Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Trung Quốc tiết lộ nâng cấp đặc biệt trên J-20 mới

Quân sự

Trung Quốc tiết lộ nâng cấp đặc biệt trên J-20 mới

Không quân Trung Quốc tiết lộ chi tiết và khả năng từ các phiên bản mới của máy bay chiến đấu tàng hình J-20.

Thiên Đăng
Nhân dịp kỷ niệm 15 năm chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu tàng hình J-20, Không quân Trung Quốc đã tiết lộ chi tiết và khả năng từ hai phiên bản mới của máy bay chiến đấu tàng hình J-20. Ảnh: @ 19FortyFive.
Nhân dịp kỷ niệm 15 năm chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu tàng hình J-20, Không quân Trung Quốc đã tiết lộ chi tiết và khả năng từ hai phiên bản mới của máy bay chiến đấu tàng hình J-20. Ảnh: @ 19FortyFive.
Hai phiên bản mới có tên lần lượt đó là J-20A và J-20S. Thực ra, những máy bay này đã được giới thiệu trước công chúng trong lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng của Trung Quốc vào tháng 9 năm ngoái, trong đó hai chiếc thuộc phiên bản đầu tiên J-20A đã được nhìn thấy bay theo đội hình mũi tên, cùng với một chiếc thuộc phiên bản thứ hai J-20S. Ảnh: @ 19FortyFive.
Hai phiên bản mới có tên lần lượt đó là J-20A và J-20S. Thực ra, những máy bay này đã được giới thiệu trước công chúng trong lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng của Trung Quốc vào tháng 9 năm ngoái, trong đó hai chiếc thuộc phiên bản đầu tiên J-20A đã được nhìn thấy bay theo đội hình mũi tên, cùng với một chiếc thuộc phiên bản thứ hai J-20S. Ảnh: @ 19FortyFive.
Theo thông tin mới được công bố, có thể thấy rằng, J-20A được coi là phiên bản cải tiến của mẫu máy bay chiến đấu tàng hình J-20 tiêu chuẩn. Ảnh: @ 19FortyFive.
Theo thông tin mới được công bố, có thể thấy rằng, J-20A được coi là phiên bản cải tiến của mẫu máy bay chiến đấu tàng hình J-20 tiêu chuẩn. Ảnh: @ 19FortyFive.
Trong số các tính năng khác, J-20A tích hợp một phần nhô cao ở chỗ nối giữa phía sau buồng lái và thân máy bay, giúp cải thiện luồng không khí để giảm lực cản khí động học, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho hiệu suất bay siêu âm tốt hơn. Ảnh: @ 19FortyFive.
Trong số các tính năng khác, J-20A tích hợp một phần nhô cao ở chỗ nối giữa phía sau buồng lái và thân máy bay, giúp cải thiện luồng không khí để giảm lực cản khí động học, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho hiệu suất bay siêu âm tốt hơn. Ảnh: @ 19FortyFive.
Ngoài ra, không gian bổ sung này có thể được sử dụng để lắp đặt các hệ thống mới hoặc thậm chí là một thùng nhiên liệu bổ sung để mở rộng tầm bay của máy bay chiến đấu. Ảnh: @ 19FortyFive.
Ngoài ra, không gian bổ sung này có thể được sử dụng để lắp đặt các hệ thống mới hoặc thậm chí là một thùng nhiên liệu bổ sung để mở rộng tầm bay của máy bay chiến đấu. Ảnh: @ 19FortyFive.
Một lợi thế khác có được từ những thay đổi này nằm ở việc bố trí lại buồng lái, giờ đây sẽ cao hơn, cung cấp cho phi công tầm nhìn rộng hơn trên J-20A. Ảnh: @ 19FortyFive.
Một lợi thế khác có được từ những thay đổi này nằm ở việc bố trí lại buồng lái, giờ đây sẽ cao hơn, cung cấp cho phi công tầm nhìn rộng hơn trên J-20A. Ảnh: @ 19FortyFive.
Về máy bay chiến đấu J-20S, Không quân Trung Quốc cho biết, đây là máy bay chiến đấu tàng hình hai chỗ ngồi đầu tiên trên thế giới, được chính thức giới thiệu là máy bay có hiệu năng vượt trội trong không chiến tầm trung và tầm xa. Ảnh: @ 19FortyFive.
