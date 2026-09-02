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Top 10 loại quả ít đường hỗ trợ người giảm cân

Kho tri thức

Top 10 loại quả ít đường hỗ trợ người giảm cân

Dưới đây là 10 loại quả có lượng đường tương đối thấp, thích hợp đưa vào chế độ ăn uống của người giảm cân.

Ngọc Mai
Mở đầu danh sách là quả bưởi, loại trái cây chứa nhiều nước, vitamin C và chất xơ. Bưởi có vị chua ngọt tự nhiên, giúp tạo cảm giác no và phù hợp làm món ăn nhẹ giữa các bữa. Tuy nhiên, nên ăn bưởi nguyên múi thay vì thêm đường hoặc chế biến thành nước ép. Ảnh: Nhà thuốc Long Châu
Mở đầu danh sách là quả bưởi, loại trái cây chứa nhiều nước, vitamin C và chất xơ. Bưởi có vị chua ngọt tự nhiên, giúp tạo cảm giác no và phù hợp làm món ăn nhẹ giữa các bữa. Tuy nhiên, nên ăn bưởi nguyên múi thay vì thêm đường hoặc chế biến thành nước ép. Ảnh: Nhà thuốc Long Châu
Quả cam chứa nhiều nước, vitamin C cùng một lượng chất xơ nhất định, đặc biệt khi ăn cả phần tép. So với các món tráng miệng nhiều đường, một quả cam nguyên quả có thể là lựa chọn nhẹ nhàng hơn. Để kiểm soát lượng đường nạp vào, nên ưu tiên ăn cam trực tiếp thay vì uống nước cam đã thêm đường. Ảnh minh hoạ AI
Quả cam chứa nhiều nước, vitamin C cùng một lượng chất xơ nhất định, đặc biệt khi ăn cả phần tép. So với các món tráng miệng nhiều đường, một quả cam nguyên quả có thể là lựa chọn nhẹ nhàng hơn. Để kiểm soát lượng đường nạp vào, nên ưu tiên ăn cam trực tiếp thay vì uống nước cam đã thêm đường. Ảnh minh hoạ AI
Quả bơ là một trong những loại trái cây có hàm lượng đường tự nhiên thấp. Bơ cung cấp chất béo không bão hòa, chất xơ và nhiều dưỡng chất khác, có thể giúp bữa ăn trở nên giàu dinh dưỡng hơn. Dù vậy, bơ có năng lượng khá cao nên người giảm cân vẫn cần chú ý khẩu phần, tránh ăn quá nhiều. Ảnh: Bách hoá Xanh
Quả bơ là một trong những loại trái cây có hàm lượng đường tự nhiên thấp. Bơ cung cấp chất béo không bão hòa, chất xơ và nhiều dưỡng chất khác, có thể giúp bữa ăn trở nên giàu dinh dưỡng hơn. Dù vậy, bơ có năng lượng khá cao nên người giảm cân vẫn cần chú ý khẩu phần, tránh ăn quá nhiều. Ảnh: Bách hoá Xanh
Đu đủ chứa nhiều nước, chất xơ cùng vitamin C và vitamin A. Với vị ngọt tự nhiên, loại quả này có thể được dùng thay thế cho những món tráng miệng nhiều đường. Để phù hợp với mục tiêu giảm cân, nên ăn đu đủ tươi với khẩu phần vừa phải và tránh thêm đường, sữa đặc. Ảnh: Long Châu
Đu đủ chứa nhiều nước, chất xơ cùng vitamin C và vitamin A. Với vị ngọt tự nhiên, loại quả này có thể được dùng thay thế cho những món tráng miệng nhiều đường. Để phù hợp với mục tiêu giảm cân, nên ăn đu đủ tươi với khẩu phần vừa phải và tránh thêm đường, sữa đặc. Ảnh: Long Châu
Dâu tây có hàm lượng đường tương đối thấp, đồng thời cung cấp vitamin C, chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa. Những quả dâu tươi có thể được ăn trực tiếp hoặc kết hợp cùng sữa chua không đường để tạo thành món ăn nhẹ. Ảnh: Nhà thuốc Long Châu
Dâu tây có hàm lượng đường tương đối thấp, đồng thời cung cấp vitamin C, chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa. Những quả dâu tươi có thể được ăn trực tiếp hoặc kết hợp cùng sữa chua không đường để tạo thành món ăn nhẹ. Ảnh: Nhà thuốc Long Châu
