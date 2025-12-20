847 đồng xu thời La Mã cổ đại lộ diện dưới lòng sông Rhône

Hà Nội được Time Out xếp thứ 6 trong danh sách thành phố có chi phí vui chơi hợp túi tiền nhất thế giới, với mức giá dễ chịu cho ăn uống, lưu trú và giải trí.
Thanh Hằng cùng chồng trao nhau nhiều cử chỉ tình tứ ngọt ngào ở sự kiện. Kỳ Duyên đi tập taekwondo cùng Đồng Ánh Quỳnh.
HKC M10 Ultra ra mắt với công nghệ RGB Mini LED tiên phong, màn hình 32 inch 4K hứa hẹn nâng chuẩn hiển thị PC từ năm sau.
Nếu trước đây mỗi kg cua lông Trung Quốc có thể lên tới 1 triệu đồng, thì hiện nay mức giá chỉ còn vài trăm nghìn, thu hút nhiều người tiêu dùng.
Trên mặt trận dài 1.000 km, mười tập đoàn quân Nga đã phát động một cuộc tấn công toàn diện, đặt Quân đội Ukraine trong tình thế nguy hiểm.
Ngôi nhà mở ra không gian sống bình yên, nơi ánh sáng, gió, cây xanh và con người cùng tạo nên nhịp điệu hạnh phúc, nhẹ nhàng và bền vững.
Hà Nội được Time Out xếp thứ 6 trong danh sách thành phố có chi phí vui chơi hợp túi tiền nhất thế giới, với mức giá dễ chịu cho ăn uống, lưu trú và giải trí.
Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên khiến những người theo dõi bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh nhận bằng thạc sĩ của Trường Đại học Thể dục Thể thao TP HCM.
Trong tuần mới, 3 con giáp có thể mở ra cơ hội mới trong sự nghiệp, thu nhập gia tăng và bước vào thời kỳ hạnh phúc, may mắn.
Meta bị cáo buộc ưu tiên doanh thu khi hàng tỷ USD quảng cáo gian lận từ Trung Quốc vẫn xuất hiện, bất chấp nhiều cảnh báo nội bộ.
Một người đàn ông Đức và hai cậu con trai nhỏ của ông tình cờ tìm thấy một con dao găm 3.500 năm tuổi khi đang đi dạo trong rừng.
Tóc Tiên mới đây tiếp tục trở thành tâm điểm khi tung loạt ảnh thời trang táo bạo với thiết kế ren xuyên thấu, khẳng định phong cách gợi cảm.
Một nhóm chuyên gia đã phát hiện cảnh tượng khó tin là cá mập bơi miệng núi lửa Kavachi gần quần đảo Solomon ở phía Nam Thái Bình Dương.
Hàng loạt nhà thờ tại TP HCM được trang hoàng lung linh, trở thành điểm check-in hút khách mùa Giáng sinh 2025.
Được thiết kế cho mục đích di chuyển linh hoạt hàng ngày trên đường phố đô thị cho các bạn trẻ, mẫu xe máy điện Honda S09R 2025 mới còn có giá bán hợp lý.
Từ một thứ quả leo rào không mấy ai để ý, la hán nay trở thành đặc sản đắt đỏ, giá lên tới 350.000 đồng/kg, được người dân thành phố ưa chuộng.
Xuất hiện tại sự kiện với hình ảnh bà bầu, Thu Trang gây chú ý. Nữ diễn viên còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi được chồng chăm sóc chu đáo khi làm phim.
Nhờ việc được sử dụng tại Ukraine, quá trình hiện đại hóa hệ thống phòng không S-400 của Lực lượng vũ trang Nga đang được đẩy mạnh.
Venezuela, một quốc gia ở Nam Mỹ, chứa đựng nhiều điều bất ngờ có thể bạn chưa biết.
Phiên bản nâng cấp của mẫu xe SUV MG Hector 2026 mang đến những thay đổi nhỏ về thiết kế, hệ thống thông tin giải trí điều khiển bằng cử chỉ như xe BMW.
Xuất hiện tại sân bay với phong cách trẻ trung, nữ diễn viên Sam khiến nhiều người bất ngờ khi được khen ngợi “như thế hệ 2K”.