Honda tạm dừng sản xuất ôtô tại Trung Quốc vì thiếu chip bán dẫn

Trong bối cảnh khan hiếm chip bán dẫn, Honda Motor mới đây đã công bố kế hoạch tạm ngừng sản xuất ôtô tại các nhà máy liên doanh GAC Honda ở Trung Quốc.

Thảo Nguyễn
Video: Chi tiết GAC Honda P7 chạy điện mới.

Theo nguồn tin từ InvestingLive, cả ba nhà máy liên doanh GAC Honda tại Trung Quốc sẽ ngừng hoàn toàn hoạt động sản xuất xe hoàn chỉnh trong vòng 5 ngày. Honda cho biết nguyên nhân chính là do thiếu hụt chất bán dẫn, vấn đề từng có dấu hiệu cải thiện nhưng nay lại cho thấy vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm.

2-8828.jpg
Honda tạm dừng sản xuất ôtô tại Trung Quốc vì thiếu chip bán dẫn.

Tính riêng năm 2024, Honda đã sản xuất khoảng 816.597 xe tại Trung Quốc, chiếm tới 22% tổng sản lượng toàn cầu. Đồng thời, doanh số bán xe tại thị trường này cũng vượt mốc 850.000 xe, cho thấy Trung Quốc vẫn là thị trường trọng điểm trong chiến lược toàn cầu của hãng.

Tuy nhiên, kế hoạch tạm dừng sản xuất lần này đánh dấu sự đảo chiều so với tuyên bố trước đó của Honda, khi hãng từng kỳ vọng các điều kiện sản xuất sẽ trở lại bình thường từ cuối tháng 11. Diễn biến mới càng cho thấy các nút thắt trong chuỗi cung ứng chưa được tháo gỡ, khiến hãng tiếp tục điều chỉnh sản lượng để phù hợp với thực tế.

3-6288.jpg
Không chỉ tại Trung Quốc, Honda cũng xác nhận sẽ tạm dừng sản xuất ngắn hạn tại các nhà máy nội địa Nhật Bản trong hai ngày 5 và 6/1.

Thông tin này ngay lập tức ảnh hưởng đến thị trường tài chính. Trong phiên giao dịch cùng ngày, cổ phiếu Honda giảm 1,5% trên sàn Tokyo, phản ánh tâm lý lo ngại từ giới đầu tư rằng các vấn đề về nguồn cung kết hợp với nhu cầu suy yếu có thể ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của hãng trong thời gian tới.

Không chỉ tại Trung Quốc, Honda cũng xác nhận sẽ tạm dừng sản xuất ngắn hạn tại các nhà máy nội địa Nhật Bản trong hai ngày 5 và 6/1/2026. Điều này cho thấy các gián đoạn sản xuất nằm trong bức tranh chung của toàn cầu, chứ không chỉ giới hạn ở một khu vực.

