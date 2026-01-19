Ấn tượng ngôi nhà 80 m2 tiện nghi nổi trên mặt nước

Ngôi nhà là sự kết hợp thiết kế hiện đại với công nghệ tiên tiến, vượt qua những giới hạn của cuộc sống bền vững trên mặt nước.
Phương Mỹ Chi chia sẻ hình ảnh mới trong một bữa tiệc với phong cách trễ vai gợi cảm, trưởng thành hơn hẳn hình tượng quen thuộc trước đây.
Phương Mỹ Chi chia sẻ hình ảnh mới trong một bữa tiệc với phong cách trễ vai gợi cảm, trưởng thành hơn hẳn hình tượng quen thuộc trước đây.
Món bò tái chanh của Việt Nam vừa góp mặt trong danh sách 83 món ăn dùng chanh ngon nhất thế giới do Taste Atlas công bố, là đại diện duy nhất của Việt Nam.
Khác hẳn hình tượng 'ngoan xinh yêu' thường thấy, Tăng Mỹ Hàn khiến netizen bất ngờ khi xuất hiện táo bạo trong thiết kế xuyên thấu khoe trọn visual cực phẩm.
Tà Xùa (Sơn La) thu hút du khách với biển mây bồng bềnh và những cành đào rừng nở sớm, tạo nên khung cảnh núi cao vừa hoang sơ vừa nên thơ của Tây Bắc.
3 con giáp này bước vào giai đoạn đổi vận, gặp quý nhân phù trợ, tự tin nắm bắt cơ hội để vươn xa trong công việc và cuộc sống.
Tại một vùng hẻo lánh ở miền Trung Tây Queensland, ngay phía bắc thị trấn Boulia, một phát hiện bất ngờ giúp viết lại câu chuyện tiền sử của Úc.
Trên trang cá nhân, diễn viên Trang Nhung – đạo diễn Hoàng Duy đều chia sẻ về chặng đường 10 năm sống chung một nhà.
Kho báu Nahal Mishmar gồm các vật phẩm bằng đồng, ngà voi và đá, phản ánh đời sống và nghi lễ của cư dân cổ xưa từ 4.500 năm trước.
Một cá thể voọc 7 màu quý hiếm bất ngờ xuất hiện, leo trèo, di chuyển trên các cây trong vườn nhà dân ở xã Hà Linh, tỉnh Hà Tĩnh trong vài ngày qua.
Mitsubishi chuẩn bị giới thiệu mẫu xe điện hoàn toàn mới vào cuối năm nay. Đây sẽ là sản phẩm hợp tác với đối tác Đài Loan và có sức mạnh tới hơn 400 mã lực.
Chiếc xe SUV Mercedes-AMG GLS 63 này có màu đen, nội thất nâu và còn mới 100%, chưa đăng ký do nằm lưu kho tại cảng Hải Phòng từ 2018 đến nay mới xong thủ tục.
Hệ thống phòng không S-350 và S-400 của Lực lượng vũ trang Nga được hiện đại hóa với radar AESA mới.
TikToker Phanh Nè mới đây tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải loạt ảnh bikini đi biển bên người yêu.
Tại Tokyo Auto Salon 2026, Honda Civic Type R ARTA GT đã chính thức được ra mắt, đánh dấu sự hợp tác giữa Honda và đội đua Autobacs Racing Team Aguri (ARTA).
Hàn Hằng gây chú ý khi diện áo dài truyền thống với thần thái nền nã, gương mặt tươi tắn và vóc dáng thon gọn dù vừa trải qua hành trình làm mẹ.
Xuất hiện tại một đêm nhạc với không gian được dàn dựng hoành tráng, Đặng Thu Huyền nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.
Gây chú ý với loạt ảnh dạo phố mới, Ngọc Trinh mang đến hình ảnh trẻ trung, năng động khi theo đuổi phong cách athleisure khỏe khoắn.
Các nhà khảo cổ phát hiện đầu mũi tên đá có keo dán, chứng tỏ người tiền sử đã phát triển kỹ thuật chế tạo vũ khí tinh xảo từ hơn 64.000 năm trước.
Apple bất ngờ chọn Google Gemini thay vì ChatGPT cho Siri mới, hé lộ sự thay đổi lớn trong chiến lược AI và cuộc đua mô hình nền tảng toàn cầu.
Một hóa thạch hộp sọ khủng long có sừng (ceratopsian) tìm thấy ở Hungary cung cấp bằng chứng về loài này từng sinh sống ở châu Âu vào kỷ Phấn Trắng muộn.