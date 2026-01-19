Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 20/1: Song Ngư đắc lộc đắc tâm

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 20/1: Song Ngư đắc lộc đắc tâm

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 20/1, Song Ngư may mắn tới, dễ dàng đạt được thứ mình muốn. Ma Kết cẩn thận tiểu nhân trong công việc, đừng quá tin ai.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương nên giữ tâm thái bình tĩnh, gặp chuyện không vội vàng. Sự nghiệp: Khi có bất kỳ chuyện gì xảy ra đều đừng hoảng loạn, chỉ cần làm việc theo quy định, thực hiện tốt việc thỉnh thị báo cáo, đừng quản chuyện bao đồng. Tài lộc: Bình thường, khá hứng thú với các dự án kiểu mới, muốn tìm hiểu sâu thêm. Tình cảm: Quan tâm nửa kia khá nhiều, luôn có thể kịp thời an ủi cảm xúc cho đối phương, sẵn lòng lắng nghe họ phàn nàn. Sức khỏe: Tinh thần khá phấn chấn, thể lực tốt.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hôm nay khá yếu, việc xuất hiện một số chuyện ngoài ý muốn cũng là bình thường, nên rèn luyện cho mình một "trái tim thép". Sự nghiệp: Các tình huống ngoài dự tính khá nhiều, chỉ có thể bình tĩnh ứng phó, cố gắng đảm bảo tổn thất của bản thân không quá lớn là được. Tài lộc: Hơi yếu, dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài, tốt nhất nên theo sát mọi lúc để đảm bảo an toàn cho dòng tiền. Tình cảm: Sự quan tâm dành cho bạn đời chưa đủ, nếu làm ít đi thì đối phương dễ bị người khác thu hút mất. Sức khỏe: Cẩn thận va chạm để không bị thương.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử nên tránh xa những nơi thị phi, những người thị phi. Sự nghiệp: Nơi nào có người nơi đó có giang hồ, muốn tránh né thị phi là điều không thể, bạn chỉ có thể xốc lại tinh thần để xoay xở với họ nhằm đảm bảo lợi ích của mình không bị tổn hại. Tài lộc: Bình thường, chi tiêu cho gia đình, bạn bè cũng phải lượng sức mà làm, đừng để mình trở thành "kẻ ngốc". Tình cảm: Bản thân hành sự có chút thiếu cân nhắc, chưa để ý đến cảm nhận của nửa kia, tốt nhất nên lưu tâm hơn. Sức khỏe: Chỉ cần tĩnh dưỡng là được.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải sẽ cảm thấy trạng thái làm việc đã phục hồi, hiệu suất lập tức tăng vọt. Sự nghiệp: Những nhiệm vụ tồn đọng trước đây hiện tại có thể nhanh chóng giải quyết xong, một số người có thể bắt đầu bắt tay vào nhiệm vụ mới, nên sớm vào trạng thái thì tốt hơn. Tài lộc: Khá ổn, thu nhập có thể được đảm bảo, những việc làm tốt trước đây hiện tại sẽ có khoản thu đáng kể. Tình cảm: Bạn và bạn đời chung sống khá ổn, đôi bên đều cảm thấy trạng thái hiện tại đặc biệt thoải mái. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử sẽ cảm thấy bản thân làm việc không nhận được kết quả tốt, thường là bỏ ra nhiều nhưng thu lại ít. Sự nghiệp: Cảm thấy bản thân có chút bị gạt ra ngoài lề, hoặc xuất hiện tình trạng phân bổ tài nguyên không hợp lý, muốn cải thiện nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Tài lộc: Hơi yếu, đầu tư vốn liếng một cách lý trí, không nên bỏ trứng vào cùng một giỏ. Tình cảm: Khá để tâm đến chuyện của bạn đời, đối phương gặp khó khăn sẽ giúp đỡ ngay lập tức. Sức khỏe: Tăng cường dinh dưỡng một cách thích hợp là được.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ cảm thấy làm việc khá đuối sức, làm gì cũng đặc biệt vất vả mà không ra kết quả. Sự nghiệp: Sẽ có cảm giác áp lực lớn, nghiệp vụ nặng nề, khuyên bạn nên sớm tìm kiếm sự trợ giúp đừng đợi đến lúc không trụ vững mới nói, không được làm lỡ việc mới là quan trọng. Tài lộc: Hơi yếu, tạm thời đừng bắt tay vào dự án mới, nếu không sẽ bị kẹt vốn và tổn thất nhiều hơn. Tình cảm: Bản thân đã làm khá nhiều việc cho nửa kia nhưng đối phương không mấy trân trọng. Sức khỏe: Nghỉ ngơi thật tốt, không nên quá sức.