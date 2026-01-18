Hà Nội

Nước sơn kỳ quái trên bức tượng đầu rắn cổ

Kho tri thức

Nước sơn kỳ quái trên bức tượng đầu rắn cổ

Một bức tượng đầu rắn được sơn màu từ nền văn minh Aztec đã được tìm thấy ở Mexico, nó bắt mắt người xem ngay cái nhìn đầu tiên.

Thiên Đăng (Theo aktuelarkeoloji)
Khu định cư Tenochtitlan nằm trên một hòn đảo nhỏ nhô cao ở bờ tây của hồ Texcoco, thuộc khu vực lịch sử của Thành phố Mexico ngày nay. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Nó được thành lập bởi người Mexica, một dân tộc bản địa của Thung lũng Mexico, những người nói tiếng Nahuatl và đã tiến vào lưu vực Mexico sau sự sụp đổ của nền văn minh Toltec. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Sử dụng hệ thống chinampa, người Mexica đã biến đổi hòn đảo nhỏ và tạo ra các khu vực hình chữ nhật màu mỡ để canh tác cây trồng trên các lòng hồ nông. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Khu định cư này đã trải qua sự phát triển nhanh chóng, biến thành một thành phố-quốc gia hùng mạnh và trở thành một phần không thể thiếu của Liên minh Ba bên cùng với Texcoco và Tlacopan. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Khi tiến hành thăm dò, khai quật tại Khu định cư Tenochtitlan này, các chuyên gia đến từ Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Đó là một bức chạm khắc hình đầu rắn Aztec ở độ sâu 4,5 mét dưới mặt đường. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Dấu vết của các sắc tố màu vàng đất, đỏ, xanh lam, đen và trắng sơn trên bức chạm khắc vẫn còn tồn tại đến ngày nay, bao phủ hơn 80% bề mặt tác phẩm. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Theo các chuyên gia, bức tượng này đại diện cho một ví dụ điển hình về bảng màu mà người Mexica sử dụng để trang trí các bức tranh thờ cúng và đền thờ của họ. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Thiên Đăng (Theo aktuelarkeoloji)
#Bức tượng #đầu rắn #màu #nền văn minh #động vật

