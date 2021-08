Jeep Grand Cherokee L sắp về Việt Nam, đắt gấp đôi Ford Explorer

Grand Cherokee L là mẫu SUV cỡ lớn đã lần đầu tiên được hãng Jeep ra mắt tại thị trường Mỹ vào hồi tháng 1 đầu năm nay. Dự kiến, đến cuối năm nay, mẫu SUV cỡ lớn Jeep Grand Cherokee L 2021 mới này sẽ chính thức về Việt Nam dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ. Ban đầu, Jeep Grand Cherokee L 2021 về Việt Nam sẽ chỉ có 2 phiên bản là Limited và Summit. "Trái tim" của mẫu xe này khi về Việt Nam là khối động cơ xăng V8, dung tích 5.7L, sản sinh công suất tối đa 357 mã lực tại tua máy 5.150 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 528 Nm tại tua máy 4.250 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp Torqueflite 8HP70 do ZF sản xuất. Là đối thủ cạnh tranh của Ford Explorer khi về Việt Nam, Jeep Grand Cherokee L 2021 sở hữu kích thước khá lớn. Theo đó, xe có chiều dài 5.204 mm, chiều rộng 2.149 mm, chiều cao 1.815 mm và chiều dài cơ sở 3.091 mm. Chiều cao gầm của xe là 261 mm với hệ thống treo tiêu chuẩn và 320 mm với hệ thống treo khí nén. Không chỉ tăng kích thước so với trước, Jeep Grand Cherokee L 2021 còn thay đổi đáng kể trong thiết kế ngoại thất. Lấy cảm hứng thiết kế từ xe concept Jeep Grand Wagoneer ra mắt vào năm ngoái, mẫu SUV này được trang bị nắp ca-pô nổi bật hơn và dốc xuống dưới, lưới tản nhiệt với 7 nan dọc nhỏ hơn, ngả về phía trước, hốc gió trung tâm cỡ lớn cũng như cụm đèn pha LED thanh mảnh. Tiếp đến là nóc dốc dần về phía sau, cụm đèn hậu LED thanh mảnh kéo từ cửa cốp sang chắn bùn sau, nẹp mạ crôm trên cản sau và 2 ống xả hình ngũ giác. Ngoài ra, Jeep Grand Cherokee L 2021 còn có nẹp mạ crôm kéo dài từ cột A ra đuôi xe, ôm lấy kính sau. Với kích thước lớn, Jeep Grand Cherokee L 2021 sở hữu không gian nội thất 3 hàng ghế rộng rãi. Đằng sau ghế thứ 3 của Jeep Grand Cherokee L 2021 là khoang hành lý có thể tích 484 lít. Nếu hàng ghế thứ 3 gập xuống, con số này sẽ tăng lên 1.328 lít. Thể tích tương ứng khi 2 hàng ghế sau gập xuống là 2.395 lít. Trước mặt người lái xuất hiện vô lăng tích hợp phím chức năng và bảng đồng hồ kỹ thuật số mới. Thêm vào đó là cụm điều khiển trung tâm mới, đi kèm núm xoay chuyển số thay cho cần số truyền thống. Trên mặt táp-lô của xe xuất hiện màn hình cảm ứng, phục vụ hệ thống thông tin giải trí UConnect 5 mới nhất. Màn hình này hỗ trợ kết nối không dây với điện thoại thông minh qua Apple CarPlay và Android Auto cũng như cung cấp mạng Wi-Fi 4G LTE. Ngoài ra, xe còn có đến 12 cổng USB-A và USA-C. Hiện chưa rõ trang bị của Jeep Grand Cherokee L 2021 tại Việt Nam. Trong khi đó, Jeep Grand Cherokee L 2021 bản Limited tại Mỹ đi kèm vành nhôm 18 inch màu bạc hoặc 20 inch màu xám, ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, nhớ vị trí và ghế phụ lái chỉnh điện cũng như hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 8,4 inch. Cao cấp hơn là bản Summit với vành nhôm 20 inch, hệ thống điều hòa tự động 4 vùng, ghế bọc da Nappa, ghế trước chỉnh điện 16 hướng, sưởi ấm, làm mát và mát-xa 5 chế độ, vô lăng ốp gỗ cũng như màn hình thông tin giải trí 10,1 inch tiêu chuẩn. Riêng bản Summit còn có gói trang bị an toàn chủ động Active Driving Assist tiêu chuẩn, bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và tự động đưa xe vào giữa làn đường. Tính năng nhận biết biển báo giao thông, hỗ trợ tránh va chạm ở giao lộ và hệ thống quan sát ban đêm, dùng cảm biến hồng ngoại để phát hiện người đi bộ cũng như động vật ở khoảng cách 200 m cũng chỉ dành cho bản Summit. Hiện giá xe Jeep Grand Cherokee L 2021 tại Việt Nam vẫn chưa được hé lộ. Tuy nhiên, dự kiến mẫu SUV cỡ lớn thương hiệu Mỹ tại Việt Nam sẽ bán ra khoảng trên 5 tỷ đồng, tức là gấp đôi Ford Explorer. Video: Xem chi tiết Jeep Grand Cherokee L 2021 mới.

