đánh giá Toyota Land Cruiser Prado thế hệ mới tại Việt Nam.