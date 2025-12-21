Angelababy gây sốt trên mạng xã hội xứ Trung với hình Y2K trẻ trung

Chỉ với loạt hình ảnh mới, Angelababy đã khiến mạng xã hội xứ Trung bùng nổ khi xuất hiện trong tạo hình Y2K trẻ trung, cá tính nhưng vẫn đầy cuốn hút.
Nhờ SpaceX tăng vọt định giá, Elon Musk trở thành người đầu tiên trong lịch sử sở hữu khối tài sản hơn 600 tỷ USD theo Bloomberg.
Ngọc Trinh thời gian gần đây gần như vắng bóng hoàn toàn khỏi các hoạt động sôi nổi của showbiz Việt.
UAV tấn công Gerans (Geranium), đã biến thành thợ săn và bắn hạ một chiếc trực thăng vũ trang Mi-24 của Không quân Ukraine cùng toàn bộ phi hành đoàn.
Khi kiểm tra một bộ hài cốt khoảng 3.700 năm tuổi tìm thấy ở Italy, các chuyên gia bằng chứng ADN sớm nhất cho đến nay về mối quan hệ loạn luân của cha - con.
Synthetoceras là loài động vật móng guốc tuyệt chủng kỳ lạ, nổi tiếng với cặp sừng phân nhánh không giống bất kỳ loài thú nào còn tồn tại.
Với giá quy đổi chỉ từ 490 triệu đồng cùng loạt trang bị đáng chú ý, mẫu xe Perodua Traz 2026 nội địa tại Malaysia sẵn sàng cạnh tranh Toyota Yaris Cross.
Vụ gian lận của tuyển nữ Liên Quân Mobile Thái Lan tại SEA Games 33 khiến nhiều tuyển thủ, đặc biệt là đội trưởng Givemeakiss, rơi nước mắt.
4 con giáp sẽ bỏ lại khó khăn phía sau, đón nhận vận may và thành tựu lớn trong năm 2026.
Các nhà khảo cổ học phát hiện ra dấu tích có thể là khu định cư sớm nhất của con người trên bán đảo Ả Rập.
Quân đội Nga đã hoàn toàn kiểm soát Myrnohrad. Thông tin này hiện đang được nhiều nguồn tin cả Nga và Ukraine xác nhận.
Kỳ vọng tạo khoảnh khắc lịch sử tại Meta Connect 2025, Mark Zuckerberg lại gây chú ý khi đổ lỗi Wi-Fi cho loạt màn demo thất bại.
Một chiếc vòng cổ làm từ xác bọ cánh cứng được phát hiện trong một ngôi mộ 2.500 năm tuổi ở Ba Lan.
Gà cây lớn (Crax rubra) là loài chim nhiệt đới đặc biệt, nổi bật với kích thước lớn và lối sống kín đáo trong rừng rậm.
Đây là sản phẩm mới nhất, sau khoảng 1 tháng kể từ lần cuối được thử nghiệm một sản phẩm mang thương hiệu Hennessey, trên chiếc Cadillac CT5-V Blackwing.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 21/12, Song Ngư sẽ mệt mỏi vì mọi sự đều không thông thuận. Nhân Mã tài lộc sáng sủa, tích tiểu thành đại.
Thợ lặn Pháp phát hiện kho báu gồm 847 đồng xu La Mã cổ đại dưới đáy sông Rhône và họ không biết kho báu La Mã này đã kết thúc ở đáy sông Rhône như thế nào.
Thanh Hằng cùng chồng trao nhau nhiều cử chỉ tình tứ ngọt ngào ở sự kiện. Kỳ Duyên đi tập taekwondo cùng Đồng Ánh Quỳnh.
HKC M10 Ultra ra mắt với công nghệ RGB Mini LED tiên phong, màn hình 32 inch 4K hứa hẹn nâng chuẩn hiển thị PC từ năm sau.
Nếu trước đây mỗi kg cua lông Trung Quốc có thể lên tới 1 triệu đồng, thì hiện nay mức giá chỉ còn vài trăm nghìn, thu hút nhiều người tiêu dùng.
Trên mặt trận dài 1.000 km, mười tập đoàn quân Nga đã phát động một cuộc tấn công toàn diện, đặt Quân đội Ukraine trong tình thế nguy hiểm.