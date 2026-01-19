Hà Nội

Bắc Kinh ghi nhận 'tuyết lông ngỗng' to bất thường

Giải mã

Bắc Kinh ghi nhận 'tuyết lông ngỗng' to bất thường

Hiện tượng "tuyết lông ngỗng" đã xảy ra ở Tử Cấm Thành và thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Theo đó, tuyết rơi dày với những bông tuyết to bất thường.

Tâm Anh (TH)
Vào ngày 18/1, tuyết trắng phủ kín Tử Cấm Thành (hay còn gọi Cố Cung) ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Trước đó, từ ngày 16/1, Bắc Kinh đã ghi nhận một đợt tuyết rơi. Ảnh: VCG.
Các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng này xuất phát từ hình thế thời tiết "gió đông hồi lưu". Đây là dạng tuyết điển hình ở miền Bắc Trung Quốc, chịu tác động chủ yếu của gió Đông. Ảnh: Chen Tao/GT.
Từ tối ngày 17/1, khi những bông tuyết bắt đầu rơi xuống Bắc Kinh, nhiều địa điểm nổi tiếng như Tử Cấm Thành, Công viên Cảnh Sơn và những con hẻm cổ kính truyền thống thu hút người dân và du khách ghé thăm, chụp ảnh. Ảnh: Xinhua.
Đợt tuyết rơi lần này trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm, tò mò và thảo luận trên mạng xã hội. Họ không biết vì sao tuyết có bông to bất thường. Ảnh: Wang Yuewu/Xinhua.
Đây là hiện tượng thường được gọi là "tuyết lông ngỗng". Do cấu trúc rời nên loại tuyết này cũng khiến lớp tuyết tích tụ trông dày hơn. Ảnh: Xinhua/Xie Han.
Ngoài thủ đô Bắc Kinh, nhiều địa phương trên cả nước chịu ảnh hưởng của thời tiết mùa Đông khắc nghiệt. Theo Bộ quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc, đợt không khí lạnh diện rộng đầu tiên của năm đã bắt đầu tác động tới nước này từ ngày 17/1. Ảnh: Wang Jingwei/Xinhua.
Theo dự báo, từ ngày 17 - 21/1, khối không khí lạnh dự kiến ảnh hưởng phần lớn lãnh thổ Trung Quốc theo hướng từ Bắc xuống Nam, gây sụt giảm nhiệt độ mạnh, kèm gió lớn, mưa, tuyết và băng giá. Ảnh: Li Menglan/Xinhua.
