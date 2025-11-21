Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nữ MC hot nhất Liên Quân thăng hạng nhan sắc, khả năng tiếng Anh ấn tượng

Cộng đồng trẻ

Nữ MC hot nhất Liên Quân thăng hạng nhan sắc, khả năng tiếng Anh ấn tượng

Đảm nhận vai trò MC phỏng vấn các tuyển thủ sau trận đấu, Phương Thảo không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp mà còn bởi khả năng tiếng Anh cực tốt.

Trầm Phương
Giải đấu quốc tế AIC 2025 Liên Quân Mobile (Arena of Valor International Championship 2025) đang là tâm điểm của cộng đồng Esports Việt Nam và quốc tế. Bên cạnh những trận đấu kịch tính thì sự xuất hiện của MC Phương Thảo là điều khiến nhiều khán giả quan tâm. (Ảnh: IGNV)
Giải đấu quốc tế AIC 2025 Liên Quân Mobile (Arena of Valor International Championship 2025) đang là tâm điểm của cộng đồng Esports Việt Nam và quốc tế. Bên cạnh những trận đấu kịch tính thì sự xuất hiện của MC Phương Thảo là điều khiến nhiều khán giả quan tâm. (Ảnh: IGNV)
Xuất hiện với vai trò MC dẫn sau mỗi trận đấu, MC Phương Thảo gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, đặc biệt là khả năng tiếng Anh lưu loát, mượt mà. (Ảnh: IGNV)
Xuất hiện với vai trò MC dẫn sau mỗi trận đấu, MC Phương Thảo gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, đặc biệt là khả năng tiếng Anh lưu loát, mượt mà. (Ảnh: IGNV)
Cách đây một thời gian, cô nàng vừa tiết lộ mình vừa có khoảng thời gian du học ngắn hạn tại Singapore, đồng thời đạt đạt IELTS 7.0 sau 5 tháng nỗ lực. (Ảnh: IGNV)
Cách đây một thời gian, cô nàng vừa tiết lộ mình vừa có khoảng thời gian du học ngắn hạn tại Singapore, đồng thời đạt đạt IELTS 7.0 sau 5 tháng nỗ lực. (Ảnh: IGNV)
Tại vòng bảng AIC năm nay, Phương Thảo đã thể hiện khả năng song ngữ ấn tượng trong các màn phỏng vấn với tuyển thủ. Cô nàng cũng tự tin khi dịch trực tiếp các câu trả lời của tuyển thủ sang tiếng Anh mà không cần thêm sự giúp đỡ của phiên dịch viên. (Ảnh: IGNV)
Tại vòng bảng AIC năm nay, Phương Thảo đã thể hiện khả năng song ngữ ấn tượng trong các màn phỏng vấn với tuyển thủ. Cô nàng cũng tự tin khi dịch trực tiếp các câu trả lời của tuyển thủ sang tiếng Anh mà không cần thêm sự giúp đỡ của phiên dịch viên. (Ảnh: IGNV)
Nhiều khán giả bày tỏ xuýt xoa trước khả năng tiếng Anh của cô nàng. Không chỉ vậy, nhan sắc của nữ MC tài năng cũng gây ấn tượng với khán giả không chỉ trong nước mà còn quốc tế. (Ảnh: IGNV)
Nhiều khán giả bày tỏ xuýt xoa trước khả năng tiếng Anh của cô nàng. Không chỉ vậy, nhan sắc của nữ MC tài năng cũng gây ấn tượng với khán giả không chỉ trong nước mà còn quốc tế. (Ảnh: IGNV)
Phương Thảo diện chiếc váy trắng bồng bềnh, kiểu dáng công chúa nhưng lại phối hợp một cách độc đáo cùng đôi boots cao cổ đế thô hầm hố màu đen. (Ảnh: IGNV)
Phương Thảo diện chiếc váy trắng bồng bềnh, kiểu dáng công chúa nhưng lại phối hợp một cách độc đáo cùng đôi boots cao cổ đế thô hầm hố màu đen. (Ảnh: IGNV)
Sự kết hợp đối lập này mang đến một vẻ ngoài vừa ngọt ngào, vừa mạnh mẽ và rất cuốn hút, đúng chất "battle chic" của một sự kiện Esports quốc tế. (Ảnh: IGNV)
Sự kết hợp đối lập này mang đến một vẻ ngoài vừa ngọt ngào, vừa mạnh mẽ và rất cuốn hút, đúng chất "battle chic" của một sự kiện Esports quốc tế. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, Phương Thảo còn gây ấn tượng với nhan sắc ngày càng rạng rỡ và trưởng thành. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, Phương Thảo còn gây ấn tượng với nhan sắc ngày càng rạng rỡ và trưởng thành. (Ảnh: IGNV)
Ánh mắt cuốn hút cùng nụ cười tươi tắn giúp cô tự tin tạo dáng trước poster của giải đấu, thể hiện được sự chuyên nghiệp và năng lượng tích cực. (Ảnh: IGNV)
Ánh mắt cuốn hút cùng nụ cười tươi tắn giúp cô tự tin tạo dáng trước poster của giải đấu, thể hiện được sự chuyên nghiệp và năng lượng tích cực. (Ảnh: IGNV)
Sự kết hợp giữa nhan sắc rạng rỡ, phong cách thời trang ấn tượng và khả năng tiếng Anh chuyên nghiệp đã giúp MC Phương Thảo thực sự tỏa sáng tại AIC 2025, củng cố vị thế là một trong những nữ MC Esports hàng đầu tại Việt Nam và được kỳ vọng sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai. (Ảnh: IGNV)
Sự kết hợp giữa nhan sắc rạng rỡ, phong cách thời trang ấn tượng và khả năng tiếng Anh chuyên nghiệp đã giúp MC Phương Thảo thực sự tỏa sáng tại AIC 2025, củng cố vị thế là một trong những nữ MC Esports hàng đầu tại Việt Nam và được kỳ vọng sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#MC Phương Thảo #AIC 2025 #Liên Quân Mobile #Esports Việt Nam #tiếng Anh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT