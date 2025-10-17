Hà Nội

Nữ du khách Đức hoàn trả báu vật Hy Lạp cổ sau 50 năm giữ kín

Kho tri thức

Một phụ nữ ở Đức đã trả lại đỉnh cột cổ mà bà đã lấy trong chuyến thăm thành phố cổ Olympia của Hy Lạp khi ghé thăm nơi này vào những năm 1960.

Tâm Anh (theo ATI)
Trong chuyến thăm một khu vực mới được khai quật của thành phố Olympia cổ ở Hy Lạp vào những năm 1960, một nữ du khách người Đức đã nhìn thấy một vật thu hút sự chú ý của mình. Bà nhặt nó rồi mang về Đức, giữ hiện vật này trong hơn 5 thập kỷ tiếp theo. Ảnh: Greek Ministry of Culture/Facebook.
Cổ vật mà nữ du khách người Đức lén lấy mang về nhà là phần đầu của một cây cột bằng đá vôi - một phần vô giá trong lịch sử Olympia, nơi diễn ra Thế vận hội Olympic đầu tiên. Ảnh: George E. Koronaios/Wikimedia Commons.
Các quan chức Hy Lạp đã ca ngợi “lòng dũng cảm” của nữ du khách người Đức khi quyết định tự nguyện trả lại cổ vật sau hàng chục năm. Ảnh: John Karakatsanis/Wikimedia Commons.
Theo thông báo của giới chức Hy Lạp, phần đầu của cây cột bằng đá vôi cao 23 cm, rộng 33,5 cm. Nó là một phần trong Leonidaion - nhà khách được xây dựng vào thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên, từng dùng để đón tiếp các nhân vật quan trọng tham dự Thế vận hội Olympic cổ đại. Ảnh: wikimedia.
Cổ vật này đã được chính thức bàn giao, đánh dấu đây là lần thứ ba Đại học Muenster ở Đức trao trả cổ vật cho Hy Lạp trong những năm gần đây. Ảnh: Hellenic Ministry of Culture and Sports / Ephorate of Antiquities of Ilia.
Theo Bộ Văn hóa, người phụ nữ trên “đã quyết định trả lại cổ vật cho Đại học Muenster, sau khi được truyền cảm hứng từ việc trường đại học này gần đây trả lại các cổ vật quan trọng cho quốc gia xuất xứ của chúng”. Ảnh: Hellenic Ministry of Culture and Sports / Ephorate of Antiquities of Ilia.
Đại học Muenster từng 2 lần trả lại cổ vật cho Hy Lạp. Trong đó, năm 2019, Đại học Muenster hoàn trả một chiếc cốc rượu có niên đại vào thế kỷ 6 trước Công nguyên, từng được trao cho về Spyros Louis - nhà vô địch Olympic hiện đại đầu tiên năm 1896 tại thủ đô Athens, Hy Lạp. Ảnh: Eleutherios Galanopoulos.
Đến năm 2024, Đại học Muenster trao trả cho Hy Lạp một đầu tượng bằng đá cẩm thạch có từ thời La Mã và từng được trưng bày trong một nghĩa trang ở thành phố Thessaloniki. Ảnh: Hellenic Ministry of Culture and Sports / Ephorate of Antiquities of Ilia.
Trong nhiều năm qua, Athens đã theo đuổi chính sách đàm phán hòa bình nhằm hồi hương các cổ vật bị mang ra khỏi đất nước, thay vì thực hiện các vụ kiện. Ảnh: Hellenic Ministry of Culture and Sports / Ephorate of Antiquities of Ilia.
