Đời sống

Nuôi dưỡng đam mê, chắp cánh ước mơ cho con

Cùng con theo đuổi đam mê không chỉ là tạo điều kiện để con phát triển, mà còn là cách cha mẹ gieo vào con niềm tin, sự kiên trì và một tuổi thơ hạnh phúc.

Trương Hiền

Mỗi đứa trẻ đều có những ước mơ và sở thích riêng. Cha mẹ chính là người đồng hành, định hướng và hỗ trợ để con có thể nuôi dưỡng đam mê một cách đúng đắn. Việc cùng con theo đuổi đam mê không chỉ giúp con phát triển năng khiếu mà còn bồi đắp sự tự tin, bản lĩnh và niềm vui sống.

z6948558756396-dc6dcd6c12e172f40d53423a78f9024d.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Lắng nghe và thấu hiểu con

Cha mẹ nên dành thời gian quan sát, lắng nghe mong muốn của con. Có thể sở thích ấy ban đầu chỉ là những điều nhỏ bé, như vẽ tranh, chơi nhạc cụ, làm thí nghiệm hay tập thể thao. Khi cha mẹ thật sự quan tâm, con sẽ cảm thấy được tôn trọng và có động lực theo đuổi sở thích của mình.

Tạo môi trường khuyến khích và trải nghiệm

Đam mê của con cần được nuôi dưỡng bằng môi trường lành mạnh và cơ hội thực hành. Cha mẹ có thể cho con tham gia lớp học năng khiếu, câu lạc bộ, hoặc tạo không gian tại nhà để con thỏa sức sáng tạo. Sự khích lệ, khen ngợi kịp thời sẽ giúp con thêm tự tin.

Đồng hành thay vì áp đặt

Nhiều bậc cha mẹ vô tình áp đặt ước mơ của mình lên con, khiến con mất đi sự hứng thú thật sự. Hãy đồng hành bằng cách cùng tham gia, cùng học hỏi, nhưng vẫn để con tự lựa chọn hướng đi. Cha mẹ là người gợi mở, dẫn dắt, chứ không phải người quyết định thay con.

Cân bằng giữa đam mê và trách nhiệm

Theo đuổi đam mê không có nghĩa là bỏ qua học tập và rèn luyện các kỹ năng khác. Cha mẹ cần giúp con biết sắp xếp thời gian hợp lý, vừa học tập tốt vừa nuôi dưỡng sở thích. Điều này dạy con tính kỷ luật và biết trân trọng công sức mình bỏ ra.

Làm gương cho con

Một trong những cách tốt nhất để truyền cảm hứng cho con là cha mẹ cũng có đam mê và kiên trì theo đuổi nó. Khi thấy cha mẹ sống tích cực, nỗ lực vì những điều mình yêu thích, con sẽ học được tinh thần kiên định và niềm tin vào bản thân.

Trang bị kỹ năng mềm

Đam mê chỉ thực sự bền vững khi trẻ có những kỹ năng cần thiết như giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian, vượt qua thất bại. Cha mẹ có thể dạy con từ những tình huống thực tế, giúp con tự tin và linh hoạt hơn trên hành trình theo đuổi sở thích.

Kiên nhẫn trước những thay đổi của con

Trẻ em thường thay đổi sở thích qua từng giai đoạn. Thay vì thất vọng hay ngăn cản, cha mẹ nên kiên nhẫn đồng hành để con tự trải nghiệm và nhận ra đâu mới thực sự là đam mê lâu dài.

Hỗ trợ tài chính và định hướng hợp lý

Một số đam mê cần chi phí đầu tư như học nhạc, thể thao, mỹ thuật… Cha mẹ nên cân nhắc khả năng tài chính và đồng thời hướng con tới cách theo đuổi đam mê một cách bền vững, tránh quá sức hoặc chạy theo phong trào.

Khích lệ tinh thần vượt khó

Theo đuổi đam mê luôn có thử thách. Cha mẹ hãy động viên, giúp con học cách đứng dậy sau thất bại, để con thêm mạnh mẽ và kiên trì.

Ghi nhận và tôn vinh thành quả của con

Mỗi bước tiến, dù nhỏ, đều cần được cha mẹ khen ngợi và ghi nhận. Điều này sẽ tiếp thêm động lực và giúp con trân trọng hành trình của mình.

Xã hội

Con trượt lớp 10- hãy luôn ở bên con, nhất là khi thất bại

Luôn có những cánh cửa khác, thậm chí có thể dẫn các em đi xa hơn, cao hơn, thành công hơn cả cánh cửa đã từ chối các em. 

Câu chuyện thiếu 0,5 điểm vào một trường chuyên tại Hà Nội khiến một em bé dừng lại mãi mãi ở tuổi 15 đang xôn xao trên mạng xã hội, đã khiến nhiều người đau xót.

Kỳ thi vào lớp 10 ở các thành phố lớn, trong đó có Hà Nội năm nào cũng căng thẳng, được đánh giá là còn áp lực hơn kỳ thi vào đại học khi số suất vào trường công lập ít hơn nhiều so với nhu cầu. Đặc biệt là các kỳ thi chuyên. Kỳ vọng càng nhiều, áp lực càng tăng, và nỗi buồn khi không đạt được nguyện vọng càng lớn.

Đời sống

Cha mẹ nên làm gì khi con thất bại?

Cách cha mẹ đồng hành cùng con sau mỗi lần vấp ngã sẽ quyết định rất lớn đến bản lĩnh, niềm tin và sự tự lập của con trong tương lai.

Thất bại là một phần không thể thiếu trong hành trình trưởng thành của mỗi con người. Đặc biệt với trẻ em, những lần vấp ngã đầu đời, từ điểm số không như mong đợi, rớt khỏi đội tuyển thể thao, trượt kỳ thi hay mâu thuẫn với bạn bè đều là những trải nghiệm dễ khiến các em cảm thấy tự ti, buồn bã và mất phương hướng.

Trong những khoảnh khắc đó, cách cha mẹ phản ứng đóng vai trò vô cùng quan trọng, không chỉ giúp con vượt qua cú sốc, mà còn góp phần hình thành thái độ sống tích cực trước nghịch cảnh. Vậy, khi con thất bại, cha mẹ nên nói gì và làm gì để trở thành chỗ dựa vững chắc cho con?

Đời sống

Kỹ năng cha mẹ cần tự học để nuôi con

Nhiều phụ huynh nhận ra họ cần học hỏi mỗi ngày để hiểu và đồng hành cùng con tốt hơn.

Không có trường lớp chính quy nào dạy làm cha mẹ, nhưng hành trình nuôi dạy con cái lại đòi hỏi sự học hỏi không ngừng. Giữa muôn vàn quan điểm nuôi con, cha mẹ hiện đại đang dần trở thành người học suốt đời để hiểu, đồng hành và định hướng đúng cho con mình.

7.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet
