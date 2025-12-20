Hà Nội

Khám phá khu định cư cổ nhất trên bán đảo Ả Rập

Kho tri thức

Khám phá khu định cư cổ nhất trên bán đảo Ả Rập

Các nhà khảo cổ học phát hiện ra dấu tích có thể là khu định cư sớm nhất của con người trên bán đảo Ả Rập.

Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
Theo đó, các nhà khảo cổ học đến từ Bộ Văn hóa Ả Rập Xê Út đã phát hiện ra một địa điểm tiền sử dọc theo sườn núi Jabal al-Lawz ở Ả Rập Xê Út. Ảnh: @Bộ Văn hóa Ả Rập Xê Út.
Họ tiết lộ rằng, nơi này đã có người sinh sống ít nhất 10.300 năm trước, biến nó trở thành khu định cư lâu đời nhất được biết đến trên bán đảo Ả Rập. Ảnh: @Bộ Văn hóa Ả Rập Xê Út.
Dựa trên những gì tìm thấy tại địa điểm, các nhà khảo cổ cũng nghi ngờ rằng, đây là một khu định cư lâu dài, có người sinh sống. Nhóm đã phát hiện ra những công trình bằng đá hình bán nguyệt, nơi từng có người sinh sống, được bao quanh bởi các khu vực chứa đồ, lối đi và hố lửa. Ảnh: @Bộ Văn hóa Ả Rập Xê Út.
Họ cũng tìm thấy các công cụ bằng đá tại địa điểm này, bao gồm mũi tên, dao và đá mài, cũng như các vật dụng trang trí khác được làm từ amazonit, thạch anh và vỏ sò, cho thấy cư dân của khu định cư này đã sản xuất cả đồ thủ công lẫn công cụ. Ảnh: @Bộ Văn hóa Ả Rập Xê Út.
Bên cạnh những phát hiện này, các nhà khảo cổ học còn tìm thấy thêm hài cốt người Thời Kỳ Đồ Đá Mới, với các kiểu chôn cất phản ánh tập tục mai táng thời tiền sử trong khu vực. Ảnh: @Bộ Văn hóa Ả Rập Xê Út.
Không chỉ là khu định cư cổ nhất được biết đến trên bán đảo Ả Rập, địa điểm khảo cổ này còn chứa đựng nhiều thông tin thú vị về cách thức hoạt động của các xã hội tiền sử trong khu vực. Ảnh: @Bộ Văn hóa Ả Rập Xê Út.
Nằm trên sườn núi Jabal al-Lawz, cao hơn 300 mét so với mực nước biển, khu định cư này dường như được lựa chọn với nhiều chủ đích. Vị trí thuận lợi đã giúp cư dân thời tiền sử dễ dàng tiếp cận nguồn nước, thảm thực vật và động vật hoang dã để săn bắn. Ảnh: @Bộ Văn hóa Ả Rập Xê Út.
Khu định cư này cũng được thiết kế rất tỉ mỉ, với các khu vực dành riêng cho việc dự trữ lương thực, và những ngôi nhà bằng đá cho thấy đây là một khu định cư lâu dài hơn là một trại tạm thời. Ảnh: @Bộ Văn hóa Ả Rập Xê Út.
Khám phá thú vị này đã mang đến những hiểu biết mới mẻ và hấp dẫn về cuộc sống của người tiền sử trong khu vực, từ cách họ tổ chức xã hội đến cách họ tương tác với thế giới bên ngoài. Ảnh: @Bộ Văn hóa Ả Rập Xê Út.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời”. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
