Đối chiếu ảnh, cơ quan chức năng xác định chiếc trống đồng nhóm trẻ chăn trâu tìm thấy năm 1994 là hiện vật hiện được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình.

Ngày 21/11, thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cho biết, qua giám định 2 bức ảnh chụp chiếc trống đồng 32 năm trước do nhóm trẻ chăn trâu phát hiện và chiếc trống đồng đang lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh (cơ sở 1), cơ quan chức năng xác định đây là cùng một hiện vật.

Chiếc trống đồng đang lưu giữ tại bảo tàng chính là chiếc trống đồng được anh Quách Văn Quỳnh cùng bạn phát hiện 32 năm trước.

Theo kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), hình ảnh chiếc trống đồng trong 2 ảnh màu mẫu so sánh (chụp chiếc trống do anh Quách Văn Quỳnh cùng bạn phát hiện năm 1994 tại hang nước ở thôn Đồi Bồ, xã Thạch Bình, huyện Nho Quan cũ) và chiếc trống cần giám định đang lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình (cơ sở 1) là cùng một chiếc.

Kết quả này là cơ sở khẳng định chiếc trống đồng mang số đăng ký 2958/KL381 hiện lưu giữ tại bảo tàng chính là hiện vật do anh Quách Văn Quỳnh cùng 2 người bạn tìm thấy ngày 16/5/1994 trong hang đá.

Tuy nhiên, các hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình tiếp nhận, bàn giao hiện vật trống đồng trên hiện không còn được lưu giữ đầy đủ.

Chiếc trống đồng được phát hiện 32 năm về trước.

Thời gian tới, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu và tham mưu phương án giải quyết chế độ, chính sách cho người có công phát hiện, giao nộp cổ vật theo quy định pháp luật, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Trước đó, anh Quỳnh cùng người dân xã Thạch Bình, huyện Nho Quan (cũ), nay là xã Phú Sơn đã phản ánh về việc chiếc trống đồng được phát hiện năm 1994 và bàn giao cho chính quyền địa phương bảo quản nhưng hiện không rõ tung tích.

Qua xác minh, Bảo tàng tỉnh đang lưu giữ một chiếc trống đồng do Công an huyện Nho Quan (cũ) bàn giao từ năm 1998, kèm thông tin liên quan đến 3 em học sinh phát hiện trong hang nước tại thôn Thạch La, xã Thạch Bình, huyện Nho Quan (cũ).

Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp, giải quyết chế độ, chính sách cho người có công phát hiện, giao nộp cổ vật theo quy định pháp luật.

Sở Văn hóa và Thể thao đã phối hợp cùng Công an tỉnh Ninh Bình và chính quyền địa phương vào cuộc xác minh và trưng cầu Viện Khoa học hình sự giám định đối chiếu và xác định chiếc trống anh Quỳnh cùng bạn phát hiện được chụp lại hình ảnh 32 năm trước và chiếc trống đang lưu giữ tại bảo tàng là cùng một hiện vật.