Angelababy gây sốt trên mạng xã hội xứ Trung với hình Y2K trẻ trung

Giải trí

Chỉ với loạt hình ảnh mới, Angelababy đã khiến mạng xã hội xứ Trung bùng nổ khi xuất hiện trong tạo hình Y2K trẻ trung, cá tính nhưng vẫn đầy cuốn hút.

Sự trở lại của Angelababy trong thời gian gần đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sức hút bền bỉ ấy. Chỉ với loạt hình ảnh mới, mỹ nhân sinh năm 1989 đã khiến mạng xã hội xứ Trung bùng nổ khi xuất hiện trong tạo hình Y2K trẻ trung, cá tính nhưng vẫn đầy cuốn hút.
Ở tuổi 36, Angelababy vẫn khoe trọn visual đỉnh cao, được cư dân mạng ví von "không khác gì năm 18 tuổi", nhanh chóng leo top hot search và trở thành trend được đông đảo hội gái xinh hưởng ứng.
Angelababy gây ấn tượng với tạo hình chuẩn vibe mùa đông, cá tính pha chút retro đầy cuốn hút. Nữ minh tinh đội mũ lông dáng bucket mềm mại, tạo hiệu ứng vừa trẻ trung vừa ngọt ngào, đồng thời giúp gương mặt trông nhỏ gọn và nổi bật hơn. Nữ diễn viên diện trang phục ôm sát tối giản, phối cùng khăn và áo lông ton sur ton.
Đặc biệt, spotlight của tạo hình này chính là layout makeup mắt khói của Angelababy.
Mỹ nhân Cbiz khoe trọn làn da trắng mịn không tì vết qua lớp nền căng bóng nhẹ, má hồng phớt tạo tươi tắn. Đôi mắt được nhấn bằng eyeliner đậm, mi cong dài, tạo ánh nhìn to tròn và long lanh nhưng vẫn cool đúng chuẩn Y2K.
Son môi tông hồng nude pha cam giúp gương mặt nữ diễn viên thêm trẻ trung, rạng rỡ như thưở đôi mươi. Cũng không thể không nhắc đến thần thái cuốn hút, lạnh lùng đặc trưng của nữ minh tinh giúp tạo hình này thêm bùng nổ.
Hình ảnh viral so sánh Angelababy hiện tại với thưở mới vào nghề, gương mặt nữ diễn viên dường như không thay đổi.
Giao diện xinh như búp bê lần này của Angelababy nhanh chóng vượt khỏi khuôn khổ một bộ ảnh cá nhân để trở thành hot trend trên MXH xứ tỷ dân.
Chỉ sau thời gian ngắn, hàng loạt video "biến hình" theo phong cách của nữ diễn viên liên tục xuất hiện, thu hút lượng tương tác lớn.
Không quá khi nói rằng lướt MXH Trung Quốc lúc này, nhìn đâu cũng thấy Angelababy.
