Chevrolet Spark EUV - xe điện giá rẻ Mỹ nhưng "hồn" Trung Quốc

Chevrolet đã tìm ra một cách thông minh để tận dụng tối đa liên doanh SAIC-GM-Wuling bằng cách đổi tên một trong những chiếc EV quyến rũ nhất của Trung Quốc, Baojun Yep Plus thành Chevrolet Spark EUV 2025 mới. Chiếc SUV đô thị Chevrolet Spark EUV 2025 chạy hoàn toàn bằng điện này đã có màn ra mắt bất ngờ trong sự kiện đặc biệt kỷ niệm 100 năm thành lập Chevrolet tại thị trường Brazil. Mẫu xe mới, dự kiến được bán tại Brazil với tên gọi Chevrolet Spark EUV 2025 chạy điện. Về cơ bản là Baojun Yep Plus với huy hiệu Chevy gắn trên lưới tản nhiệt, mà không có thay đổi lớn nào khác đáng nói. Mặc dù có chung tên và kích thước nhỏ gọn, Spark EUV hoàn toàn không có điểm chung nào với Spark EV, mẫu xe hatchback điện tồn tại trong thời gian ngắn của Chevrolet được bán tại một số tiểu bang ở Hoa Kỳ từ năm 2013 đến năm 2017 trước khi bị loại bỏ để nhường chỗ cho Bolt. GM chưa tiết lộ thông số kỹ thuật đầy đủ hoặc mốc thời gian ra mắt Spark EUV, thông báo này đi kèm với lời hứa rộng hơn: công ty có kế hoạch giới thiệu 10 mẫu xe mới cho thị trường Brazil vào năm 2025, trong đó có 5 mẫu được phân loại là những mẫu xe ra mắt hoành tráng. Với sức hấp dẫn và vị thế tiềm tàng, Spark EUV có thể là một trong những mẫu xe bổ sung quan trọng hơn. Dựa trên kích thước của Baojun Yep Plus dài 3.996 mm với chiều dài cơ sở 2.560 mm, Spark EUV sẽ giành ngôi vị là mẫu xe nhỏ nhất của Chevrolet. Trong khi dòng Baojun Yep Plus bao gồm phiên bản 5 cửa, biến thể 3 cửa và thậm chí là cả mẫu xe bán tải ý tưởng, vẫn chưa rõ liệu Chevrolet có dự định đưa bất kỳ kiểu thân xe thay thế nào trong số này vào thị trường Brazil cùng với mẫu xe đổi tên hay không. Có khả năng là Spark EUV sẽ mượn hệ thống truyền động trực tiếp từ Baojun Yep Plus của Trung Quốc, có động cơ điện gắn phía sau cung cấp công suất 101 mã lực và bộ pin 41,9 kWh. Thiết lập này cung cấp phạm vi hoạt động đáng nể là 401 km trong chu kỳ CLTC của Trung Quốc. Bên trong, Baojun Yep Plus có buồng lái kỹ thuật số hiện đại với màn hình kép 10,2 inch và hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến (ADAS) do không ai khác ngoài nhà sản xuất máy bay không người lái DJI phát triển. Việc bổ sung thêm một bộ cửa và cabin bốn chỗ ngồi rộng rãi hơn khiến Yep Plus thực tế hơn đáng kể so với người anh em nhỏ hơn của nó, mở rộng sức hấp dẫn của nó đối với nhiều đối tượng người mua hơn. Có lẽ khía cạnh hấp dẫn nhất của chiếc xe địa hình nhỏ bé này là giá cả phải chăng. Trong khi giá xe Chevrolet Spark EUV 2025 vẫn chưa tiết lộ tại thị trường Brazil, thì chiếc Baojun Yep Plus giống hệt có giá khởi điểm chỉ 93.800 nhân dân tệ (khoảng 12.900 đô la) tại Trung Quốc. Video: Ra mắt Chevrolet Spark EUV 2025 tại Brazil.

