Khám phá khu định cư cổ nhất trên bán đảo Ả Rập

Các nhà khảo cổ học phát hiện ra dấu tích có thể là khu định cư sớm nhất của con người trên bán đảo Ả Rập.
Trong tháng cuối cùng của năm 2025, hãng ôtô Trung Quốc Lynk & Co triển khai loạt ưu đãi giảm giá bán nhằm kích cầu, tạo sức hút cho các dòng xe chủ lực.
Quân đội Nga đã hoàn toàn kiểm soát Myrnohrad. Thông tin này hiện đang được nhiều nguồn tin cả Nga và Ukraine xác nhận.
Kỳ vọng tạo khoảnh khắc lịch sử tại Meta Connect 2025, Mark Zuckerberg lại gây chú ý khi đổ lỗi Wi-Fi cho loạt màn demo thất bại.
Một chiếc vòng cổ làm từ xác bọ cánh cứng được phát hiện trong một ngôi mộ 2.500 năm tuổi ở Ba Lan.
Gà cây lớn (Crax rubra) là loài chim nhiệt đới đặc biệt, nổi bật với kích thước lớn và lối sống kín đáo trong rừng rậm.
Đây là sản phẩm mới nhất, sau khoảng 1 tháng kể từ lần cuối được thử nghiệm một sản phẩm mang thương hiệu Hennessey, trên chiếc Cadillac CT5-V Blackwing.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 21/12, Song Ngư sẽ mệt mỏi vì mọi sự đều không thông thuận. Nhân Mã tài lộc sáng sủa, tích tiểu thành đại.
Thợ lặn Pháp phát hiện kho báu gồm 847 đồng xu La Mã cổ đại dưới đáy sông Rhône và họ không biết kho báu La Mã này đã kết thúc ở đáy sông Rhône như thế nào.
Thanh Hằng cùng chồng trao nhau nhiều cử chỉ tình tứ ngọt ngào ở sự kiện. Kỳ Duyên đi tập taekwondo cùng Đồng Ánh Quỳnh.
HKC M10 Ultra ra mắt với công nghệ RGB Mini LED tiên phong, màn hình 32 inch 4K hứa hẹn nâng chuẩn hiển thị PC từ năm sau.
Nếu trước đây mỗi kg cua lông Trung Quốc có thể lên tới 1 triệu đồng, thì hiện nay mức giá chỉ còn vài trăm nghìn, thu hút nhiều người tiêu dùng.
Trên mặt trận dài 1.000 km, mười tập đoàn quân Nga đã phát động một cuộc tấn công toàn diện, đặt Quân đội Ukraine trong tình thế nguy hiểm.
Ngôi nhà mở ra không gian sống bình yên, nơi ánh sáng, gió, cây xanh và con người cùng tạo nên nhịp điệu hạnh phúc, nhẹ nhàng và bền vững.
Hà Nội được Time Out xếp thứ 6 trong danh sách thành phố có chi phí vui chơi hợp túi tiền nhất thế giới, với mức giá dễ chịu cho ăn uống, lưu trú và giải trí.
Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên khiến những người theo dõi bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh nhận bằng thạc sĩ của Trường Đại học Thể dục Thể thao TP HCM.
Trong tuần mới, 3 con giáp có thể mở ra cơ hội mới trong sự nghiệp, thu nhập gia tăng và bước vào thời kỳ hạnh phúc, may mắn.
Meta bị cáo buộc ưu tiên doanh thu khi hàng tỷ USD quảng cáo gian lận từ Trung Quốc vẫn xuất hiện, bất chấp nhiều cảnh báo nội bộ.
Một người đàn ông Đức và hai cậu con trai nhỏ của ông tình cờ tìm thấy một con dao găm 3.500 năm tuổi khi đang đi dạo trong rừng.
Tóc Tiên mới đây tiếp tục trở thành tâm điểm khi tung loạt ảnh thời trang táo bạo với thiết kế ren xuyên thấu, khẳng định phong cách gợi cảm.
Một nhóm chuyên gia đã phát hiện cảnh tượng khó tin là cá mập bơi miệng núi lửa Kavachi gần quần đảo Solomon ở phía Nam Thái Bình Dương.
Hàng loạt nhà thờ tại TP HCM được trang hoàng lung linh, trở thành điểm check-in hút khách mùa Giáng sinh 2025.