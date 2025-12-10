Hà Nội

Nữ thần cầu lông "gây sốt" SEA Games 31 vì quá đẹp giờ ra sao?

Cộng đồng trẻ

Nữ thần cầu lông "gây sốt" SEA Games 31 vì quá đẹp giờ ra sao?

Được mệnh danh là "nàng thơ", "hoa khôi", "thiên thần" cầu lông tại SEA Games 31, nữ VĐV Pitchamon Opatniput giờ ngày càng xinh đẹp và sắc nét.

Thiên Anh
Pitchamon Opatniput từng gây sốt khắp MXH Việt Nam năm 15 tuổi - nữ tuyển thủ trẻ nhất lịch sử Thái Lan dự SEA Games 31 được tổ chức ở Việt Nam. Hình ảnh cô khi thi đấu, nhận Huy chương Vàng (HCV) nội dung đồng đội nữ được truyền thông ghi nhận, đăng tải nhanh chóng viral.
Pitchamon Opatniput được ca ngợi là thiên thần, khoa khôi cầu lông với vẻ đẹp thuần khiết, khuôn mặt ưa nhìn cùng nét ngây thơ, trong trẻo. Thời điểm này những thông tin về info, danh tính, hình ảnh đời thường của nữ VĐV cầu lông Thái Lan được tìm kiếm rộng khắp mạng xã hội. Nhiều người còn bình luận và ca ngợi cô là nữ vận động viên cầu lông đẹp nhất từng thấy.
Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, Pitchamon Opatniput còn sớm nở rộ tài năng. Trước khi góp mặt ở SEA Games 31 thì nữ VĐV cầu lông này đã nổi tiếng trong nước khi lập kỷ lục là vận động viên trẻ nhất được gọi lên đội tuyển quốc gia Thái Lan ở tuổi 13; nắm trong tay 3 chức vô địch giải trẻ quốc tế.
Pitchamon Opatniput không chỉ có tài năng thiên bẩm được thừa hưởng từ gia đình khi có bố HLV cầu lông, và ông thường xuyên đưa con gái đi đến sân tập, và cũng là người thầy đầu tiên của con gái.
Sau 3 năm, Pitchamon Opatniput càng nổi bật hơn bao giờ hết về cả tài năng lẫn nhan sắc. Mới đây, vào tháng 9/2025, cô đã xuất sắc đăng quang Baoji China Masters 2025 - chức vô địch BWF World Tour Super 100 đầu tiên trong sự nghiệp.
Khuôn mặt thanh tú, vóc dáng hoàn mỹ Pitchamon Opatniput (cao 1m70), và tiềm năng đầy hứa hẹn đưa cô gia nhập nhóm những VĐV cầu lông được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay.
Khi SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan (tháng 12/2025), "nàng thơ" này lại được nhắc đến và tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội. Nhiều người tò mò liệu Pitchamon Opatniput có tham gia hay không. Và câu trả lời là không - cô không góp mặt trong đội hình thi đấu.
Tuy nhiên, trên Instagram cá nhân, Pitchamon Opatniput vẫn đăng tải hình ảnh, thông tin về SEA Games, đặc biệt là về đội tuyển cầu lông, kêu gọi mọi người ủng hộ.
Nhan sắc ở tuổi 18 của Pitchamon Opatniput được cư dân mạng nhận xét là "dậy thì thành công". Gương mặt xinh xắn, làn da trắng cùng vóc dáng cao ráo giúp cô nổi bật ở mọi khoảnh khắc.
Dù chụp vội trên sân thi đấu, giờ nghỉ giải lao ngồi uống nước hay lau mồ hôi, Pitchamon Opatniput vẫn "nổi bần bật".
