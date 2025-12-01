Hà Nội

Giải trí

NSND Xuân Bắc vui mừng khi NSND Tự Long bảo vệ luận án tiến sĩ

Trước thông tin NSND Tự Long bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, NSND Xuân Bắc đăng tải dòng trạng thái về người bạn thân.

Thu Cúc (tổng hợp)

Trên trang cá nhân, NSND Xuân Bắc chia sẻ khoảnh khắc bên NSND Tự Long đồng thời viết: “Nhìn Tự Long bảo vệ thành công luận án tiến sĩ mà mình vui ... như mình. Thôi không khen nữa. Tài năng, tâm huyết như thế nào chắc các khán giả đầy yêu thương đã biết. Bây giờ chỉ cần ôm nhau cái là đủ các bác nhỉ”.

tulong.jpg
NSND Xuân Bắc vui mừng khi NSND Tự Long (trái) bảo vệ luận án tiến sĩ. Ảnh: Dân Việt.

Trước đó, theo Người Lao Động, giảng viên Minh Nguyệt- vợ NSND Tự Long vui mừng chia sẻ về việc Tự Long bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Minh Nguyệt viết: "Một ngày thật đáng nhớ để ghi dấu trong cuộc đời. Một hành trình thật sự xứng đáng ghi nhận. Mẹ Táo và các con chúc mừng tân tiến sĩ.

Chúc mừng Nhà hát Chèo Quân đội có tiến sĩ đầu tiên với một luận án vô cùng ý nghĩa, có tính đóng góp rất lớn. Đây cũng là sự tri ân tới chiếu chèo của một người lính, người chiến sĩ - nghệ sĩ".

nld.jpg
NSND Tự Long bên vợ. Ảnh: Người Lao Động.

Theo Dân Việt, Thông tin từ Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam cho biết, nghiên cứu sinh Vũ Tự Long đã bảo vệ đề tài: Đặc điểm nghệ thuật chèo của Nhà hát Chèo Quân đội, chuyên ngành: Lý luận và lịch sử sân khấu, do GS.TS Đào Mạnh Hùng và TS. Trần Thị Minh Thu đồng hướng dẫn.

Nghiên cứu sinh Vũ Tự Long đã trình bày tóm tắt nội dung luận án trước Hội đồng chấm luận án. Sau khi nghe ý kiến đánh giá, phân tích của các phản biện khoa học, nghe ủy viên thư ký tổng hợp những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học trong và ngoài Hội đồng về nội dung luận án, nghiên cứu sinh Vũ Tự Long đã trả lời câu hỏi của các thành viên trong Hội đồng.

Kết quả 100% thành viên có mặt tại Hội đồng đã bỏ phiếu công nhận học vị Tiến sĩ Lý luận và lịch sử sân khấu cho nghiên cứu sinh Vũ Tự Long.

