Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Kiểm tra hài cốt 3.700 năm tuổi, phát hiện bí mật gây sốc

Kho tri thức

Kiểm tra hài cốt 3.700 năm tuổi, phát hiện bí mật gây sốc

Khi kiểm tra một bộ hài cốt khoảng 3.700 năm tuổi tìm thấy ở Italy, các chuyên gia bằng chứng ADN sớm nhất cho đến nay về mối quan hệ loạn luân của cha - con.

Tâm Anh (TH)
Một cuộc khai quật ở Italy đã phát hiện ra bằng chứng lâu đời nhất và đầu tiên được biết đến về loạn luân giữa cha - con trong lịch sử khảo cổ. Nhóm nghiên cứu đã tìm thấy bằng chứng di truyền về mối quan hệ loạn luân này khi kiểm tra bộ hài cốt của một thiếu niên được chôn cất tại một nghĩa địa thời Đồ đồng ở miền nam Italy. Ảnh: Felice Larocca, CRS "Enzo dei Medici".
Một cuộc khai quật ở Italy đã phát hiện ra bằng chứng lâu đời nhất và đầu tiên được biết đến về loạn luân giữa cha - con trong lịch sử khảo cổ. Nhóm nghiên cứu đã tìm thấy bằng chứng di truyền về mối quan hệ loạn luân này khi kiểm tra bộ hài cốt của một thiếu niên được chôn cất tại một nghĩa địa thời Đồ đồng ở miền nam Italy. Ảnh: Felice Larocca, CRS "Enzo dei Medici".
Khu vực hang động tại Grotta della Monaca, Calabria được sử dụng làm nghĩa địa từ năm 1780 trước Công nguyên đến năm 1380 trước Công nguyên. Các nhà khảo cổ đã phân tích ADN của 23 người được chôn cất ở đó để hiểu về nguồn gốc di truyền của nhóm người này. Trong một nghiên cứu được công bố ngày 15/12 trên tạp chí Communications Biology, nhóm nhà nghiên cứu đã công bố phát hiện về di truyền khi kiểm tra những thi hài cổ xưa khai quật ở Grotta della Monaca. Ảnh: gigazine.net.
Khu vực hang động tại Grotta della Monaca, Calabria được sử dụng làm nghĩa địa từ năm 1780 trước Công nguyên đến năm 1380 trước Công nguyên. Các nhà khảo cổ đã phân tích ADN của 23 người được chôn cất ở đó để hiểu về nguồn gốc di truyền của nhóm người này. Trong một nghiên cứu được công bố ngày 15/12 trên tạp chí Communications Biology, nhóm nhà nghiên cứu đã công bố phát hiện về di truyền khi kiểm tra những thi hài cổ xưa khai quật ở Grotta della Monaca. Ảnh: gigazine.net.
Mặc dù các bộ hài cốt bị phân mảnh và lẫn lộn nhưng nhóm chuyên gia có thể xác định giới tính di truyền cho 10 phụ nữ và 8 nam giới. Họ cũng tìm thấy nhiều kiểu gene ADN ty thể và nhiễm sắc thể - thông tin di truyền được truyền từ cha mẹ - cho thấy nhóm này bao gồm những người có nguồn gốc khác nhau. Ảnh: Yuichiro Chino / Getty Images.
Mặc dù các bộ hài cốt bị phân mảnh và lẫn lộn nhưng nhóm chuyên gia có thể xác định giới tính di truyền cho 10 phụ nữ và 8 nam giới. Họ cũng tìm thấy nhiều kiểu gene ADN ty thể và nhiễm sắc thể - thông tin di truyền được truyền từ cha mẹ - cho thấy nhóm này bao gồm những người có nguồn gốc khác nhau. Ảnh: Yuichiro Chino / Getty Images.
Trong quá trình điều tra mối quan hệ di truyền tại địa điểm chôn cất, các nhà nghiên cứu đã xác định được 2 trường hợp có quan hệ huyết thống bậc nhất, tức là cha mẹ và con cái của họ. Ảnh: Yuichiro Chino / Getty Images.
Trong quá trình điều tra mối quan hệ di truyền tại địa điểm chôn cất, các nhà nghiên cứu đã xác định được 2 trường hợp có quan hệ huyết thống bậc nhất, tức là cha mẹ và con cái của họ. Ảnh: Yuichiro Chino / Getty Images.
Thoạt nhìn, phát hiện này không có gì đặc biệt đáng chú ý bởi vì nhiều nền văn hóa chôn cất người chết cùng với người thân ruột thịt. Thật vậy, phân tích di truyền cho thấy một người mẹ và con gái của bà được chôn cất gần nhau tại Grotta della Monaca. Ảnh: Andrey Prokhorov/E+/Getty Images.
Thoạt nhìn, phát hiện này không có gì đặc biệt đáng chú ý bởi vì nhiều nền văn hóa chôn cất người chết cùng với người thân ruột thịt. Thật vậy, phân tích di truyền cho thấy một người mẹ và con gái của bà được chôn cất gần nhau tại Grotta della Monaca. Ảnh: Andrey Prokhorov/E+/Getty Images.
