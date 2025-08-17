Nữ phi công lái máy bay quân sự đẹp như tiên tử hạ phàm

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Mới đây trên mạng xã hội Douyin (tương tự TikTok ở Việt Nam) loạt clip một nữ phi công quân sự xinh đẹp, visual như "thần tiên tỷ tỷ" trong trẻo, ngọt ngào.

Thiên Anh
Loạt hình ảnh, clip về cô gái này nhanh chóng được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, đông đảo tư dân mạng "truy tìm" danh tính, info nữ phi công này.
Nhiều người cho biết họ cứ tưởng cô gái là diễn viên và đang đóng phi, vì quá xinh đẹp, nhan sắc ít son phấn vẫn chiếm trọn spotlight.
Rất nhanh sau đó, nhiều người cũng nhanh chóng nhận ra cô gái trong clip là nữ phi công quân sự Từ Phong Xán (SN 1999, tại Chiết Giang, Trung Quốc).
Loạt ảnh và clip nêu trên của cô gái này được đăng tải từ nhiều năm trước, "gây sốt" một thời. Bây giờ lại bất ngờ hot trở lại.
Nhắc đến nữ phi công quân sự thì từ Từ Phong Xán là cái tên nổi tiếng ở Trung Quốc. Cô được mệnh danh là “nữ phi công xinh đẹp nhất Trung Quốc”, với nhan sắc, cùng vóc dáng không thua kém gì các tỷ tỷ xứ Trung.
Nhiều người cũng thường so sánh Từ Phong Xán với nữ diễn viên Hàn Quốc Song Hye Kyo thời trẻ, với visual "vạn người mê".
Không chỉ gây chú ý với ngoại hình, Từ Phong Xán còn khẳng định bản thân qua những thành tích xuất sắc trong lĩnh vực hàng không quân sự.
Năm 2020, khi mới 21 tuổi, Từ Phong Xán thực hiện thành công chuyến bay độc lập đầu tiên, trở thành nữ phi công đầu tiên của Lục quân Trung Quốc hoàn thành nhiệm vụ bay độc lập.
Năm 2021, cô tốt nghiệp Học viện Hàng không Lục quân Trung Quốc và gia nhập đơn vị trực thăng vũ trang thuộc Lục quân Trung Quốc. Cùng năm đó, Từ Phong Xán được chọn vào nhóm lái Harbin Z-20, dòng trực thăng đa dụng hạng trung của Trung Quốc, do Tập đoàn Công nghiệp máy bay Cáp Nhĩ Tân (HAIG) sản xuất.
Được biết, vào năm 2017, sau khi tốt nghiệp Trường Trung học Phổ thông số 1 Kim Hoa, Từ Phong Xán cùng 9 nữ thí sinh khác vượt qua hơn 120.000 ứng viên trên toàn quốc để trúng tuyển Học viện Hàng không Lục quân PLA - một trong những chương trình đào tạo phi công quân sự khắt khe nhất Trung Quốc. Ảnh sử dụng trong bài: Weibo/ Sohu
