Hot face sao Việt: Thanh Hằng cùng chồng tình tứ ở sự kiện

Giải trí

Hot face sao Việt: Thanh Hằng cùng chồng tình tứ ở sự kiện

Thanh Hằng cùng chồng trao nhau nhiều cử chỉ tình tứ ngọt ngào ở sự kiện. Kỳ Duyên đi tập taekwondo cùng Đồng Ánh Quỳnh. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 20/12: Người mẫu Thanh Hằng cùng chồng trao nhau nhiều cử chỉ tình tứ ngọt ngào ở sự kiện. Ảnh: FB Thanh Hằng
Hoa hậu Kỳ Duyên đi tập taekwondo cùng người mẫu Đồng Ánh Quỳnh. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen
Lâm Khánh Chi diện đầm xuyên thấu được đính kết kim sa lấp lánh. Ảnh: FB Lâm Khánh Chi
Cựu mẫu Bùi Thuý Hằng tận hưởng cảnh sắc tuyết phủ dày tuyệt đẹp khi đến Nga vào mùa đông. Ảnh: FB Bui Thuy Hang
MC Thuỳ Linh VTV khoe bụng bầu tuần 35 bên chồng kém 5 tuổi - diễn viên Phùng Đức Hiếu. Ảnh: FB Nguyen Thuy Linh
Á hậu Thảo Nhi Lê xả ảnh tình tứ bên bạn trai Tây trong một bữa tiệc. Ảnh: FB Thao Nhi Le
Diễn viên Lê Tú Vi khoe con gái xinh đẹp trong bộ ảnh đón Giáng sinh. Ảnh: FB Lê Tú Vi
Hoa hậu Ý Nhi diện outfit năng động, cá tính khởi đầu cho một ngày mới. Ảnh: FB Huỳnh Trần Ý Nhi
