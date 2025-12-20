Hà Nội

Kinh ngạc chiếc vòng cổ làm từ bọ cánh cứng trong mộ nghìn năm

Kho tri thức

Một chiếc vòng cổ làm từ xác bọ cánh cứng được phát hiện trong một ngôi mộ 2.500 năm tuổi ở Ba Lan.

Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
Khi tiến hành khai quật tại một nghĩa trang cổ ở Domasław, Ba Lan, các chuyên gia đến từ Bảo Tàng Quốc Gia Ba Lan bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Ba Lan.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là một chiếc vòng cổ. Chiếc vòng cổ này nằm trong ngôi mộ có niên đại khoảng 2.500 năm tuổi. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Ba Lan.
Ngôi mộ đó thuộc về một đứa trẻ qua đời khi mới chín hoặc mười tuổi, chứa đựng đủ thứ từ xương dê và cừu, đến vỏ cây bạch dương và phấn hoa bồ công anh. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Ba Lan.
Điều gây kinh ngạc là chiếc vòng cổ này được tạo ra bằng cách xâu chuỗi các lớp vỏ ngoài của khoảng chục con bọ cánh cứng, xâu dọc theo một cọng cỏ được bảo quản khá tốt. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Ba Lan.
Nhìn chung, hiện vật bắt mắt này trông có vẻ kỳ lạ. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Ba Lan.
Rõ ràng là người xưa đã dành rất nhiều công sức để tạo ra dị vật độc đáo này. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Ba Lan.
Nhưng với các thành phần hữu cơ dễ bị phân hủy như vậy, làm thế nào mà chiếc vòng cổ bọ cánh cứng này lại được bảo quản tốt đến thế sau hơn hai thiên niên kỷ?Hiện tại, số phận của đứa trẻ đó vẫn còn là một bí ẩn, cũng như ý nghĩa chính xác đằng sau chiếc vòng cổ hình con bọ. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Ba Lan.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
#Chiếc vòng cổ #bọ cánh cứng #ngôi mộ #trẻ em #chôn cất

