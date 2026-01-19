Hà Nội

Nấm hương thay chip silicon, mở ra kỷ nguyên máy tính sinh học

Nấm hương thay chip silicon, mở ra kỷ nguyên máy tính sinh học

Các nhà khoa học Mỹ biến nấm hương thành linh kiện điện tử hoạt động như chip nhớ, hứa hẹn điện toán xanh, rẻ và thân thiện môi trường.

Thiên Trang (TH)
Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí PLOS One cho thấy nấm hương và nấm mỡ có thể được sử dụng như linh kiện điện tử thay thế chip silicon.
Nhóm khoa học tại Đại học Bang Ohio đã biến nấm thành memristor (viết tắt của memory resistor - điện trở bộ nhớ) hữu cơ, linh kiện có khả năng ghi nhớ tín hiệu điện ngay cả khi mất nguồn.
Quy trình tạo “chip nấm” bắt đầu từ nuôi cấy, sấy khô nấm rồi gắn dây dẫn vào các vị trí khác nhau để hình thành mạch điện.
Theo tác giả John LaRocco, mỗi phần của cây nấm có đặc tính điện học riêng, cho phép tạo ra nhiều hiệu suất xử lý khác nhau.
Thử nghiệm cho thấy memristor từ nấm có thể đạt tốc độ chuyển trạng thái tới 5.850 tín hiệu mỗi giây với độ chính xác khoảng 90%.
Cơ chế hoạt động của hệ thống này có nét tương đồng với não người, khi hiệu suất được cải thiện bằng cách kết nối nhiều “bộ não nấm” lại với nhau.
Ưu điểm lớn nhất của máy tính sinh học từ nấm là chi phí thấp, dễ sản xuất và khả năng phân hủy sinh học, giảm rác thải điện tử.
Dù còn nhiều thách thức về thu nhỏ kích thước, công nghệ này được kỳ vọng mở ra tương lai điện toán xanh và bền vững hơn cho nhân loại.
Thiên Trang (TH)