Grand Cherokee L là mẫu SUV cỡ lớn đã lần đầu tiên được hãng Jeep ra mắt tại thị trường Mỹ vào hồi tháng 1 đầu năm nay. Dự kiến, đến cuối năm nay, mẫu SUV cỡ lớn Jeep Grand Cherokee L 2021 mới này sẽ chính thức về Việt Nam dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ. Ban đầu, Jeep Grand Cherokee L 2021 về Việt Nam sẽ chỉ có 2 phiên bản là Limited và Summit. "Trái tim" của mẫu xe này khi về Việt Nam là khối động cơ xăng V8, dung tích 5.7L, sản sinh công suất tối đa 357 mã lực tại tua máy 5.150 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 528 Nm tại tua máy 4.250 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp Torqueflite 8HP70 do ZF sản xuất. Là đối thủ cạnh tranh của Ford Explorer khi về Việt Nam, Jeep Grand Cherokee L 2021 sở hữu kích thước khá lớn. Theo đó, xe có chiều dài 5.204 mm, chiều rộng 2.149 mm, chiều cao 1.815 mm và chiều dài cơ sở 3.091 mm. Chiều cao gầm của xe là 261 mm với hệ thống treo tiêu chuẩn và 320 mm với hệ thống treo khí nén. Không chỉ tăng kích thước so với trước, Jeep Grand Cherokee L 2021 còn thay đổi đáng kể trong thiết kế ngoại thất. Lấy cảm hứng thiết kế từ xe concept Jeep Grand Wagoneer ra mắt vào năm ngoái, mẫu SUV này được trang bị nắp ca-pô nổi bật hơn và dốc xuống dưới, lưới tản nhiệt với 7 nan dọc nhỏ hơn, ngả về phía trước, hốc gió trung tâm cỡ lớn cũng như cụm đèn pha LED thanh mảnh. Tiếp đến là nóc dốc dần về phía sau, cụm đèn hậu LED thanh mảnh kéo từ cửa cốp sang chắn bùn sau, nẹp mạ crôm trên cản sau và 2 ống xả hình ngũ giác. Ngoài ra, Jeep Grand Cherokee L 2021 còn có nẹp mạ crôm kéo dài từ cột A ra đuôi xe, ôm lấy kính sau. Với kích thước lớn, Jeep Grand Cherokee L 2021 sở hữu không gian nội thất 3 hàng ghế rộng rãi. Đằng sau ghế thứ 3 của Jeep Grand Cherokee L 2021 là khoang hành lý có thể tích 484 lít. Nếu hàng ghế thứ 3 gập xuống, con số này sẽ tăng lên 1.328 lít. Thể tích tương ứng khi 2 hàng ghế sau gập xuống là 2.395 lít. Trước mặt người lái xuất hiện vô lăng tích hợp phím chức năng và bảng đồng hồ kỹ thuật số mới. Thêm vào đó là cụm điều khiển trung tâm mới, đi kèm núm xoay chuyển số thay cho cần số truyền thống. Trên mặt táp-lô của xe xuất hiện màn hình cảm ứng, phục vụ hệ thống thông tin giải trí UConnect 5 mới nhất. Màn hình này hỗ trợ kết nối không dây với điện thoại thông minh qua Apple CarPlay và Android Auto cũng như cung cấp mạng Wi-Fi 4G LTE. Ngoài ra, xe còn có đến 12 cổng USB-A và USA-C. Hiện chưa rõ trang bị của Jeep Grand Cherokee L 2021 tại Việt Nam. Trong khi đó, Jeep Grand Cherokee L 2021 bản Limited tại Mỹ đi kèm vành nhôm 18 inch màu bạc hoặc 20 inch màu xám, ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, nhớ vị trí và ghế phụ lái chỉnh điện cũng như hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 8,4 inch. Cao cấp hơn là bản Summit với vành nhôm 20 inch, hệ thống điều hòa tự động 4 vùng, ghế bọc da Nappa, ghế trước chỉnh điện 16 hướng, sưởi ấm, làm mát và mát-xa 5 chế độ, vô lăng ốp gỗ cũng như màn hình thông tin giải trí 10,1 inch tiêu chuẩn. Riêng bản Summit còn có gói trang bị an toàn chủ động Active Driving Assist tiêu chuẩn, bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và tự động đưa xe vào giữa làn đường. Tính năng nhận biết biển báo giao thông, hỗ trợ tránh va chạm ở giao lộ và hệ thống quan sát ban đêm, dùng cảm biến hồng ngoại để phát hiện người đi bộ cũng như động vật ở khoảng cách 200 m cũng chỉ dành cho bản Summit. Hiện giá xe Jeep Grand Cherokee L 2021 tại Việt Nam vẫn chưa được hé lộ. Tuy nhiên, dự kiến mẫu SUV cỡ lớn thương hiệu Mỹ tại Việt Nam sẽ bán ra khoảng trên 5 tỷ đồng, tức là gấp đôi Ford Explorer. Video: Xem chi tiết Jeep Grand Cherokee L 2021 mới.