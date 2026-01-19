Hà Nội

Kho tri thức

Bí ẩn ngôi đền cổ bị chôn vùi trong cát ở Peru

Các nhà khảo cổ học phát hiện một ngôi đền bị chôn vùi trong cát ở Peru, hé lộ lời giải cho một bí ẩn cổ xưa.

Thiên Đăng (Theo indiandefencereview)
Tại thung lũng Valle de Zaña, các chuyên gia đến từ Dự án Khảo cổ Cảnh quan Văn hóa Ucupe bất ngờ tìm thấy quần thể di tích cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Dự án Khảo cổ Cảnh quan Văn hóa Ucupe.
Đó là tàn tích của các bức tường đền thờ và sau đó họ còn phát hiện ra các đặc điểm kiến ​​trúc khác cho thấy địa điểm này là một nơi mang ý nghĩa tôn giáo. Ảnh: @Dự án Khảo cổ Cảnh quan Văn hóa Ucupe.
Trong số những đặc điểm này có một cầu thang trung tâm dẫn đến một sân khấu dành cho các nghi lễ tôn giáo bản địa. Ảnh: @Dự án Khảo cổ Cảnh quan Văn hóa Ucupe.
Nhóm nghiên cứu cũng phát hiện ra các bức phù điêu mô tả nhiều hình ảnh khác nhau, bao gồm mèo, móng vuốt bò sát và hình người có đầu chim. Ảnh: @Dự án Khảo cổ Cảnh quan Văn hóa Ucupe.
Những họa tiết này được bảo tồn trên lớp thạch cao mịn, đóng vai trò quan trọng trong việc xác định niên đại của địa điểm và hiểu được tầm quan trọng tôn giáo của nó. Ảnh: @Dự án Khảo cổ Cảnh quan Văn hóa Ucupe.
Việc phát hiện hài cốt người đã làm tăng thêm ý nghĩa thú vị cho địa điểm này. Ba bộ xương người trưởng thành được tìm thấy giữa các bức tường, cho thấy chúng có thể là một phần của các nghi lễ trong đền thờ. Ảnh: @Dự án Khảo cổ Cảnh quan Văn hóa Ucupe.
Về niên đại, ngôi đền cổ xưa này tầm khoảng 5.000 năm tuổi. Ảnh: @Dự án Khảo cổ Cảnh quan Văn hóa Ucupe.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
