"Phú bà" Huyền Baby khoe dáng "ngọc nữ" trong chuyến đi nghỉ dưỡng

Cộng đồng trẻ

Huyền Baby đã khiến người hâm mộ xao xuyến khi chia sẻ những hình ảnh mới nhất trong chuyến du lịch nghỉ dưỡng.

Thiên Anh
Vốn được mệnh danh là “phú bà” của showbiz Việt, Huyền Baby nàng luôn duy trì phong độ nhan sắc đỉnh cao dù đã bước qua tuổi 30 và là mẹ của hai con.
Trong loạt ảnh, Huyền Baby diện một bộ bikini hai mảnh, khoe trọn vóc dáng thon gọn, không chút mỡ thừa.
Điểm nhấn là vòng eo "con kiến" săn chắc và đường cong chữ S quyến rũ. Làn da trắng mịn cùng với thần thái rạng rỡ, sang chảnh của cựu hot girl Hà thành đã chiếm trọn spotlight.
Những khoảnh khắc thư giãn trên du thuyền của Huyền Baby nhanh chóng nhận được "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng.
Nhiều bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nhan sắc thách thức thời gian và cuộc sống xa hoa của "phú bà" làng hot girl này.
Huyền Baby ừng là một trong những hot girl đình đám nhất Hà thành vào những năm 2000.
Sau khi kết hôn với doanh nhân Quang Huy, Huyền Baby rút lui khỏi làng giải trí để tập trung cho gia đình và kinh doanh.
Dù không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi nhưng cuộc sống sang chảnh, đẳng cấp của cô vẫn luôn thu hút sự quan tâm của công chúng.
Sự trở lại: Gần đây, Huyền Baby đã tạo dấu ấn mạnh mẽ khi tham gia chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", đánh dấu màn tái xuất ấn tượng.
Huyền Baby chinh phục khán giả không chỉ bằng nhan sắc "không tuổi" mà còn bởi tài năng và sự nỗ lực. Ảnh sử dụng trong bài: Instagram nhân vật.
Thiên Anh
