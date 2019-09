Hoài cổ với Sony Walkman từng khiến 7X, 8X Việt tự hào

Để kỷ niệm sinh nhật 40 năm Walkman, Sony đã tổ chức buổi triển lãm với tên gọi "Công viên Walkman" (Walkman in the Park) tại Tòa nhà Sony (Ginza Sony Park) ở Tokyo (Nhật Bản). Ảnh: The Verge. Không chỉ trưng bày đơn thuần, triển lãm còn cho phép khách tham quan trải nghiệm thực tế các sản phẩm. Ảnh: The Verge. Nghe nhạc bằng chiếc tai nghe nhựa trên những chiếc máy Sony Walkman bỏ băng cassette, vừa nghe vừa đọc chia sẻ từ những người sử dụng Walkman vào thời điểm ấy. Tất cả đưa bạn trở lại thời điểm những năm 1980. Ảnh: The Verge. Đây là WM-GX202, chiếc máy nghe nhạc sử dụng băng cassette với tính năng nghe radio. Ảnh: The Verge. Còn đây là TCD-D3 với tính năng thu âm vào băng cassette. Sản phẩm ra đời năm 1992, thuộc dòng DAT (Digital Audio Tape). Ảnh: The Verge. Khách tham quan có thể trải nghiệm sản phẩm với những chiếc tai nghe của Sony. Một chiếc Walkman thuộc dòng Graphic Equalizer với tính năng điều chỉnh âm thanh. Ảnh: The Verge. Không gian triển lãm lấy cảm hứng từ công viên trượt ván. Bạn có thể ngồi lên đường trượt, nghe những bản nhạc hip-hop trên TPS-L2, chiếc Walkman đầu tiên ra mắt năm 1979. Ảnh: The Verge. Lời chia sẻ từ những người sử dụng Walkman vào thời điểm ấy. Ý tưởng về một thiết bị mang âm nhạc đi khắp nơi đã biến Walkman trở thành biểu tượng của giới trẻ những năm 1980, 1990. Ảnh: The Verge. Bên cạnh Walkman, Sony còn ra mắt dòng máy nghe nhạc di động sử dụng đĩa tên là Discman. Năm 2000, Discman được đổi tên thành CD Walkman. Ảnh: The Verge. Những chiếc Walkman trang bị 2 cổng tai nghe để các đôi bạn thân, người yêu nghe nhạc chung với nhau. Ảnh: The Verge. Một số mẫu Walkman được trưng bày tại triển lãm mà bạn có thể dùng thử. Ảnh: The Verge. Còn đây là "Bức tường Walkman" trưng bày toàn bộ sản phẩm Walkman từ trước đến nay. Những chiếc Walkman cổ điển sử dụng băng cassette. Ảnh: The Verge. Còn đây là dòng Discman (CD Walkman) sử dụng đĩa CD. Dòng Walkman sử dụng đĩa MD (MiniDisc) được Sony giới thiệu lần đầu năm 1992. Năm 2011, Sony tuyên bố khai tử MD Walkman. Ảnh: The Verge. Hệ thống âm thanh kết hợp Walkman TPS-L2 với một chiếc Walkman đời mới và cặp tai nghe chống ồn WH-1000XM3 ra mắt năm 2018. Ảnh: The Verge.

