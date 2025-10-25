Hà Nội

Nữ DJ Hàn khiến fan 'đứng hình' khi diện mốt không nội y đi dạo phố

Cộng đồng trẻ

Nữ DJ Hàn khiến fan 'đứng hình' khi diện mốt không nội y đi dạo phố

Nữ DJ người Hàn Quốc Luna Kim, mới đây đã gây sốt cộng đồng mạng khi khoe loạt ảnh dạo phố với trang phục vô cùng gợi cảm với phong cách 'no-bra' phóng khoáng.

Trầm Phương
Luna Kim hiện đang là một trong những nữ DJ/Producer được yêu thích tại Hàn Quốc và được chú ý ở châu Á nhờ nhan sắc cuốn hút, phong cách trình diễn tự tin và khí chất "bốc lửa". (Ảnh: FBNV)
Luna Kim hiện đang là một trong những nữ DJ/Producer được yêu thích tại Hàn Quốc và được chú ý ở châu Á nhờ nhan sắc cuốn hút, phong cách trình diễn tự tin và khí chất "bốc lửa". (Ảnh: FBNV)
Cô nàng nhiều lần khiến cộng đồng mạng "đứng hình" với gu ăn mặc cá tính, không ngại hở bạo. (Ảnh: FBNV)
Cô nàng nhiều lần khiến cộng đồng mạng "đứng hình" với gu ăn mặc cá tính, không ngại hở bạo. (Ảnh: FBNV)
Trong loạt ảnh selfie được chia sẻ gần đây, Luna Kim xuất hiện trên cầu vượt đi bộ với bối cảnh đường phố tấp nập. Nữ DJ khoe trọn vóc dáng trong một bộ trang phục trắng tone-sur-tone, kết hợp giữa sự thanh lịch và vẻ ngoài nổi loạn.(Ảnh: FBNV)
Trong loạt ảnh selfie được chia sẻ gần đây, Luna Kim xuất hiện trên cầu vượt đi bộ với bối cảnh đường phố tấp nập. Nữ DJ khoe trọn vóc dáng trong một bộ trang phục trắng tone-sur-tone, kết hợp giữa sự thanh lịch và vẻ ngoài nổi loạn.(Ảnh: FBNV)
Chiếc áo bên trong có thiết kế cổ chữ V xẻ sâu, buông lơi gần như đến eo, để lộ gần hết vòng một một cách khéo léo theo phong cách "no-bra" (không nội y). (Ảnh: FBNV)
Chiếc áo bên trong có thiết kế cổ chữ V xẻ sâu, buông lơi gần như đến eo, để lộ gần hết vòng một một cách khéo léo theo phong cách "no-bra" (không nội y). (Ảnh: FBNV)
Vẻ ngoài tự tin, mái tóc đen dài với phần tóc mái bằng đặc trưng và đôi mắt sắc sảo của Luna Kim đã khiến người hâm mộ không khỏi "đứng hình" trước độ táo bạo và quyến rũ của cô ngay cả khi không trên sân khấu. (Ảnh: FBNV)
Vẻ ngoài tự tin, mái tóc đen dài với phần tóc mái bằng đặc trưng và đôi mắt sắc sảo của Luna Kim đã khiến người hâm mộ không khỏi "đứng hình" trước độ táo bạo và quyến rũ của cô ngay cả khi không trên sân khấu. (Ảnh: FBNV)
Phong cách thời trang của Luna Kim luôn thể hiện tinh thần tự do và không ngại phá vỡ mọi giới hạn. (Ảnh: FBNV)
Phong cách thời trang của Luna Kim luôn thể hiện tinh thần tự do và không ngại phá vỡ mọi giới hạn. (Ảnh: FBNV)
Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường năng động xen lẫn những bộ outfit biểu diễn cực kỳ gợi cảm trên trang cá nhân có hàng trăm nghìn người theo dõi. (Ảnh: FBNV)
Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường năng động xen lẫn những bộ outfit biểu diễn cực kỳ gợi cảm trên trang cá nhân có hàng trăm nghìn người theo dõi. (Ảnh: FBNV)
Từ vai trò người mẫu ảnh và sáng tạo nội dung, Luna Kim đã chuyển hướng sang âm nhạc điện tử và nhanh chóng khẳng định được vị thế, trở thành gương mặt quen thuộc tại các lễ hội âm nhạc. (Ảnh: FBNV)
Từ vai trò người mẫu ảnh và sáng tạo nội dung, Luna Kim đã chuyển hướng sang âm nhạc điện tử và nhanh chóng khẳng định được vị thế, trở thành gương mặt quen thuộc tại các lễ hội âm nhạc. (Ảnh: FBNV)
Trên Instagram với khoảng 235 nghìn người theo dõi của Luna Kim, người hâm mộ thường xuyên được chiêu đãi bằng những bức ảnh vừa năng động vừa quyến rũ. (Ảnh: FBNV)
Trên Instagram với khoảng 235 nghìn người theo dõi của Luna Kim, người hâm mộ thường xuyên được chiêu đãi bằng những bức ảnh vừa năng động vừa quyến rũ. (Ảnh: FBNV)
Từ phong cách streetwear khỏe khoắn đến những bộ outfit biểu diễn táo bạo, cô luôn biết cách khiến khán giả "đứng hình" mỗi lần xuất hiện. (Ảnh: FBNV)
Từ phong cách streetwear khỏe khoắn đến những bộ outfit biểu diễn táo bạo, cô luôn biết cách khiến khán giả "đứng hình" mỗi lần xuất hiện. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
#Phong cách thời trang tự do #Nữ DJ Hàn Quốc nổi bật #Phong cách 'no-bra' gợi cảm #Sự nghiệp và hình ảnh Luna Kim #Ảnh hưởng của phong cách streetwear #Chia sẻ cuộc sống thường ngày