Dưa gang chứa nhiều nước, mang lại cảm giác thanh mát. Loại quả này cũng cung cấp một số vitamin và khoáng chất. Khi sử dụng, nên ăn dưa gang tươi với lượng vừa phải, hạn chế chế biến cùng đường, sữa đặc hoặc các nguyên liệu làm tăng thêm năng lượng. Ảnh: Bách hoá xanh
Dưa gang chứa nhiều nước, mang lại cảm giác thanh mát. Loại quả này cũng cung cấp một số vitamin và khoáng chất. Khi sử dụng, nên ăn dưa gang tươi với lượng vừa phải, hạn chế chế biến cùng đường, sữa đặc hoặc các nguyên liệu làm tăng thêm năng lượng. Ảnh: Bách hoá xanh
Táo cung cấp nước, chất xơ và nhiều hợp chất thực vật có lợi. Ăn táo nguyên quả, đặc biệt khi giữ lại phần vỏ sau khi rửa sạch, giúp tận dụng lượng chất xơ tự nhiên của quả. Đây là lựa chọn tiện lợi cho bữa phụ, nhưng nên ưu tiên táo tươi thay vì các sản phẩm táo sấy có thêm đường. Ảnh: Long Châu
Táo cung cấp nước, chất xơ và nhiều hợp chất thực vật có lợi. Ăn táo nguyên quả, đặc biệt khi giữ lại phần vỏ sau khi rửa sạch, giúp tận dụng lượng chất xơ tự nhiên của quả. Đây là lựa chọn tiện lợi cho bữa phụ, nhưng nên ưu tiên táo tươi thay vì các sản phẩm táo sấy có thêm đường. Ảnh: Long Châu
Mâm xôi có vị chua ngọt tự nhiên và cung cấp chất xơ cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa. Loại quả này có thể ăn trực tiếp hoặc kết hợp với sữa chua không đường trong bữa phụ. Việc bổ sung mâm xôi cũng giúp thực đơn trái cây trở nên đa dạng hơn mà không cần phụ thuộc vào những loại quả có vị ngọt đậm. Ảnh: Bách hoá Xanh
Mâm xôi có vị chua ngọt tự nhiên và cung cấp chất xơ cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa. Loại quả này có thể ăn trực tiếp hoặc kết hợp với sữa chua không đường trong bữa phụ. Việc bổ sung mâm xôi cũng giúp thực đơn trái cây trở nên đa dạng hơn mà không cần phụ thuộc vào những loại quả có vị ngọt đậm. Ảnh: Bách hoá Xanh
Ổi chứa nhiều vitamin C và chất xơ, đồng thời có lượng đường không quá cao so với một số loại trái cây có vị ngọt đậm. Ăn ổi tươi có thể giúp bữa phụ thêm no và hạn chế cảm giác muốn ăn vặt. Tuy nhiên, không nên chấm quá nhiều đường hoặc các loại gia vị có hàm lượng muối cao. Ảnh: Nhà thuốc Long Châu
Ổi chứa nhiều vitamin C và chất xơ, đồng thời có lượng đường không quá cao so với một số loại trái cây có vị ngọt đậm. Ăn ổi tươi có thể giúp bữa phụ thêm no và hạn chế cảm giác muốn ăn vặt. Tuy nhiên, không nên chấm quá nhiều đường hoặc các loại gia vị có hàm lượng muối cao. Ảnh: Nhà thuốc Long Châu
Kiwi cung cấp vitamin C, chất xơ và nhiều hợp chất thực vật, với vị chua ngọt tự nhiên khá dễ ăn. Kiwi có thể được sử dụng trong bữa phụ hoặc kết hợp cùng sữa chua không đường. Dù thuộc nhóm trái cây có lượng đường tương đối thấp, người giảm cân vẫn nên chú ý khẩu phần và tổng lượng năng lượng tiêu thụ trong ngày. Ảnh: Nhà thuốc Long Châu
Kiwi cung cấp vitamin C, chất xơ và nhiều hợp chất thực vật, với vị chua ngọt tự nhiên khá dễ ăn. Kiwi có thể được sử dụng trong bữa phụ hoặc kết hợp cùng sữa chua không đường. Dù thuộc nhóm trái cây có lượng đường tương đối thấp, người giảm cân vẫn nên chú ý khẩu phần và tổng lượng năng lượng tiêu thụ trong ngày. Ảnh: Nhà thuốc Long Châu
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Ngọc Mai
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