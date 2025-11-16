Hà Nội

Nữ coser Thái Lan hóa thân thành nữ sinh Việt trong tà áo dài

Cộng đồng trẻ

Nữ coser Thái Lan hóa thân thành nữ sinh Việt trong tà áo dài

Mới đây, Neinei Pupu lại khiến cộng đồng mạng “bùng nổ” khi bất ngờ xuất hiện trong hình tượng nữ sinh Việt Nam.

Thiên Anh
Nữ coser khoác lên mình bộ áo dài trắng truyền thống.
Chỉ với vài bức ảnh được đăng tải, Neinei Pupu đã nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt yêu thích và chia sẻ từ người hâm mộ.
Vốn gắn liền với hình ảnh gợi cảm trong nhiều bộ cosplay game hoặc nhân vật hoạt hình, lần này Neinei lại chọn một phong cách nhẹ nhàng, tinh khôi hơn hẳn.
Bộ áo dài trắng – biểu tượng của nét đẹp thuần khiết, dịu dàng của thiếu nữ Việt, đã được cô nàng Thái Lan thể hiện rất chỉn chu.
Mái tóc đen buông dài, cặp kính tròn nhỏ xinh cho đến thần thái e ấp, nữ tính.... sự kết hợp duyên dáng của Neinei khiến người xem không khỏi trầm trồ.
Ngay sau khi những bức ảnh được chia sẻ rộng rãi, hàng loạt bình luận tích cực từ fan Việt xuất hiện. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ khi một coser Thái Lan lại có thể “hóa thân” vào hình tượng nữ sinh Việt tự nhiên đến vậy, không ngại dành lời tán dương.
Một yếu tố khiến màn cosplay này thành công nằm ở việc Neinei hiểu rõ tinh thần của bộ trang phục.
Thay vì cố gắng tạo dáng quá gợi cảm hay phô trương hình thể, vốn là điều thường thấy ở nhiều coser thì cô nàng chọn phong cách giản dị, tinh tế, tập trung thể hiện nét duyên ngầm.
Với màn “biến hình” đầy bất ngờ này, Neinei Pupu không chỉ nhận được sự yêu mến từ cộng đồng cosplay mà còn chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ Việt. Hy vọng trong thời gian sắp tới, nữ coser sẽ tiếp ra mắt thêm nhiều bộ ảnh ấn tượng hơn nữa.
Thiên Anh