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình nhiệt tình làm việc cao, muốn làm gì sẽ lập tức hành động ngay. Sự nghiệp: Có khả năng tiếp xúc với nghiệp vụ mới, dự án mới, bạn bắt buộc phải giữ nhiệt huyết học tập cao độ để đào sâu nghiên cứu mới có thể đạt thành tích tốt. Tài lộc: Bình thường, thấy hứng thú với dự án nào thì nên dành nhiều thời gian để học hỏi nghiên cứu. Tình cảm: Bạn đời thích trao đổi với mình về một số chủ đề hứng thú, hai người trò chuyện khá vui vẻ. Sức khỏe: Vận động thích hợp sẽ tốt cho cơ thể.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp có thể gặp được những cộng sự tốt, học hỏi được không ít kinh nghiệm và kiến thức từ họ. Sự nghiệp: Quan hệ nhân sự nơi công sở không tệ, gặp chuyện cần người giúp đỡ có thể tìm được trợ thủ đáng tin cậy, mọi người cùng làm việc hiệu suất cao, kết quả tốt. Tài lộc: Bình thường, nếu có người giới thiệu dự án thì có thể tìm hiểu thử, tìm hiểu nhiều hơn một chút cũng không hại gì. Tình cảm: Chung sống hài hòa, đôi bên trao đổi suôn sẻ, ít khi xảy ra tranh chấp. Sức khỏe: Cơ thể khá khỏe mạnh.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã nên làm việc thiết thực, nghĩ quá nhiều ngược lại không có lợi cho việc thực thi. Sự nghiệp: Nên chân lấm tay bùn mà làm việc, bản thân có thể làm được nhiệm vụ nào thì hãy làm cho tốt, đừng quá cao vọng mà ngưỡng mộ thành tích của người khác. Tài lộc: Bình thường, kết hợp với thực lực bản thân để chọn dự án, những thứ phù hợp và thao tác đơn giản là được. Tình cảm: Nên cân nhắc nhiều hơn về sự phát triển tương lai khi ở bên bạn đời, bớt nghĩ những chuyện không đâu. Sức khỏe: Vận động gân cốt thích hợp, đừng quá lười vận động là được.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết hành sự ổn, khá kiềm chế ham muốn của bản thân, không làm loạn. Sự nghiệp: Cứ làm việc theo các bước đã định, cần làm việc gì ngay thì hãy tự mình thực hiện, đừng tin tưởng ai quá mức. Gặp vấn đề nên trao đổi nhiều với cấp trên và khách hàng để giảm thiểu hiểu lầm xuống mức thấp nhất. Tài lộc: Khá ổn, sẽ không bắt tay vào những dự án mà bản thân không hiểu rõ, lượng sức mà làm luôn không bao giờ sai. Tình cảm: Chung sống khá ổn, đôi bên có thể thông cảm cho nhau, ít khi soi mói. Sức khỏe: Chú ý bổ sung nhiều nước.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình tự tin, không rụt rè hay chần chừ không tiến. Sự nghiệp: Có cơ hội quen biết một số cộng sự mới, hoặc có nghiệp vụ mới đang chờ bản thân khai phá, nhìn tổng thể mọi việc sẽ phát triển theo hướng khá thuận lợi. Tài lộc: Ở mức ổn, sẽ xuất hiện không ít dự án mới, trong đó có thể có nghiệp vụ phù hợp để bản thân bắt tay vào. Tình cảm: Sẵn lòng dành thời gian ở bên nửa kia hơn, hai người có nhiều thời gian trao đổi có thể tránh nảy sinh mâu thuẫn và hiểu lầm. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh, thể lực tốt.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư làm việc khá chú trọng hiệu quả, không thích giao thiệp với người lề mề. Sự nghiệp: Cấp trên và khách hàng khắt khe nhưng rất tốt, có thể chỉ dẫn cho rất nhiều điều, nếu khéo léo sẽ tạo được mạng lưới quan hệ chất lượng, cực tốt cho sau này. Tài lộc: Rực sáng, dễ dàng có được thứ mình muốn. Với những hạng mục nhiều tiền, có thể tham khảo ý kiến của chuyên gia, biết đâu có thể mang lại linh cảm cho mình. Tình cảm: Bạn đời thường xuyên đưa ra một số ý kiến hay, khi làm việc lắng nghe một cách thích hợp sẽ có lợi. Sức khỏe: Cơ bản khỏe mạnh.