Tuy nhiên, trường hợp của một người đàn ông trưởng thành và một bé trai chưa đến tuổi vị thành niên được chôn cất tại Grotta della Monaca lại hoàn toàn khác. Các nhà nghiên cứu đã đo các đoạn đồng hợp tử (ROH) trong ADN của họ. ROH đề cập đến các đoạn vật chất di truyền tương tự được truyền từ cha mẹ sang con cái. Ảnh: dnacenter.com.
Tuy nhiên, trường hợp của một người đàn ông trưởng thành và một bé trai chưa đến tuổi vị thành niên được chôn cất tại Grotta della Monaca lại hoàn toàn khác. Các nhà nghiên cứu đã đo các đoạn đồng hợp tử (ROH) trong ADN của họ. ROH đề cập đến các đoạn vật chất di truyền tương tự được truyền từ cha mẹ sang con cái. Ảnh: dnacenter.com.
Thông thường, khi một người giao phối ngoài gia đình ruột thịt, họ trộn lẫn gene của mình và dẫn đến ROH thấp. Ngược lại, ROH cao hơn có liên quan đến giao phối cận huyết. Hầu hết những người được chôn cất tại Grotta della Monaca đều có số ROH cho thấy cha mẹ họ có quan hệ họ hàng xa, có lẽ trong vòng 6 - 10 thế hệ. Tuy nhiên, bé trai chưa đến tuổi vị thành niên lại có "tổng số đoạn ROH dài cao nhất từng được ghi nhận trong các bộ dữ liệu gene cổ đại cho đến nay". Ảnh: Alamy.
Thông thường, khi một người giao phối ngoài gia đình ruột thịt, họ trộn lẫn gene của mình và dẫn đến ROH thấp. Ngược lại, ROH cao hơn có liên quan đến giao phối cận huyết. Hầu hết những người được chôn cất tại Grotta della Monaca đều có số ROH cho thấy cha mẹ họ có quan hệ họ hàng xa, có lẽ trong vòng 6 - 10 thế hệ. Tuy nhiên, bé trai chưa đến tuổi vị thành niên lại có "tổng số đoạn ROH dài cao nhất từng được ghi nhận trong các bộ dữ liệu gene cổ đại cho đến nay". Ảnh: Alamy.
Từ đây. các chuyên gia nhận định cậu bé trên là kết tinh của một mối quan hệ loạn luân cấp độ một. Cậu bé là con trai của người đàn ông trưởng thành được chôn cất cùng địa điểm với chính con gái ruột. Hiện các nhà nghiên cứu chưa tìm thấy hài cốt của mẹ bé trai. Họ đã kiểm tra gene của cậu bé trên để xác định xem cậu có mắc bất kỳ rối loạn di truyền hiếm gặp nào do cuộc hôn nhân cận huyết của cha mẹ hay không. Kết quả là họ không tìm thấy điều gì bất thường. Ảnh: Vitaliy Smolygin/Alamy.
Từ đây. các chuyên gia nhận định cậu bé trên là kết tinh của một mối quan hệ loạn luân cấp độ một. Cậu bé là con trai của người đàn ông trưởng thành được chôn cất cùng địa điểm với chính con gái ruột. Hiện các nhà nghiên cứu chưa tìm thấy hài cốt của mẹ bé trai. Họ đã kiểm tra gene của cậu bé trên để xác định xem cậu có mắc bất kỳ rối loạn di truyền hiếm gặp nào do cuộc hôn nhân cận huyết của cha mẹ hay không. Kết quả là họ không tìm thấy điều gì bất thường. Ảnh: Vitaliy Smolygin/Alamy.
Hiện nhóm nghiên cứu vẫn chưa rõ lý do tại sao người dân ở Grotta della Monaca lại có cuộc hôn nhân cận huyết như vậy. Cộng đồng này không quá nhỏ và dường như không có hệ thống phân cấp hay thừa kế hoàng gia, nơi mà những cuộc hôn nhân cận huyết giúp củng cố của cải và quyền lực. Ảnh: Iliescu Catalin/Alamy.
Hiện nhóm nghiên cứu vẫn chưa rõ lý do tại sao người dân ở Grotta della Monaca lại có cuộc hôn nhân cận huyết như vậy. Cộng đồng này không quá nhỏ và dường như không có hệ thống phân cấp hay thừa kế hoàng gia, nơi mà những cuộc hôn nhân cận huyết giúp củng cố của cải và quyền lực. Ảnh: Iliescu Catalin/Alamy.
Các chuyên gia cho hay chưa thể xác định đây chỉ là một sự kiện đơn lẻ xảy ra vào gần 4.000 năm trước hay hôn nhân cận huyết được cộng đồng chấp nhận hoặc là kết quả của sự ép buộc, hành vi bạo lực của người cha với con gái. Ảnh: KTSDESIGN/SCIENCE PHOTO LIBRARY.
Các chuyên gia cho hay chưa thể xác định đây chỉ là một sự kiện đơn lẻ xảy ra vào gần 4.000 năm trước hay hôn nhân cận huyết được cộng đồng chấp nhận hoặc là kết quả của sự ép buộc, hành vi bạo lực của người cha với con gái. Ảnh: KTSDESIGN/SCIENCE PHOTO LIBRARY.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Tâm Anh (TH)
#Phát hiện hài cốt 3.700 năm tuổi #Bằng chứng loạn luân cổ đại #Di truyền học khảo cổ #Phân tích ADN cổ đại #Hôn nhân cận huyết thời kỳ đồ đồng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT