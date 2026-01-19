Hà Nội

Huỳnh Uyển Ân đánh dấu tuổi 26 với bộ ảnh gợi cảm

Huỳnh Uyển Ân – em gái MC Trấn Thành đánh dấu tuổi 26 bằng bộ ảnh mới với phong cách gợi cảm, tinh tế và đầy sang trọng.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trong bộ ảnh mới, Huỳnh Uyển Ân ghi điểm với tạo hình đơn giản nhưng ấn tượng. Cô diện chiếc áo cánh màu trắng có thiết kế hở toàn bộ phần sau, khoe trọn tấm lưng trần quyến rũ.
Chi tiết vải cột nhẹ phía sau khéo léo hướng sự chú ý vào vóc dáng thon gọn và vòng lưng mềm mại, tạo nên tổng thể vừa gợi cảm vừa sang trọng của Uyển Ân.
Nữ diễn viên lựa chọn phụ kiện tinh tế với đôi bông tai vàng đồng điệu màu sắc và chất liệu với chi tiết trên trang phục.
Layout makeup gần như trong suốt cùng mái tóc buông nhẹ tự nhiên càng làm nổi bật thần thái thanh lịch, tối giản nhưng không kém phần cuốn hút của Uyển Ân.
Bộ ảnh lần này không chỉ đánh dấu cột mốc tuổi 26 mà còn cho thấy sự trưởng thành rõ rệt của Huỳnh Uyển Ân.
Từ hình ảnh cô em gái út của Trấn Thành từng được biết đến với vẻ ngoài mũm mĩm và những vai quần chúng nhỏ, Uyển Ân nay đã trở thành gương mặt quen thuộc trong nhiều bộ phim đình đám.
Nhan sắc ngày càng thăng hạng giúp cô tự tin thử sức với nhiều phong cách đa dạng.
Để có được diện mạo hiện tại, Uyển Ân không ngại chia sẻ việc chăm chỉ luyện tập thể dục và duy trì chế độ ăn uống khoa học.
Cô sở hữu vóc dáng thon gọn, vòng eo săn chắc và gương mặt ngày càng nhỏ nhắn, thanh tú.
Từng có thời điểm, em gái Trấn Thành bị nhận xét sở hữu ngoại hình không quá nổi bật trong showbiz. Tuy nhiên, sau hành trình giảm cân hơn 12kg, Uyển Ân đã có màn “lột xác” ngoạn mục.
#Uyển Ân #Huỳnh Uyển Ân #em gái Trấn Thành #Trấn Thành #bộ ảnh #gợi cảm

