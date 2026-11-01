Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Nông dân đào đất phát hiện mộ cổ 3.000 năm, bảo vật hổ hai đuôi gây kinh ngạc

Trong lúc đào đất, một nông dân Trung Quốc tình cờ phát hiện ngôi mộ cổ thời Thương, bên trong chứa bảo vật hình hổ hai đuôi kỳ lạ.

Thiên Đăng (Theo Sohu)

Phát hiện ngôi mộ cổ chứa hàng nghìn hiện vật

Cụ thể, một nông dân tại thôn Trình Gia, xã Đại Dương Châu, huyện Tân Can, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, đang lấy đất ở khu vực gần sông Cám thì phát hiện những món đồ đồng có dấu hiệu cổ xưa. Thông tin nhanh chóng được báo đến cơ quan quản lý văn vật địa phương. Các chuyên gia khảo cổ sau đó tiến hành khảo sát và khai quật hiện trường.

Kết quả cho thấy đây là ngôi mộ lớn thuộc thời nhà Thương, có niên đại khoảng 3.200 năm. Trong diện tích huyệt mộ chưa đến 40 m², các nhà khảo cổ tìm thấy tổng cộng 1.374 hiện vật, bao gồm 475 đồ đồng, 754 đồ ngọc và 139 đồ gốm cùng những hiện vật khác.

Đặc biệt, nhiều hiện vật mang hình tượng hổ, phản ánh nét văn hóa khác biệt so với những trung tâm đúc đồng ở vùng Trung Nguyên.

Bảo vật hình hổ có hai đuôi và chim trên lưng

Trong số những hiện vật được khai quật, bức tượng hổ bằng đồng gây chú ý bởi cấu tạo độc đáo. Theo Bảo tàng Giang Tây, hiện vật dài 53,5 cm, cao 25,5 cm và nặng 6,2 kg. Đây là tượng hổ bằng đồng lớn nhất còn được biết đến thuộc thời kỳ trước nhà Tần.

Con hổ được tạo hình trong tư thế nửa nằm, nửa chuẩn bị lao về phía trước. Phần đầu ngẩng cao, miệng há rộng, để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn. Đôi mắt tròn lồi, hai tai dựng đứng và phần lông mày nổi bật khiến hình tượng trở nên dữ dội. Điểm khác thường nhất nằm ở phần đuôi. Thay vì một chiếc đuôi như hổ trong tự nhiên, hiện vật có hai chiếc đuôi uốn cong.

Trên lưng hổ còn xuất hiện một con chim nhỏ với chiếc mỏ nhọn, cổ vươn cao và dáng vẻ bình thản. Sự đối lập giữa con hổ hung dữ và chú chim nhỏ tạo nên hình ảnh giàu tính biểu tượng.

Toàn thân hổ được trang trí bằng những hoa văn phức tạp như mây cuộn, hình sấm và vảy cách điệu. Các chi tiết được chế tác tỉ mỉ, cho thấy trình độ đúc đồng và nghệ thuật tạo hình phát triển của cư dân địa phương.

anh-chup-man-hinh-2026-10-9536.png
Trong lúc đào đất, một nông dân Trung Quốc tình cờ phát hiện ngôi mộ cổ thời Thương, bên trong chứa bảo vật hình hổ hai đuôi kỳ lạ. Ảnh: @Tân Hoa Xã (Xinhua) và mạng thông tin Trung Quốc (ECNS).

Vì sao người xưa tạo ra con hổ hai đuôi?

Theo các nhà nghiên cứu, bức tượng nhiều khả năng không phải vật dụng sinh hoạt thông thường. Phần bụng hiện vật rỗng, không có đáy, khiến giả thuyết đây là bình chứa chất lỏng khó được chấp nhận. Đặc biệt, vị trí phát hiện nằm gần những đồ đồng phục vụ nghi lễ, cho thấy bức tượng có thể mang ý nghĩa tín ngưỡng.

Trong văn hóa cổ đại, hổ thường tượng trưng cho sức mạnh, lòng dũng cảm và quyền uy. Việc tạo hình hổ với hai chiếc đuôi có thể nhằm nhấn mạnh đặc tính siêu nhiên, vượt khỏi hình dáng động vật thông thường.

Trong khi đó, hình tượng con chim trên lưng hổ vẫn còn nhiều cách lý giải. Một số ý kiến liên hệ hình ảnh này với tín ngưỡng thờ chim và truyền thuyết huyền điểu của nhà Thương. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng trực tiếp chứng minh con chim trên tượng chính là huyền điểu trong truyền thuyết.

