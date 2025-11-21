Hà Nội

Giảng viên gen Z vừa nhận bằng thạc sĩ, netizen xuýt xoa vừa giỏi vừa xinh

Cộng đồng trẻ

Không chỉ sở hữu nhan sắc trong trẻo như 'thần tiên tỷ tỷ', nữ giảng viên Đinh Sao Mai còn gây ấn tượng với thành tích đáng ngưỡng mộ.

Trầm Phương
Đinh Sao Mai, nữ giảng viên tiếng Nhật nổi tiếng tại Trường Đại học Hà Nội, vừa chính thức nhận bằng Thạc sĩ, đánh dấu một cột mốc quan trọng trên con đường học vấn và sự nghiệp. (Ảnh: FBNV)
Loạt ảnh cô diện lễ phục tốt nghiệp với nhan sắc rạng rỡ, ôm bó hoa hồng lớn cùng thành tích "khủng" nhanh chóng nhận về cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. (Ảnh: FBNV)
Nụ cười rạng rỡ và ánh mắt đầy tự hào của cô giáo trẻ đã "đốn tim" netizen: "Trời ơi, cô giáo quốc dân. Vừa giỏi vừa xinh thế này ai mà không mê cho được", "Chúc mừng cô giáo! Nhìn cô rạng rỡ quá, đúng là động lực để em cố gắng học tập!" (Ảnh: FBNV)
Được biết, ngoài công việc giảng dạy, cô Đinh Sao Mai còn ấp ủ dự định phát triển các nền tảng dạy tiếng Nhật trên mạng xã hội, nhằm lan tỏa tình yêu ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản đến với nhiều bạn trẻ hơn. (Ảnh: FBNV)
Đinh Sao Mai là gương mặt quen thuộc với sinh viên Khoa tiếng Nhật (Bộ môn Thực hành tiếng) - Trường Đại học Hà Nội. (Ảnh: FBNV)
Cô không chỉ gây ấn tượng bởi phong cách giảng dạy năng động mà còn bởi vẻ ngoài xinh đẹp, trẻ trung, nhiều lần bị nhầm là sinh viên. (Ảnh: FBNV)
Thành tích học tập của Sao Mai khiến nhiều người ngưỡng mộ khi tốt nghiệp ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn tại Đại học Waseda, Nhật Bản - một trong những ngôi trường danh giá hàng đầu xứ sở Phù Tang. (Ảnh: FBNV)
Sau khi về nước, cô trở thành giảng viên đại học, đồng thời tiếp tục theo đuổi chương trình Thạc sĩ.. Việc tốt nghiệp Thạc sĩ lần này là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực vừa làm vừa học của cô giáo trẻ. (Ảnh: FBNV)
Sự xinh đẹp và phong cách thời trang mang hơi hướng Nhật Bản của cô Mai không chỉ làm "nóng" các diễn đàn mạng mà còn tạo thêm hứng thú cho sinh viên trên giảng đường. (Ảnh: FBNV)
Cô thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm học tập và văn hóa Nhật Bản, thậm chí được một trường đại học Nhật Bản mời làm diễn giả. (Ảnh: FBNV)
#giảng viên #thạc sĩ #đinh sao mai #giáo dục #văn hóa Nhật #đại học Hà Nội

