Đại gia Hà Nội gắn biển 99A-666.66 hơn 4,2 tỷ lên Mercedes-Benz GLS

Cụ thể, anh N.T.Đ (47 tuổi, ở Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội) đã trúng đấu giá biển số 99A-666.66, với mức đấu cao nhất là 4,27 tỷ đồng vào cuối tháng 9/2023 vừa qua, đến nay anh đã nộp đủ 4,23 tỷ đồng (đã trừ 40 triệu đồng tiền đặt cọc đấu giá biển số) vào tài khoản chuyên thu đấu giá biển số ôtô. Đáng chú ý hơn, anh này chia sẻ ban đầu chỉ định chi ra ngân sách từ 2 - 3 tỷ đồng cho biển số VIP 99A-666.66 của tỉnh Bắc Ninh, tuy nhiên, khi thực tế đấu giá, số đẹp này đã được đẩy lên rất cao, trên 4 tỷ đồng khiến anh đã có ý định bỏ cuộc. Nhưng nhờ vào sự động viên của vợ đã mạnh tay đấu giá 4,27 tỷ đồng, trở thành người trúng đấu giá biển số đẹp 99A-666.66, và cũng thành người đầu tiên nộp đầy đủ tiền đấu giá. Anh Đ cho biết, rất đam mê biển số đẹp nhưng chưa có duyên sở hữu, vì thế, khi cơ quan chức năng cho phép người dân có thể đấu giá biển số, anh đã nhanh chóng đăng ký và chấm biển 99A-666.66. Ngay sau khi nhận biển số đẹp, anh Đ đã đăng ký cho chiếc Mercedes-Benz GLS 400 đời 2018 của mình, sau này, khi mua xe đắt tiền hơn thì sẽ tính tiếp. Được biết, sau khi trúng đấu giá biển số 99A-666.66 cho Mercedes-Benz GLS 400 và gắn trên xe, anh Đ đã nhận được nhiều lời mời hấp dẫn về việc bán lại siêu biển kiếm lời, nhưng anh đã từ chối, vì mình đấu giá biển đẹp để chơi, không phải kinh doanh. Về chiếc Mercedes-Benz GLS400 4MATIC 2018 biển khủng này, khi ra mắt tại Việt Nam nó có mức giá bán chính hãng là 4,279 tỷ đồng. Về ngoại hình, xe số chi tiết được làm mới so với GL cũ như cụm đèn pha LED đặc trưng đi cùng lưới tản nhiệt thanh đôi mang phong cách mới. Cản trước và hai hốc hút gió chứa đèn sương mù cũng được thiết kế lại. Mẫu SUV hạng sang Mercedes-Benz GLS 400 đời 2018 có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lượt là 5.130 x 1.934 x 1.850 (mm). Xe sử dụng bộ mâm 20 inch, lốp 275/50. So với bộ mâm 21 inch thể thao của anh cả GLS 500, bộ mâm của GLS 400 thiên nhiều về yếu tố sang trọng. Ở bên trong, mẫu xe SUV 7 chỗ Mercedes-Benz GLS 400 tại Việt Nam này sở hữu một giao diện điều khiển trung tâm mới với màn hình đa phương tiện 8 inch được đặt tách rời như một chiếc máy tính bảng. Ngoài ra, vô-lăng trên xe được đổi sang kiểu 3 chấu thể thao thay vì 4 chấu như trước. Mercedes-Benz GLS 2018 cũng sẽ được cung cấp một hệ thống ion hóa không khí tùy chọn giúp cải thiện chất lượng không khí trong cabin nội thất kèm rèm che nắng 2 bên cửa sổ.. Với kích thước rộng lớn, hàng ghế phía sau của Mercedes-Benz GLS400 đủ thoải mái cho 3 người ngồi trên một hành trình dài. Mercedes-Benz GLS400 sử dụng động cơ V6 3.0L, kết hợp cùng hộp số tự động 9 cấp cho công suất cực đại 333 mã lực tại vòng tua từ 5.250 - 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại đạt 450 Nm tại vòng tua từ 1.600 - 4.000 vòng/phút. Tuy to lớn và có trọng lượng không hề nhỏ nhưng Mercedes-Benz GLS400 chỉ mất 6,6 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h nhờ vào hệ dẫn động 4MATIC nổi tiếng. Tại thị trường Việt Nam, Mercedes-Benz GLS400 sẽ cạnh tranh với đối thủ cùng phân khucs là Lexus LX570. Video: Đánh giá Mercedes-Benz GLS - SUV hạng sang hơn 4 tỷ.

