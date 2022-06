Cận cảnh chiếc Audi TT tông chết 3 người ở Bắc Giang

Công an thành phố Bắc Giang đã tạm giữ một cán bộ của Sở Giao thông và Vận tải tỉnh Bắc Giang là người lái chiếc xe Audi TT gây tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết. Thời điểm gây tai nạn, vị cán bộ này có nồng độ cồn vượt quá mức quy định. Mức giá xe Audi TT sau khi ra biển trắng và lăn bánh tại Việt Nam khoảng 2,3 tỷ đồng, được biết chiếc xe này thuộc phiên bản 2016 và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hungari. Sau vụ tai nạn làm chết 3 người, chiếc Audi TT hạng sang mang BKS: 98A-499.44 do ông Nguyễn Đức Thịnh (SN 1987 trú phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang) điều khiển đã được Công an thành phố Bắc Giang tạm giữ với hiện trạng hư hỏng nặng. Công an thành phố Bắc Giang cũng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với tài xế Nguyễn Đức Thịnh (sinh năm 1987, cán bộ Sở GTVT Bắc Giang). Công an thành phố Bắc Giang đã tổ chức khám nghiệm, bước đầu xác định thời điểm gây tai nạn - Nguyễn Đức Thịnh điều khiển ôtô tham gia giao thông trong hơi thở có nồng độ cồn 0,604mg/lít khí thở, vượt quá mức quy định, vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Vụ tai nạn được đánh giá có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, liên quan trực tiếp đến hành vi của người điều khiển phương tiện là cán bộ, công chức, người lao động có sử dụng rượu bia. Liên quan vụ tai nạn do ông Nguyễn Đức Thịnh cầm lái chiếc xe Audi TT tông chết 3 người ở Bắc Giang, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh có công điện gửi đến bộ, ngành về việc chấp hành quy định phòng chống tác hại của rượu, bia. Video: Bộ Công An Điều Tra Vụ Tài Xế Lái Xe Audi Tông 3 Người tại Bắc Giáng (Nguồn: ANTV).

