'Nữ giảng viên' hot nhất MXH khoe ảnh diện áo dài làm fan mê đắm

Cộng đồng trẻ

'Nữ giảng viên' hot nhất MXH khoe ảnh diện áo dài làm fan mê đắm

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam, Midu đăng loạt ảnh diện áo dài duyên dáng tại khuôn viên trường Đại học HUTECH – nơi cô đang đảm nhiệm vai trò giảng viên.

Thiên Anh
Nhân dịp 20/11 – Ngày Nhà giáo Việt Nam, Midu (tên thật Đặng Thị Mỹ Dung) khiến mạng xã hội bùng nổ khi chia sẻ loạt ảnh diện áo dài duyên dáng tại khuôn viên trường Đại học HUTECH – nơi cô đang đảm nhiệm vai trò giảng viên. Vẻ đẹp trong trẻo, thanh lịch cùng thần thái nhẹ nhàng của cô đã lập tức “đốn tim” hàng nghìn fan.
Nhân dịp 20/11 – Ngày Nhà giáo Việt Nam, Midu (tên thật Đặng Thị Mỹ Dung) khiến mạng xã hội bùng nổ khi chia sẻ loạt ảnh diện áo dài duyên dáng tại khuôn viên trường Đại học HUTECH – nơi cô đang đảm nhiệm vai trò giảng viên. Vẻ đẹp trong trẻo, thanh lịch cùng thần thái nhẹ nhàng của cô đã lập tức “đốn tim” hàng nghìn fan.
Qua loạt ảnh được chia sẻ, Midu xuất hiện trong chiếc áo dài màu tím nhạt với họa tiết hoa văn dệt tinh tế. Chất liệu lụa mềm rủ nhẹ, tạo nên vẻ đẹp vừa nền nã vừa sang trọng.
Qua loạt ảnh được chia sẻ, Midu xuất hiện trong chiếc áo dài màu tím nhạt với họa tiết hoa văn dệt tinh tế. Chất liệu lụa mềm rủ nhẹ, tạo nên vẻ đẹp vừa nền nã vừa sang trọng.
Mái tóc dài buông nhẹ được uốn xoăn sóng, tô điểm cho gương mặt thanh tú. Nụ cười nhẹ nhàng và ánh nhìn hiền hòa khiến tổng thể càng thêm cuốn hút.
Mái tóc dài buông nhẹ được uốn xoăn sóng, tô điểm cho gương mặt thanh tú. Nụ cười nhẹ nhàng và ánh nhìn hiền hòa khiến tổng thể càng thêm cuốn hút.
Giữa không gian rực rỡ hoa hướng dương và backdrop chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam của HUTECH, hình ảnh Midu như hòa vào sắc lễ hội – trang trọng nhưng gần gũi, hiện đại nhưng vẫn giữ được tinh thần truyền thống của áo dài Việt.
Giữa không gian rực rỡ hoa hướng dương và backdrop chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam của HUTECH, hình ảnh Midu như hòa vào sắc lễ hội – trang trọng nhưng gần gũi, hiện đại nhưng vẫn giữ được tinh thần truyền thống của áo dài Việt.
Phong thái của Midu toát lên sự chỉn chu, mềm mại và rất phù hợp với hình ảnh một giảng viên đại học tự tin, trẻ trung và thân thiện.
Phong thái của Midu toát lên sự chỉn chu, mềm mại và rất phù hợp với hình ảnh một giảng viên đại học tự tin, trẻ trung và thân thiện.
Midu hiện đang đảm nhiệm vai trò giảng viên ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH).
Midu hiện đang đảm nhiệm vai trò giảng viên ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH).
Cô được sinh viên yêu quý bởi sự thân thiện, gần gũi, khả năng truyền đạt sáng tạo và hình ảnh luôn nhẹ nhàng, tinh tế nhưng vẫn đầy phong cách
Cô được sinh viên yêu quý bởi sự thân thiện, gần gũi, khả năng truyền đạt sáng tạo và hình ảnh luôn nhẹ nhàng, tinh tế nhưng vẫn đầy phong cách
Không ít bạn trẻ gọi Midu là “nữ giảng viên hot nhất mạng xã hội”, khi mỗi lần xuất hiện đều thu hút sự chú ý bởi vẻ đẹp chuẩn mực cùng gu thời trang thanh lịch.
Không ít bạn trẻ gọi Midu là “nữ giảng viên hot nhất mạng xã hội”, khi mỗi lần xuất hiện đều thu hút sự chú ý bởi vẻ đẹp chuẩn mực cùng gu thời trang thanh lịch.
Ngay khi loạt ảnh được đăng tải, bình luận khen ngợi tràn ngập các nền tảng mạng xã hội: “Nhìn cô giáo mà muốn đi học lại ngay lập tức!”, “Midu đúng là đẹp kiểu hiền dịu, chuẩn giảng viên quốc dân.”, “Áo dài tím hợp quá, nhìn là mê.”
Ngay khi loạt ảnh được đăng tải, bình luận khen ngợi tràn ngập các nền tảng mạng xã hội: “Nhìn cô giáo mà muốn đi học lại ngay lập tức!”, “Midu đúng là đẹp kiểu hiền dịu, chuẩn giảng viên quốc dân.”, “Áo dài tím hợp quá, nhìn là mê.”
Với loạt ảnh trong trẻo, dịu dàng và đầy cảm xúc mùa lễ tri ân, Midu một lần nữa khẳng định sức hút bền bỉ của mình – dù ở vai trò nghệ sĩ hay giảng viên, cô vẫn luôn nổi bật theo cách rất riêng.
Với loạt ảnh trong trẻo, dịu dàng và đầy cảm xúc mùa lễ tri ân, Midu một lần nữa khẳng định sức hút bền bỉ của mình – dù ở vai trò nghệ sĩ hay giảng viên, cô vẫn luôn nổi bật theo cách rất riêng.
Thiên Anh
