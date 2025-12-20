Hà Nội

Cận cảnh loài gà rừng khổng lồ kỳ dị chỉ sống trong rừng rậm Nam Mỹ

Giải mã

Cận cảnh loài gà rừng khổng lồ kỳ dị chỉ sống trong rừng rậm Nam Mỹ

Gà cây lớn (Crax rubra) là loài chim nhiệt đới đặc biệt, nổi bật với kích thước lớn và lối sống kín đáo trong rừng rậm.

Là một trong những loài gà rừng lớn nhất châu Mỹ. Gà cây lớn có thể dài gần 1 mét và nặng tới 5 kg, khiến nó trở thành một trong những loài chim họ gà lớn nhất khu vực Trung Mỹ. Ảnh: Pinterest.
Sinh sống chủ yếu trong rừng mưa nhiệt đới. Loài này phân bố từ miền nam Mexico đến Panama, ưa các khu rừng rậm rạp, ẩm ướt và ít bị con người tác động. Ảnh: Pinterest.
Có sự khác biệt rõ rệt giữa con trống và con mái. Con trống thường có bộ lông đen bóng với mỏ vàng nổi bật, trong khi con mái mang màu nâu hoặc nâu đỏ để dễ ngụy trang. Ảnh: Pinterest.
Sở hữu chiếc mào xoăn đặc trưng. Trên đầu gà cây lớn có một chùm lông xoăn độc đáo, đóng vai trò nhận diện loài và thu hút bạn tình. Ảnh: Pinterest.
Là loài chim ăn tạp thiên về thực vật. Thức ăn chính của gà cây lớn gồm quả rừng, hạt, lá non, đôi khi bổ sung côn trùng và động vật nhỏ. Ảnh: Pinterest.
Thường kiếm ăn trên mặt đất nhưng ngủ trên cây cao. Ban ngày chúng đi lại chậm rãi dưới tán rừng, ban đêm bay lên các cành cao để tránh kẻ săn mồi. Ảnh: Pinterest.
Có vai trò quan trọng trong phát tán hạt giống. Nhờ ăn nhiều quả rừng, gà cây lớn giúp gieo rắc hạt giống, góp phần duy trì hệ sinh thái rừng nhiệt đới. Ảnh: Pinterest.
Đang bị đe dọa bởi săn bắt và mất rừng. Nhiều quần thể gà cây lớn suy giảm mạnh do bị săn lấy thịt và môi trường sống bị thu hẹp. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
#Loài gà rừng khổng lồ Nam Mỹ #Gà cây lớn và đặc điểm nhận dạng #Vai trò trong phát tán hạt giống #Môi trường sống rừng nhiệt đới #Ảnh hưởng của săn bắt và mất rừng

