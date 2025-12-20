Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
847 đồng xu thời La Mã cổ đại lộ diện dưới lòng sông Rhône

Kho tri thức

847 đồng xu thời La Mã cổ đại lộ diện dưới lòng sông Rhône

Thợ lặn Pháp phát hiện kho báu gồm 847 đồng xu La Mã cổ đại dưới đáy sông Rhône và họ không biết kho báu La Mã này đã kết thúc ở đáy sông Rhône như thế nào.

Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
Dưới dòng sông đục ngầu Rhône ở Pháp, các chuyên gia thợ lặn Pháp bất ngờ tìm thấy một kho báu cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Lionel ROUX_CCJ-(CNRS-AMU).
Dưới dòng sông đục ngầu Rhône ở Pháp, các chuyên gia thợ lặn Pháp bất ngờ tìm thấy một kho báu cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Lionel ROUX_CCJ-(CNRS-AMU).
Kho báu này chứa hơn 800 đồng xu thời La Mã cổ đại. Ảnh: @Lionel ROUX_CCJ-(CNRS-AMU).
Kho báu này chứa hơn 800 đồng xu thời La Mã cổ đại. Ảnh: @Lionel ROUX_CCJ-(CNRS-AMU).
Chính xác thì có 847 đồng xu La Mã cổ đại được khai quật, bao gồm một đồng sestertius của Hoàng đế La Mã Trajan (trị vì từ năm 98 đến 117 Sau Công Nguyên). Ảnh: @Lionel ROUX_CCJ-(CNRS-AMU).
Chính xác thì có 847 đồng xu La Mã cổ đại được khai quật, bao gồm một đồng sestertius của Hoàng đế La Mã Trajan (trị vì từ năm 98 đến 117 Sau Công Nguyên). Ảnh: @Lionel ROUX_CCJ-(CNRS-AMU).
Các chuyên gia mô tả đây là một khám phá đầy thú vị, họ không biết chính xác kho báu La Mã này đã kết thúc ở đáy sông Rhône như thế nào. Ảnh: @Lionel ROUX_CCJ-(CNRS-AMU).
Các chuyên gia mô tả đây là một khám phá đầy thú vị, họ không biết chính xác kho báu La Mã này đã kết thúc ở đáy sông Rhône như thế nào. Ảnh: @Lionel ROUX_CCJ-(CNRS-AMU).
Thậm chí, họ còn hy vọng sẽ tìm thấy được chiếc "rương kho báu" từng cất giữ chúng. Ảnh: @Lionel ROUX_CCJ-(CNRS-AMU).
Thậm chí, họ còn hy vọng sẽ tìm thấy được chiếc "rương kho báu" từng cất giữ chúng. Ảnh: @Lionel ROUX_CCJ-(CNRS-AMU).
Việc phát hiện ra những đồng tiền này diễn ra sau một loạt các phát hiện khảo cổ thú vị khác trước đó ở sông Rhône. Ảnh: @Lionel ROUX_CCJ-(CNRS-AMU).
Việc phát hiện ra những đồng tiền này diễn ra sau một loạt các phát hiện khảo cổ thú vị khác trước đó ở sông Rhône. Ảnh: @Lionel ROUX_CCJ-(CNRS-AMU).
Trong những năm trước, các nhà khảo cổ đã khai quật được một chiếc thuyền cổ, một bức tượng bán thân bằng đá cẩm thạch kích thước người thật của Julius Caesar, và một lô tiền xu khác. Ảnh: @Lionel ROUX_CCJ-(CNRS-AMU).
Trong những năm trước, các nhà khảo cổ đã khai quật được một chiếc thuyền cổ, một bức tượng bán thân bằng đá cẩm thạch kích thước người thật của Julius Caesar, và một lô tiền xu khác. Ảnh: @Lionel ROUX_CCJ-(CNRS-AMU).
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
#đồng xu #La Mã #cổ đại #hiện vật #đồng tiền #kim loại

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT