Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Nước ép nam việt quất có thể giúp hạn chế vi khuẩn gây sâu răng

Một nghiên cứu trên người phát hiện nước ép nguyên chất nam việt quất có thể giảm tốc độ hình thành mảng bám và lượng axit trong khoang miệng.

Tuệ Minh

Nam việt quất thường được nhắc đến trong các nghiên cứu về sức khỏe đường tiết niệu. Tuy nhiên, loại quả mọng có vị chua này còn chứa những hợp chất thực vật có thể tác động đến hoạt động của vi khuẩn.

nam-viet-quat.jpg
Quả nam việt quất và nước ép của chúng có khả năng chống lại sâu răng.

Nhóm nghiên cứu tại Trường Nha khoa thuộc Đại học Illinois Chicago (Mỹ) đã tìm hiểu liệu các hợp chất đó có ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật trong mảng bám răng hay không.

Kết quả cho thấy nước ép nam việt quất nguyên chất có thể làm giảm hai quá trình liên quan đến sâu răng: mảng bám phát triển trở lại và vi khuẩn sản xuất axit. Đây là những phát hiện đáng chú ý bởi mảng bám không chỉ là lớp chất bám trên bề mặt răng mà còn là một cộng đồng vi sinh vật có khả năng chuyển hóa đường trong thức ăn thành axit, dần làm suy yếu men răng.

Thử nghiệm trên cả trẻ em và người trưởng thành

Nghiên cứu có sự tham gia của 22 người, gồm 14 trẻ em và 8 người trưởng thành. Người tham gia được phân vào các nhóm sử dụng một trong ba loại đồ uống: nước ép nam việt quất nguyên chất 100% không thêm đường, đồ uống pha nam việt quất chứa 27% nước quả và có bổ sung đường, hoặc nước lọc.

Trước khi thử nghiệm, các nhà nghiên cứu lấy mẫu mảng bám đã tích tụ qua đêm trên răng người tham gia. Sau khi súc miệng bằng nước, mỗi người uống một lượng nhỏ đồ uống được phân công và đảo thức uống trong miệng vài lần trước khi nuốt. Khoảng 30 phút sau, nhóm nghiên cứu lấy mẫu mảng bám lần nữa để so sánh hoạt động của vi khuẩn.

Kết quả cho thấy mẫu mảng bám tiếp xúc với nước ép nam việt quất nguyên chất có tốc độ phát triển trở lại thấp hơn. Nhóm nghiên cứu cũng ghi nhận lượng axit do mảng bám tạo ra giảm ở cả trẻ em lẫn người lớn sau khi sử dụng loại nước ép này.

qua-trinh-vi-khuan-lam-hai-rang.jpg
Mảng bám răng và vi khuẩn trong màng sinh học.

Giáo sư Christine D. Wu, nhà nghiên cứu tại Khoa Nha khoa Nhi của Đại học Illinois Chicago, cho biết bà quan tâm đến việc thực phẩm và đồ uống có thể tác động như thế nào đến vi khuẩn có hại trong khoang miệng. Theo bà, việc sử dụng đồ uống bán trên thị trường và thử nghiệm trực tiếp ở người giúp nghiên cứu gần với điều kiện sử dụng thực tế hơn so với các thí nghiệm chỉ dùng dịch chiết được điều chế trong phòng thí nghiệm.

Điểm đáng chú ý là tác động được ghi nhận với nước ép nguyên chất không đồng nghĩa mọi sản phẩm mang nhãn nam việt quất đều có lợi tương tự. Đồ uống pha loãng có thêm đường là một sản phẩm khác, với thành phần và khả năng ảnh hưởng đến vi khuẩn răng miệng khác nhau. Bởi vậy, không thể chỉ dựa vào tên gọi của sản phẩm để suy ra lợi ích đối với răng.

Hợp chất thực vật có thể là chìa khóa

Nam việt quất chứa proanthocyanidin, nhóm hợp chất thực vật được nghiên cứu vì khả năng can thiệp vào sự bám dính của một số vi khuẩn. Trong các nghiên cứu về đường tiết niệu, những hợp chất này được chú ý vì có thể làm giảm khả năng vi khuẩn như E. coli bám vào tế bào. Nhóm của Wu đặt câu hỏi liệu các cơ chế tương tự có thể ảnh hưởng đến vi khuẩn trong mảng bám răng hay không.

Trong khoang miệng, một số vi khuẩn sử dụng đường từ thực phẩm và đồ uống để tạo axit. Khi môi trường quanh răng thường xuyên có tính axit, khoáng chất trong men răng có thể bị mất dần, làm tăng nguy cơ hình thành lỗ sâu. Nếu có thể làm chậm sự phát triển của mảng bám và giảm sản xuất axit, một thành phần thực phẩm có thể hỗ trợ kiểm soát một phần quá trình này.

Wu nhận định kết quả nghiên cứu đi ngược lại suy nghĩ phổ biến rằng nước ép nam việt quất quá chua nên không có lợi cho răng. Tuy vậy, phát hiện hiện tại chỉ cho thấy thay đổi trong các chỉ số hoạt động của mảng bám trong thời gian ngắn; nó không chứng minh rằng nước ép có thể đảo ngược tổn thương men răng hoặc thay thế các biện pháp chăm sóc nha khoa đã được kiểm chứng.

Chưa thể xem nước ép là biện pháp chống sâu răng

Giới hạn lớn nhất của nghiên cứu là quy mô nhỏ và thời gian theo dõi ngắn. Chỉ có 22 người tham gia, trong khi mẫu mảng bám sau khi uống được lấy sau khoảng 30 phút. Thiết kế này có thể ghi nhận phản ứng ngắn hạn của vi khuẩn nhưng không trả lời được liệu việc sử dụng nước ép đều đặn có làm giảm số ca sâu răng trong nhiều tháng hoặc nhiều năm hay không.

Các nghiên cứu tiếp theo cần tuyển nhiều người hơn, theo dõi dài hơn và đánh giá những kết quả lâm sàng cụ thể, chẳng hạn sự xuất hiện của tổn thương sâu răng. Nhóm nghiên cứu cũng cần xác định cách sử dụng nào có thể đem lại lợi ích mà không tạo thêm rủi ro từ độ axit của đồ uống.

Wu cho rằng nước ép nam việt quất nguyên chất có thể đáng được nghiên cứu thêm như một loại đồ uống chức năng hoặc dung dịch súc miệng tiềm năng. Tuy nhiên, vị chua gắt là trở ngại đối với việc sử dụng thường xuyên; việc thêm đường để dễ uống hơn lại có thể làm thay đổi tác động lên răng.

Giá trị của nghiên cứu nằm ở việc chỉ ra một hướng đáng khảo sát: những hợp chất tự nhiên trong thực phẩm có thể tác động đến hoạt động của vi khuẩn trong mảng bám như thế nào.

Trong lúc chờ đợi thêm những nghiên cứu, việc bổ sung một ly nước ép nam việt quất hàng ngày cũng là một việc làm không tồi. Dù sao đi nữa, đây cũng là một loại quả chứa nhiều dinh dưỡng và vi chất có lợi cho sức khỏe.

Video: 6 loại thực phẩm bạn nên ăn để có hàm răng khỏe mạnh | SKĐS
Scientific Reports/Đại học Illinois Chicago
#Nam việt quất #Sức khỏe răng miệng #Sâu răng #Mảng bám răng #Nghiên cứu y khoa

Bài liên quan

Kho tri thức

Phương pháp điều trị sâu răng đơn giản và an toàn

Một loại dung dịch được bôi trực tiếp lên các lỗ sâu răng chỉ trong vài giây có thể giúp nhiều trẻ nhỏ tránh được đau đớn, nhiễm trùng và phẫu thuật.

Sâu răng là bệnh mãn tính phổ biến nhất ở trẻ em và ảnh hưởng đến hơn 40% trẻ em. Nếu không được điều trị, sâu răng có thể dẫn đến đau dữ dội, nhiễm trùng, khó ngủ hoặc khó ăn, đi khám nhiều lần.

Một loại dung dịch giá rẻ có tên là bạc diamine fluoride, hay SDF, có thể là một lựa chọn đơn giản để điều trị sâu răng. Nha sĩ sẽ bôi trực tiếp dung dịch này vào lỗ sâu răng bằng một dụng cụ nhỏ có đầu mút xốp.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Loại quả bình dân giàu kali, chất xơ và vitamin B6, làm bánh tuyệt ngon

Chuối giàu kali, vitamin B6, vitamin C và chất xơ, giúp bổ sung năng lượng, hỗ trợ tiêu hóa và làm phong phú thực đơn hằng ngày.

Chuối là loại trái cây nhiệt đới được trồng và tiêu thụ rộng rãi tại Việt Nam. Nhờ vị ngọt tự nhiên, dễ bảo quản trong thời gian ngắn và thuận tiện khi mang theo, chuối thường được dùng làm món ăn nhẹ, tráng miệng hoặc nguyên liệu chế biến bánh, sinh tố và chè.

Một quả chuối cỡ vừa cung cấp khoảng 110 calo, 3 g chất xơ, 450 mg kali, cùng vitamin B6, vitamin C và magie. Hàm lượng thực tế thay đổi theo kích thước, giống chuối và độ chín. Chuối gần như không chứa chất béo và có lượng protein thấp, vì vậy nên kết hợp với những thực phẩm giàu protein để tạo bữa ăn cân đối hơn.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Top 10 loại quả ít đường hỗ trợ người giảm cân

Dưới đây là 10 loại quả có lượng đường tương đối thấp, thích hợp đưa vào chế độ ăn uống của người giảm cân.

1-8120.jpg
Mở đầu danh sách là quả bưởi, loại trái cây chứa nhiều nước, vitamin C và chất xơ. Bưởi có vị chua ngọt tự nhiên, giúp tạo cảm giác no và phù hợp làm món ăn nhẹ giữa các bữa. Tuy nhiên, nên ăn bưởi nguyên múi thay vì thêm đường hoặc chế biến thành nước ép. Ảnh: Nhà thuốc Long Châu
2-7296.jpg
Quả cam chứa nhiều nước, vitamin C cùng một lượng chất xơ nhất định, đặc biệt khi ăn cả phần tép. So với các món tráng miệng nhiều đường, một quả cam nguyên quả có thể là lựa chọn nhẹ nhàng hơn. Để kiểm soát lượng đường nạp vào, nên ưu tiên ăn cam trực tiếp thay vì uống nước cam đã thêm đường. Ảnh minh hoạ AI
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Bí ẩn bọt biển lớn nhất thế giới to bằng ô tô

Bí ẩn bọt biển lớn nhất thế giới to bằng ô tô

Ở độ sâu hơn 2.000m dưới Thái Bình Dương, các nhà khoa học từng phát hiện một con bọt biển có kích thước tương đương chiếc ô tô nhỏ. Dù đã được tìm thấy hơn 10 năm, sinh vật khổng lồ này vẫn còn nhiều bí ẩn.