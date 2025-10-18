Hà Nội

Nữ Coser U50 có nhan sắc và thân hình chẳng khác gì thiếu nữ đôi mươi

Cộng đồng trẻ

Le Josette không chỉ là gương mặt nổi bật của giới cosplay Đông Nam Á, mà còn là người chứng minh việc "tuổi tác thực sự chỉ là con số".

Trong thế giới cosplay, nơi cái đẹp và sự sáng tạo giao thoa, nhưng hiếm ai có thể khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" như Le Josette - nữ cosplayer, streamer và gamer đến từ Malaysia.
Sở hữu hơn 280.000 người theo dõi trên Facebook và hơn 315.000 fan trên Instagram, Josette không chỉ là gương mặt nổi bật của giới cosplay Đông Nam Á, mà còn là người chứng minh việc "tuổi tác thực sự chỉ là con số".
Dù được cư dân mạng gọi vui bằng biệt danh "coser U50", Le Josette khiến nhiều người không tin vào mắt mình khi ngắm nhìn nhan sắc trẻ trung, thân hình gợi cảm cùng phong cách đầy năng lượng như một thiếu nữ đôi mươi.
Vẻ đẹp của cô không dừng lại ở gương mặt baby và làn da mịn màng, mà còn nằm ở thần thái tự tin, biết cách thể hiện bản thân qua từng khung hình.
Trên các nền tảng mạng xã hội, Le Josette luôn biết cách "giữ lửa" với người hâm mộ bằng loạt hình ảnh cosplay từ ngọt ngào đến quyến rũ.
Cô có thể hóa thân thành những nhân vật anime nổi tiếng, game girl cá tính hay các "waifu" trong thế giới fantasy.
Mỗi bộ ảnh của Le Josette đều được chăm chút kỹ lưỡng về phục trang, ánh sáng và biểu cảm - tạo nên cảm giác chuyên nghiệp chẳng khác gì các buổi chụp tạp chí.
Không chỉ dừng lại ở việc chụp ảnh, Josette còn là một streamer và gamer thực thụ.
Trên Twitch và YouTube, Josette thường livestream các buổi chơi game, giao lưu cùng fan và chia sẻ hậu trường các buổi cosplay. Cách nói chuyện tự nhiên, vui vẻ cùng khả năng tương tác thông minh giúp cô tạo dựng hình ảnh gần gũi, dễ mến.
Dù mang danh "coser U50", nhưng sự linh hoạt trong biểu cảm, cách chọn trang phục trẻ trung khiến nhiều người phải thốt lên rằng: "Cô ấy như mới đôi mươi!". Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
