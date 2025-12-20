Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 21/12: Song Ngư trắc trở, khó khăn

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 21/12: Song Ngư trắc trở, khó khăn

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 21/12, Song Ngư sẽ mệt mỏi vì mọi sự đều không thông thuận. Nhân Mã tài lộc sáng sủa, tích tiểu thành đại.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương làm việc tương đối thuận lợi, nhiệm vụ cơ bản đều có thể sắp xếp mà không xung đột. Tài lộc khá tốt, đầu tư tài chính thu được lợi nhuận không khó, chỉ là số lượng không quá đáng kể. Tình cảm tạm được, hai bên đều có qua có lại, không ai phải đơn phương nỗ lực. Sự nghiệp khá tốt, trong công việc cứ theo kế hoạch mà làm là được, nhiệm vụ sẽ hơi nhiều một chút nhưng chỉ cần có tổ chức thì sẽ không có vấn đề, tranh thủ thời gian làm việc đừng dây dưa kéo dài là được. Sức khỏe khá ổn, cơ bản khỏe mạnh, sẽ không có chuyện xấu nào xảy ra.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu sẽ phát hiện cảm xúc của mình ổn định hơn, làm gì cũng không còn hay lo lắng nữa. Tài lộc khá ổn, dự án cứ theo kế hoạch mà làm là được, từ từ rồi sẽ có thu nhập, không thể vội được. Tình cảm tạm được, bạn và nửa kia có thể hòa hợp ở bên nhau, khi giao tiếp trao đổi cũng kiên nhẫn hơn nhiều. Sự nghiệp tạm được, trong công việc khá dùng tâm, khi đối mặt với sự làm khó của cấp trên và khách hàng cũng có thể linh hoạt ứng phó, nhìn thế nào cũng thấy trưởng thành hơn. Sức khỏe khá tốt, chú ý giữ cho thân tâm thư giãn, đừng lo lắng quá nhiều.
Song Tử (21/5 - 21/6): Song Tử nghĩ nhiều không bằng hành động, chỉ khi bắt tay vào làm mới biết mình đúng hay sai. Tài lộc bình bình, trước khi muốn làm dự án gì hãy điều tra kỹ đã, chú ý kết hợp giữa thực tiễn và lý thuyết. Tình cảm bình thường, trong mối quan hệ thân mật đừng có chuyện gì không nói mà giận dỗi, làm tổn thương tình cảm thì không đáng. Sự nghiệp hơi yếu, trong công việc luôn có những chuyện chịu ủy khuất, tự mình phải tìm cách tiêu hóa, chú ý tách biệt công việc và cảm xúc, đừng để lo lắng tiêu hao nội lực là được. Sức khỏe bình thường, ít nổi giận vô cớ là được.
Cự Giải (22/6 - 22/7): Cự Giải làm việc đầy hứng khởi, chỉ cần chú ý đừng cẩu thả là được. Tài lộc khá tốt, đầu tư tài chính có thể làm theo ý mình, chỉ cần đừng quá vội vàng là ổn. Tình cảm khá tốt, nửa kia đối với mình rất nhiệt tình, hãy đáp lại nhiều hơn, đừng thờ ơ làm tổn thương người ta. Sự nghiệp hơi tốt, trong công việc khá nỗ lực, biết mình nên làm gì, nhưng cần nâng cao độ tỉ mỉ khi xử lý việc, ai mà chẳng sai sót, hoàn thành nhiệm vụ chất lượng cao thì sau này tự nhiên sẽ nhận được nhiều tài nguyên hơn. Sức khỏe khá tốt, tinh thần tốt, thể lực dồi dào.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử trước tiên hãy làm tốt việc của mình, nâng cao khả năng kiểm soát và sức cạnh tranh. Tài lộc khá tốt, đầu tư tài chính nên chú ý lắng nghe ý kiến chuyên gia, tự cho mình là đúng không nghe lời khuyên thì kết quả không tốt. Tình cảm khá tốt, khi bạn đời quan tâm mình thì nhiều hơn một chút, đừng để người ta khó chịu vì sự thiếu kiên nhẫn của mình. Sự nghiệp khá tốt, trong công việc hành sự sẽ không gặp vấn đề, làm xong nhiệm vụ của mình nếu còn dư sức thì giúp đồng đội một tay, xây dựng nhân duyên tốt không có hại cho công việc sau này. Sức khỏe hơi tốt, cơ thể khỏe mạnh, năng lượng dồi dào.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ ít do dự hơn, làm việc cần quyết đoán hơn. Tài lộc bình thường, dự án không kham nổi thì đừng tham gia, tiêu xài cũng vậy, chú ý đừng chi quá nhiều rồi lại hối hận. Tình cảm bình bình, khi nửa kia đưa ra nhu cầu cần để tâm, không thể chỉ lo cho mình mà chẳng quan tâm gì. Sự nghiệp bình thường, khi xử lý vấn đề đừng kéo dài dây dưa, cần tìm người giúp hoặc xin chỉ thị cấp trên thì làm sớm, kẻo chuyện lớn lên thì chính mình cũng không thu dọn nổi. Sức khỏe bình thường, chú ý đảm bảo thời gian ngủ đủ.