Các chuyên gia cho rằng, cần tiếp tục nghiên cứu bối cảnh khảo cổ và hệ thống biểu tượng để hiểu rõ hơn ý nghĩa của hiện vật độc đáo này.

Bí ẩn về bộ tộc Hổ Phương thời nhà Thương

Một trong những giả thuyết đáng chú ý liên quan đến nguồn gốc ngôi mộ là sự tồn tại của Hổ Phương, một cộng đồng chính trị cổ được nhắc đến trong giáp cốt văn thời nhà Thương. Theo các tư liệu cổ, Hổ Phương từng có quan hệ phức tạp với vương triều Thương, bao gồm cả những cuộc xung đột quân sự.

Điều khiến giới khảo cổ quan tâm là tại ngôi mộ ở Tân Can, hình tượng hổ xuất hiện với tần suất đặc biệt cao. Các chuyên gia ghi nhận 56 hình tượng hổ trên nhiều hiện vật khác nhau. Không chỉ có tượng hổ độc lập, hình ảnh loài vật này còn xuất hiện trên chân đỉnh đồng, quai đồ đựng, binh khí và những vật dụng nghi lễ. Sự phổ biến của hình tượng hổ khiến một số nhà nghiên cứu đặt giả thuyết khu vực Tân Can từng thuộc phạm vi hoạt động của cộng đồng Hổ Phương.

Theo cách lý giải này, con hổ hai đuôi có thể là biểu tượng quyền lực hoặc vật tổ của cộng đồng Hổ Phương. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng đủ sức thuyết phục để xác nhận ngôi mộ thuộc về thủ lĩnh hay vị vua của cộng đồng Hổ Phương này.

#Nông dân #mộ cổ #bảo vật #hổ hai đuôi #khảo cổ

Bài liên quan

Kho tri thức

Phát hiện 396 cổ vật trong khu mộ thổ ty 500 năm tuổi ở Trung Quốc

Hàng trăm di vật quý được khai quật từ khu mộ gia tộc thổ ty Vương Tỷ ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) hé lộ đời sống, nghệ thuật và giao lưu văn hóa thời Minh.

Gia tộc thổ ty tồn tại gần 800 năm

Gia tộc họ Vương ở Bình Vũ là một trong những dòng họ thổ ty có lịch sử lâu dài tại Tứ Xuyên (Trung Quốc). Dòng họ này bắt đầu từ thời Nam Tống, tiếp tục tồn tại qua các thời Nguyên, Minh, Thanh và kéo dài tới thời Dân Quốc, với lịch sử gần 800 năm.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Khai quật mộ Vĩnh Thái công chúa, bất ngờ hé lộ bí ẩn hoàng thất nhà Đường

Cuộc khai quật mộ Vĩnh Thái công chúa phát hiện nhiều di vật quý, đồng thời hé lộ những tranh luận về cái chết của bà.

Phát hiện ngôi mộ bị đào trộm

Trong quá trình khảo sát khu vực phía Bắc tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc), các nhà khảo cổ tình cờ phát hiện một ngôi mộ cổ đã bị kẻ trộm xâm nhập. Nhằm bảo vệ những di vật còn sót lại, đoàn khảo cổ quyết định tiến hành khai quật và nghiên cứu có hệ thống.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Vì sao vị quan nhà Minh chết nghèo, mộ 300 năm sau có 107 hiện vật quý?

Vương Sĩ Kỳ qua đời trong cảnh nghèo khó, nhưng cuộc khai quật mộ sau hơn 300 năm hé lộ 107 hiện vật quý, trong đó 22 món cấp quốc gia.

Qua đời chỉ được bó bằng chiếu cỏ

Tại khu vực Trương Gia Độ, thành phố Lâm Hải, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), một người dân trong lúc sửa sang khu vực chuồng lợn đã vô tình phát hiện một ngôi mộ cổ. Những gì xuất hiện bên dưới lớp đất nhanh chóng gây chú ý: hàng loạt đồ vàng, bạc và trang sức tinh xảo được tìm thấy trong mộ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Bí ẩn bọt biển lớn nhất thế giới to bằng ô tô

Bí ẩn bọt biển lớn nhất thế giới to bằng ô tô

Ở độ sâu hơn 2.000m dưới Thái Bình Dương, các nhà khoa học từng phát hiện một con bọt biển có kích thước tương đương chiếc ô tô nhỏ. Dù đã được tìm thấy hơn 10 năm, sinh vật khổng lồ này vẫn còn nhiều bí ẩn.