Về máy bay chiến đấu J-20S, Không quân Trung Quốc cho biết, đây là máy bay chiến đấu tàng hình hai chỗ ngồi đầu tiên trên thế giới, được chính thức giới thiệu là máy bay có hiệu năng vượt trội trong không chiến tầm trung và tầm xa. Ảnh: @ 19FortyFive.
.Nó cũng được xem như là nền tảng có khả năng thực hiện các cuộc tấn công chính xác cao vào các mục tiêu trên bộ và trên biển. Ảnh: @ 19FortyFive.
.Nó cũng được xem như là nền tảng có khả năng thực hiện các cuộc tấn công chính xác cao vào các mục tiêu trên bộ và trên biển. Ảnh: @ 19FortyFive.
Hơn nữa, họ cho biết máy bay J-20S này tích hợp các hệ thống và yếu tố tác chiến điện tử mới cho phép hoạt động với các phương tiện không người lái, đóng vai trò là trung tâm chỉ huy và kiểm soát, nhờ sự hiện diện của một phi công bổ sung trong buồng lái để phối hợp vận hành chúng. Ảnh: @ 19FortyFive.
Hơn nữa, họ cho biết máy bay J-20S này tích hợp các hệ thống và yếu tố tác chiến điện tử mới cho phép hoạt động với các phương tiện không người lái, đóng vai trò là trung tâm chỉ huy và kiểm soát, nhờ sự hiện diện của một phi công bổ sung trong buồng lái để phối hợp vận hành chúng. Ảnh: @ 19FortyFive.
Các nhà phân tích công nghệ quốc phòng tại Trung Quốc đều chỉ ra rằng, những cải tiến này cũng sẽ đi kèm với những phát triển tiến bộ hơn nữa về hệ thống động cơ đẩy, xuất phát từ nhu cầu tạo ra công suất lớn hơn so với mẫu ban đầu. Ảnh: @ 19FortyFive.
Các nhà phân tích công nghệ quốc phòng tại Trung Quốc đều chỉ ra rằng, những cải tiến này cũng sẽ đi kèm với những phát triển tiến bộ hơn nữa về hệ thống động cơ đẩy, xuất phát từ nhu cầu tạo ra công suất lớn hơn so với mẫu ban đầu. Ảnh: @ 19FortyFive.
Khía cạnh này đặc biệt quan trọng khi mà theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, các máy bay nói trên sẽ tiếp tục được nâng cấp và cải tiến để tăng cường hơn nữa khả năng chiến đấu. Điều này diễn ra ngay cả khi quốc gia châu Á này đang tiến bộ trong việc phát triển các nền tảng thế hệ thứ sáu mới, vốn đã được quan sát trong các chuyến bay thử nghiệm, chẳng hạn như máy bay chiến đấu-ném bom J-36 mới do Thành Đô sản xuất, cũng như máy bay chiến đấu J-50 đang được Thẩm Dương phát triển, với một mẫu thứ ba nữa vẫn chưa được xác định. Ảnh: @ 19FortyFive.
Khía cạnh này đặc biệt quan trọng khi mà theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, các máy bay nói trên sẽ tiếp tục được nâng cấp và cải tiến để tăng cường hơn nữa khả năng chiến đấu. Điều này diễn ra ngay cả khi quốc gia châu Á này đang tiến bộ trong việc phát triển các nền tảng thế hệ thứ sáu mới, vốn đã được quan sát trong các chuyến bay thử nghiệm, chẳng hạn như máy bay chiến đấu-ném bom J-36 mới do Thành Đô sản xuất, cũng như máy bay chiến đấu J-50 đang được Thẩm Dương phát triển, với một mẫu thứ ba nữa vẫn chưa được xác định. Ảnh: @ 19FortyFive.
Thiên Đăng
Zona-Militar
Link bài gốc Copy link
https://www.zona-militar.com/en/2026/01/12/the-chinese-air-force-reveals-details-and-capabilities-of-the-new-versions-of-its-j-20-stealth-fighter/
#máy bay chiến đấu tàng hình J-20 #Trung Quốc #không quân Trung Quốc #tiêm kích tàng hình J-20 #máy bay J-20

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT