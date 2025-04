Hyundai Venue 2025 trang bị “xịn sò“, chỉ từ 359 triệu đồng

Mới đây, Hyundai đã ra mắt phiên bản nâng cấp nhẹ của mẫu xe Venue ở thị trường nội địa Hàn Quốc. Hyundai Venue 2025 mới dành cho xứ sở kim chi vẫn sở hữu thiết kế cũ, khác với xe đang bán ở thị trường Việt Nam. So với phiên bản cũ, Hyundai Venue 2025 không thay đổi về mặt thiết kế. Thay vào đó, hãng Hyundai chỉ bổ sung bản trang bị mới cho mẫu SUV hạng A này. Cụ thể, tại thị trường Hàn Quốc, xe SUV Hyundai Venue 2025 có thêm bản tiêu chuẩn mới mang tên Smart. Bản Smart được trang bị sẵn các tính năng tùy chọn phổ biến mà khách hàng Hàn Quốc ưa chuộng, từ đó nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. Theo đó, Hyundai Venue 2025 bản Smart sở hữu những trang bị tiêu chuẩn như vô lăng bọc da, tích hợp sưởi, cần số bọc da, điều hòa tự động, khởi động bằng nút bấm, chìa khóa thông minh, khởi động máy từ xa bằng chìa khóa thông minh, màn hình thông tin giải trí 8 inch, ghế trước có tính năng sưởi và hệ thống hỗ trợ giữ làn đường. Không chỉ bổ sung bản Smart mới, hãng Hyundai còn cung cấp thêm trang bị cho bản Premium của mẫu SUV hạng A này. Những trang bị mới này gồm có hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước (khi có xe đối diện tại giao lộ), cảnh báo va chạm điểm mù (khi di chuyển), hỗ trợ tránh va chạm trong điểm mù (khi rẽ trái/phải), hỗ trợ tránh va chạm khi lùi và kiểm soát hành trình thông minh. Trước đây, những tính năng an toàn chủ động ADAS này chỉ là trang bị tùy chọn của bản Premium. Có thể thấy rằng Hyundai Venue 2025 dành cho thị trường Hàn Quốc sở hữu trang bị hiện đại hơn xe đang bán tại Việt Nam. Mẫu SUV hạng A này ở Việt Nam không có các tính năng an toàn chủ động ADAS. Bản thân động cơ của Hyundai Venue 2025 ở Hàn Quốc cũng khác xe đang bán tại Việt Nam. Mẫu SUV hạng A này dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.6L, sản sinh công suất tối đa 123 mã lực và mô-men xoắn cực đại 154 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số biến thiên vô cấp CVT. Trong khi đó, Hyundai Venue tại Việt Nam được trang bị động cơ xăng 3 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 1.0L, cho công suất tối đa 120 mã lực và mô-men xoắn cực đại 172 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. "Venue 2025 là mẫu xe được nâng cấp với sự ra mắt của phiên bản Smart tập trung vào các trang bị được yêu thích và nâng cao các tính năng an toàn. Với thiết kế mạnh mẽ và thực dụng cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, Venue sẽ là lựa chọn lý tưởng cho những khách hàng mua xe lần đầu", một đại diện của Hyundai Hàn Quốc cho biết. Tại thị trường Hàn Quốc, mức giá xe Hyundai Venue 2025 cho 3 bản trang bị là Smart, Premium và Flux bán ra dao động từ 19,26 - 23,86 triệu Won (khoảng 359 - 444 triệu đồng). Video: Đánh giá Hyundai Venue cỡ nhỏ tại Việt Nam.