Thiên Bình (23/9 - 23/10): Thiên Bình cần làm vẫn phải làm, chỉ than vãn cũng chẳng ích gì. Tài lộc bình bình, chi tiêu hơi nhiều, giảm bớt một chút để áp lực không quá lớn là được. Tình cảm hơi yếu, cả hai đều cho rằng mình làm nhiều hơn đối phương, oán khí trong lòng khó tránh khỏi. Sự nghiệp hơi yếu, trong công việc dễ đảm nhận trách nhiệm không thuộc về mình, không nỡ từ chối, lâu dần thành thói quen chắc chắn bất lợi cho bản thân, đừng cái gì cũng không lên tiếng. Sức khỏe bình thường, nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng lao lực quá độ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Bọ Cạp (24/10 - 21/11): Bọ Cạp luôn có ngày bạn được như ý, khi chịu ủy khuất hay không được thấu hiểu cũng đừng tự trách mình. Tài lộc bình thường, đầu tư tài chính cứ theo kế hoạch mà làm, không lỗ chính là kiếm được tiền. Tình cảm bình thường, trong mối quan hệ thân mật không được qua loa thiếu kiên nhẫn với bạn đời, có gì thì nói cho tử tế. Sự nghiệp khá ổn, những việc xảy ra bên cạnh cuối cùng cũng sẽ có ngày rõ ràng, không cần để ý hiện tại có được người khác hiểu hay không, tự tiêu hao nội lực là không cần thiết. Sức khỏe khá ổn, bổ sung vitamin hợp lý là được.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã làm việc đừng vội cầu thành, tiến triển ổn định sẽ tốt hơn. Tài lộc khá tốt, tích góp tiền nhiều hơn, đừng tiêu xài không kế hoạch, tích tiểu thành đại cũng rất đáng kể. Tình cảm khá tốt, thời gian ở bên bạn đời nhiều, cố gắng tương tác nhiều hơn để tăng thêm tình cảm. Sự nghiệp khá tốt, trong công việc cứ theo quy trình mà làm là được, khi sắp thành công không được vội, thận trọng một chút đảm bảo dự án không sai sót là ổn, ổn trọng mới là quan trọng nhất. Sức khỏe khá tốt, nghỉ ngơi thật tốt, đừng lao lực quá độ là được.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết muốn đạt thành tích tốt không khó, phát huy mức độ bình thường là được. Tài lộc tạm được, có thể xem người có kinh nghiệm chọn dự án thế nào, ít đi đường vòng rất cần thiết. Tình cảm khá tốt, bạn khá hài lòng với nửa kia, sẽ không soi mói kiếm chuyện. Sự nghiệp khá tốt, muốn đạt thành tích tốt phải bỏ công sức, đưa ra thực lực của mình, tích cực tìm kiếm hợp tác, tổng có người sẽ thưởng thức mình và muốn cùng làm dự án. Sức khỏe khá ổn, cơ thể khỏe mạnh không có chuyện gì.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình việc bạn muốn làm không nhất định có đủ năng lực hỗ trợ, vẫn nên dựa vào tình hình thực tế mà hành sự. Tài lộc tạm được, đầu tư tài chính nên chọn nhiều dự án mình làm tốt, vấn đề số lượng lợi nhuận phải cân nhắc. Tình cảm khá tốt, trong mối quan hệ thân mật sự thấu hiểu và nâng đỡ lẫn nhau là nền tảng tình cảm, không thể chỉ lo cho mình mà không quan tâm đối phương. Sự nghiệp tạm được, trong công việc gặp dự án tốt muốn thử là đúng, nhưng làm ra thành tích tốt độ khó không thấp, cần bỏ ra tinh lực chắc chắn cũng nhiều. Sức khỏe khá tốt, tĩnh dưỡng là được.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư làm việc dễ bị tắc nghẽn, cần mượn sức người khác mới cải thiện được. Tài lộc bình thường, chú ý xem có dự án mới xuất hiện không, không thể mãi chờ một cơ hội nào đó không buông tay. Tình cảm bình bình, giao tiếp giữa hai bên không còn thông suốt như trước, đều không hiểu được ý đối phương muốn biểu đạt. Sự nghiệp hơi yếu, trong công việc cần tỉnh táo tinh thần, có người sẽ tạo khó khăn cho bạn, phải học cách dựa vào sức đồng đội để đối kháng, không thể một mình cứng rắn chống đỡ. Sức khỏe bình bình, chế độ ăn hợp lý để tránh thiếu dinh dưỡng.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cặp đôi chòm sao kết hợp giàu nhanh chóng. Nguồn: Lịch Ngày Tốt.
